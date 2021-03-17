В Новосибирске пианист высказался о политических репрессиях на сцене филармонии — его попросили уйти

Новосибирский пианист Тимофей Казанцев высказался о репрессиях после выступления
В Новосибирской филармонии 16 марта состоялся концерт, приуроченный к 120-летию со дня рождения пианистки Веры Лотар-Шевченно, которая стала жертвой сталинских репрессий. Один из музыкантов после выступления произнес речь перед зрителями.
— Это мероприятие не только культурное, мы празднуем юбилей великой пианистки. Но мероприятие политическое, потому что мы осуждаем ту репрессивную машину, которая поломала ей жизнь. Мне кажется вполне логичным, что на таком мероприятии следует сказать (а сказать это легче всего мне, я не представляю ни филармонию, ни какую-либо другую организацию) что в России сейчас действует масштабная машина политических репрессий, — заявил после выступления известный пианист Тимофей Казанцев.
После этого он напомнил зрителям о недавнем задержании независимых муниципальных депутатов в Москве, а также о преследовании активистки Яны Добноход, которая выходила на площадь Ленина в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Выступление пианиста прервал сотрудник филармонии:
— Тимофей, давай продолжим концерт, а вот это все закончим. Уходи, пожалуйста, — сказал он.
Позже на видео, которое музыкант выложил на своем ютуб-канале слышно, как представитель филармонии сообщает, что «филармония не имеет никакого отношения» к выступлению Казанцева.
Ранее режиссер Дмитрий Ефимович рассказал в большом интервью НГС о разводе с Пелагеей, новой семье, Академгородке и своем первом фильме.