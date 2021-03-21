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В Новосибирске скончался известный детский ортопед Алексей Ревкович

О времени и месте прощания в клинике обещали сообщить позже

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Врач опубликовал <nobr class="_">13 научных</nobr> работ. Кроме того, в соавторстве с другими врачами отделения он внедрил в практику сложную ортопедическую обувь собственного производства — брейсы

Врач опубликовал 13 научных работ. Кроме того, в соавторстве с другими врачами отделения он внедрил в практику сложную ортопедическую обувь собственного производства — брейсы

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В Новосибирске скончался детский ортопед Алексей Ревкович, который работал в НИИТО. Трагическую новость сообщили в клинике.

— С глубочайшим сожалением сообщаем о смерти одного из лучших наших врачей, детского ортопеда Алексея Ревковича. Он скончался в больнице после продолжительной тяжелой болезни, — сообщили в НИИТО.


Алексей Сергеевич родился 4 февраля 1982 года в Новосибирске. В 2005 году окончил Новосибирскую государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия», далее прошел интернатуру на кафедре детской хирургии НГМУ. С 2007 по 2009 год обучался в клинической ординатуре на кафедре Новосибирского НИИТО по специальности «Травматология и ортопедия».

Врач активно занимался наукой (тема его исследований — «Дифференцированный подход в лечении типичной и атипичной формы эквино-варо-аддукционной деформации стоп у детей»).

Им опубликовано 13 научных работ. Кроме того, в соавторстве с другими врачами отделения он внедрил в практику сложную ортопедическую обувь собственного производства — брейсы.

О времени и месте прощания в клинике обещали сообщить позже.

Редакция выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам врача.

В начале марта в Новосибирске скончался профессор кафедры госпитальной хирургии НГМУ, доктор наук, хирург и преподаватель, 64-летний Сергей Старостин.

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НИИТОсмертьумер врач
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