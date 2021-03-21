В Новосибирске скончался известный детский ортопед Алексей Ревкович

В Новосибирске скончался детский ортопед Алексей Ревкович, который работал в НИИТО. Трагическую новость сообщили в клинике.

— С глубочайшим сожалением сообщаем о смерти одного из лучших наших врачей, детского ортопеда Алексея Ревковича. Он скончался в больнице после продолжительной тяжелой болезни, — сообщили в НИИТО.