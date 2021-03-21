Семья Куприяновых удочерила девочек-двойняшек, которых почти два года пыталась вернуть биологическая мать

В Новосибирске семья, у которых биологическая мать пыталась забрать из-под опеки девочек-двойняшек, официально удочерила детей. Об этом корреспонденту НГС рассказала Ольга Куприянова, которая теперь стала матерью для девочек.

— Мы очень счастливы. На прошлой неделе забрали решение суда. И девочки наконец-то успокоились. Они уже пошли в школу. Всё у нас теперь хорошо. Наконец-то этот кошмар закончился, — рассказала Ольга Куприянова.

Теперь на детей не положены выплаты, но, по словам женщины, для них главным было то, чтобы дети остались с ними в безопасности.