В Новосибирске пианист высказался о политических репрессиях на сцене филармонии — его попросили уйти

В Новосибирской филармонии 16 марта состоялся концерт, приуроченный к 120-летию со дня рождения пианистки Веры Лотар-Шевченно, которая стала жертвой сталинских репрессий. Один из музыкантов после выступления произнес речь перед зрителями.

— Это мероприятие не только культурное, мы празднуем юбилей великой пианистки. Но мероприятие политическое, потому что мы осуждаем ту репрессивную машину, которая поломала ей жизнь. Мне кажется вполне логичным, что на таком мероприятии следует сказать (а сказать это легче всего мне, я не представляю ни филармонию, ни какую-либо другую организацию) что в России сейчас действует масштабная машина политических репрессий, — заявил после выступления известный пианист Тимофей Казанцев.