В Новосибирске скончался известный детский ортопед Алексей Ревкович

В Новосибирске скончался детский ортопед Алексей Ревкович, который работал в НИИТО. Трагическую новость сообщили в клинике.
— С глубочайшим сожалением сообщаем о смерти одного из лучших наших врачей, детского ортопеда Алексея Ревковича. Он скончался в больнице после продолжительной тяжелой болезни, — сообщили в НИИТО.
Алексей Сергеевич родился
Врач активно занимался наукой (тема его исследований — «Дифференцированный подход в лечении типичной и атипичной формы эквино-варо-аддукционной деформации стоп у детей»).
Им опубликовано
О времени и месте прощания в клинике обещали сообщить позже.
Редакция выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам врача.
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