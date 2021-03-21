Семья Куприяновых удочерила девочек-двойняшек, которых почти два года пыталась вернуть биологическая мать

В Новосибирске семья, у которых биологическая мать пыталась забрать из-под опеки девочек-двойняшек, официально удочерила детей. Об этом корреспонденту НГС рассказала Ольга Куприянова, которая теперь стала матерью для девочек.
— Мы очень счастливы. На прошлой неделе забрали решение суда. И девочки наконец-то успокоились. Они уже пошли в школу. Всё у нас теперь хорошо. Наконец-то этот кошмар закончился, — рассказала Ольга Куприянова.
Теперь на детей не положены выплаты, но, по словам женщины, для них главным было то, чтобы дети остались с ними в безопасности.
Пять лет назад семья Куприяновых взяла под опеку девочек-двойняшек Лизу и Таню. Их мать Ригину Тумашову лишили родительских прав из-за того, что женщина страдала наркотической зависимостью и не занималась воспитанием детей. У девочек есть тяжелые заболевания, поэтому, когда Тумашова потребовала их вернуть, опекуны в первую очередь испугались за их жизни. Корреспонденту НГС Тумашова рассказывала, что изменилась и больше не употребляет наркотики.
Кировский районный суд в итоге в начале ноября 2019 года полностью удовлетворил иск биологической матери девочек Ригины Тумашовой и постановил передать ей детей. Куприяновы с решением не согласились и подали апелляцию в Новосибирский областной суд. В итоге было решено оставить детей в семье опекунов. В октябре решение устояло в апелляции в Кемерово, и семья сразу же подала на удочерение девочек. В начале марта суд решил, что Куприяновы теперь родители девочек-двойняшек.