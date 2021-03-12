«Обещали от 3 до 8 тысяч»: Похоже, рабочих массово подкупают против митингующих за Навального

Что скажут свидетели с ГАЗа

- В день митинга я снимал все происходящее в качестве блогера. В это время двое молодчиков в форме подошли ко мне, взяли под руки и увели в автобус. Я пытался сказать, что журналист - не помогло. - Рассказывает задержанный Александр Пичугин. Отвезли в Канавинский РОВД, посадили в актовом зале. Было забавно: на одной половине расположились задержанные, на другой - полицейские, которые периодически менялись, пока мы почти сутки сидели там.



- Процедура по оформлению протокола была странная. Я побывал в четырех разных кабинетах у двух разных следователей, а потом еще полтора часа стоял вместе с конвоиром в “предбаннике” перед дежурной частью, чтобы было принято решение, что со мной делать. Изначально мне вменили арестную статью, как митингующему, но потом суд переквалифицировал ее на более мягкую, но в тот момент меня все-таки задержали. Просидели мы сутки, потом нас вывезли в суд.



- В протоколе было указано, что я якобы куда-то двигался, выкрикивал лозунги и создавал помехи для движения пешеходов. Я вообще-то просто стоял, так что мне кажется, что этот протокол был составлен еще до акции, просто типовой. Они не знали, как все будет развиваться, а на самом деле акция закончилась, даже не начавшись - почти всех скрутили еще на площади, силовиков было больше, чем собравшихся. На суде мы посмотрели видео, снятое полицейскими, на котором видно, что я просто стою и снимаю происходящее на телефон, никаких помех не создаю. Может быть на апелляционном суде у меня еще появятся показания тех же самых “свидетелей” с ГАЗа, у них там написано то же самое.



- У меня сложилось впечатление, что в отделе полиции все прекрасно понимали, какой им приходится заниматься фигней. Они тоже закатывали глаза и занимали друг за другом очереди, когда приводили задержанных. Всё это выглядело очень фантасмагорично. Какой-то абсурд на максималках.



Митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, получившего реальный тюремный срок по «делу Ив Роше», прошли по стране 23 и 31 января . Вторая демонстрация была жестко подавлена силовиками. Разбирательства по административным делам продолжаются и сейчас.

