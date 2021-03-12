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«Обещали от 3 до 8 тысяч»: Похоже, рабочих массово подкупают против митингующих за Навального

Кто воспользовался тем, что на ГАЗе появились проблемы с зарплатой

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Горьковский автомобильный завод — одно из крупнейших предприятий региона

Горьковский автомобильный завод — одно из крупнейших предприятий региона

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Сотрудники ГАЗа коллективно пожаловались на митингующих в поддержку Навального

Юристы, к которым обратились задержанные на митингах в поддержку Навального 31 января обнаружили более 10 административных дел с похожими свидетельскими показаниями. Все они были составлены якобы со слов сотрудников Горьковского автомобильного завода. Как рассказал нашим коллегам из NN.RU анонимный источник на ГАЗе, за это работникам предприятия пообещали заплатить денежную «премию».

Днем 31 января к главной пешеходной улице Нижнего Новгорода снова подходили люди, недовольные заменой у Алексея Навального условного срока на реальный.

На входе неизвестные активисты предлагали взять плакат с оппозиционным лозунгом:

— Возьмите, мы все живем в демократичной стране!

— А плакаты потом вам возвращать?

— Да, найдите меня потом, верните!

Людей с этими плакатами стали задерживать первыми. В этот день силовики уже не выглядели растерянными, как неделей раньше. Жестко хватали, вели в автозак.

Один из плакатов, с которыми шли протестующие

Один из плакатов, с которыми шли протестующие

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Всего, по оценкам полиции, на протестную акцию в этот день только в одном Нижнем Новгороде вышли около 500 человек. Задержали 338 — то есть около 70% участников несанкционированной акции. На всех них были возбуждены административные дела.

Позже задержанных стали массово свозить в полицейские участки. Один из задержанных писал, что оказался в тесном зале, забитом людьми. Он предполагает, что именно тогда заразился коронавирусом. Этому участнику митинга, как и сотням других, пришлось провести ночь в специзоляторе, а потом получить штраф в 10 тысяч рублей.

«Очевидно, что эти похожие объяснения составляли "эшники"»

Юристы Сергей Куликов и Андрей Валенков успели ознакомиться с административными делами по 13 задержанным. Во всех этих делах основное свидетельство против правонарушителя строится на показаниях рабочих ГАЗа:

— Такие объяснения есть почти в каждом деле. И, как мы поняли, к каждому району был свой такой «свидетель» прикреплен. Структура у дел такая: протокол и первичный рапорт, потом им в дополнение — это объяснение, а в конец дела вклеивали еще один рапорт, чуть ли не в суде уже, — рассказывает о странностях в делах Валенков.

Во всех объяснениях местом работы заявителя являются <nobr class="_">ПАО «ГАЗ»</nobr>, <nobr class="_">ООО «АЗ ГАЗ»</nobr> или <nobr class="_">АЗ «ГАЗ»</nobr>

Во всех объяснениях местом работы заявителя являются ПАО «ГАЗ», ООО «АЗ ГАЗ» или АЗ «ГАЗ»

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Во всех объяснениях местом работы заявителя являются <nobr class="_">ПАО «ГАЗ»</nobr>, <nobr class="_">ООО «АЗ ГАЗ»</nobr> или <nobr class="_">АЗ «ГАЗ»</nobr>

Во всех объяснениях местом работы заявителя являются ПАО «ГАЗ», ООО «АЗ ГАЗ» или АЗ «ГАЗ»

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Объяснения — свидетельские показания и часть административного материала, которые являются дополнением к рапортам и протоколам полицейских. Поскольку сотрудники МВД не являются участниками дела, то составленные ими документы как раз и дополняются этими объяснениями. Они являются доказательствами того, что была акция, были некие лозунги и некие люди, которые были за это задержаны.

Все объяснения должны быть конкретными. То есть лицо, подозревающееся в совершении административного правонарушения, что-то совершает, а свидетель может подтвердить, что конкретно это лицо это совершило.

Свидетель должен давать объяснение отдельно про каждого задержанного, но все рапорты и объяснения в этих делах абстрактные. По словам юриста, это всё нужно для того, чтобы в материале дела было хотя бы что-то, на основании чего человека можно привлечь к административной ответственности. Первоначально административные материалы состояли из одного протокола и одного рапорта.

— Этого мало, для этого они выдумали этих свидетелей и потом еще дополнительный рапорт, который составлен «эшниками» (сотрудниками центра по борьбе с экстремизмом при МВД России. — Прим. ред.), который по сути дела повторяет объяснения этих свидетелей, потому что, очевидно, объяснения этих свидетелей тоже составляли «эшники», — предполагает Андрей Валенков.

Кроме того, юрист отмечает, что дела, составленные наспех и рассмотренные оперативно, не содержали объяснений свидетелей, а вот те, что получили ход позднее, такие дополнительные материалы уже имели.

На самом деле никто свидетелей не выдумывал, они реально находились:

- Я был свидетелем и делал это бесплатно, по убеждению, - с гордостью сообщим нам один рабочих.

31 января силовики действовали организованнее и жестче.

31 января силовики действовали организованнее и жестче.

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«Хотите, чтобы не было войны?»

Сотрудник ГАЗа, пожелавший остаться анонимным, рассказал NN.RU, что к нему и его коллегам в конце января подходили мастера участков с вопросами, хотят ли они здесь работать и хотят ли, чтобы не было войны? После этого они якобы предлагали поехать на митинг в центре города, а затем написать заявления в полицию. Примерный текст объяснения им, как утверждает источник NN.RU, выдали еще до митинга.

— Завод не работал в праздники, а потом еще две недели — как обычно. Этот период — самый тяжелый для работяг из года в год. Начали работать 25 января, и получается, что в этом месяце всего пять рабочих дней. Поэтому зарплата в феврале у нас просто мизерная. Тут как раз и понеслась эта шумиха с Навальным и Путиным, — рассказывает рабочий.

Кроме того, по словам источника, начальство пообещало всем согласившимся выписать премии от 3 до 8 тысяч рублей. Из-за сложного финансового положения и короткого рабочего месяца многие из них согласились.

— Для работяг это хорошие деньги. Обычная зарплата у нас от 18 до 30 тысяч. Есть еще практика, когда сотруднику предлагают выписать премию из премиального фонда, которую мастер никак не может присвоить себе. Максимум — десять тысяч, но пять при этом нужно будет отдать начальнику. Из-за этих привычных махинаций многие соглашались. Заявлений на самом деле больше, конечно, — подчеркивает сотрудник автозавода, пожелавший остаться анонимным.

Задержано было почти 70% участников митинга

Задержано было почти 70% участников митинга

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ГАЗ: Возможность агитировать на заводе категорически исключена

В пресс-службе Горьковского автомобильного завода опровергли информацию о том, что сотрудников могли незаконно агитировать и тем более что им могли выплачивать за это деньги. Руководство считает, что всё произошедшее — провокация:

— Возможность, чтобы работников могли агитировать или премировать за какие-либо частные гражданские инициативы, на ГАЗе категорически исключена. Процедура премирования на заводе абсолютно прозрачна и выстроена на конкретных показателях производственной деятельности, премирование по каким-либо другим критериям невозможно. Мы абсолютно уверены, что утверждение об организации таких поощрений на заводе — это дезинформация, поэтому компания намерена организовать собственное расследование с целью найти источник вброса этой дезинформации и разбираться с ним в судебном порядке, — рассказали NN.RU в пресс-службе завода.

Официальный комментарий также содержит информацию о том, что системы «фонда мастеров», когда бригадиры имели возможность самостоятельно поощрять работников за производственные достижения, на ГАЗе уже очень давно не существует. Поэтому на предприятии считают, что тот, кто это распространяет, пытался использовать сведения о когда-то действовавшей системе премирования на заводе, чтобы «придать видимость достоверности этой провокации».

Большинство из задержанных получили штрафы, некоторые — арест.&nbsp;

Большинство из задержанных получили штрафы, некоторые — арест. 

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Что скажут свидетели с ГАЗа

- В день митинга я снимал все происходящее в качестве блогера. В это время двое молодчиков в форме подошли ко мне, взяли под руки и увели в автобус. Я пытался сказать, что журналист - не помогло. - Рассказывает задержанный Александр Пичугин. Отвезли в Канавинский РОВД, посадили в актовом зале. Было забавно: на одной половине расположились задержанные, на другой - полицейские, которые периодически менялись, пока мы почти сутки сидели там.

- Процедура по оформлению протокола была странная. Я побывал в четырех разных кабинетах у двух разных следователей, а потом еще полтора часа стоял вместе с конвоиром в “предбаннике” перед дежурной частью, чтобы было принято решение, что со мной делать. Изначально мне вменили арестную статью, как митингующему, но потом суд переквалифицировал ее на более мягкую, но в тот момент меня все-таки задержали. Просидели мы сутки, потом нас вывезли в суд.

- В протоколе было указано, что я якобы куда-то двигался, выкрикивал лозунги и создавал помехи для движения пешеходов. Я вообще-то просто стоял, так что мне кажется, что этот протокол был составлен еще до акции, просто типовой. Они не знали, как все будет развиваться, а на самом деле акция закончилась, даже не начавшись - почти всех скрутили еще на площади, силовиков было больше, чем собравшихся. На суде мы посмотрели видео, снятое полицейскими, на котором видно, что я просто стою и снимаю происходящее на телефон, никаких помех не создаю. Может быть на апелляционном суде у меня еще появятся показания тех же самых “свидетелей” с ГАЗа, у них там написано то же самое.

- У меня сложилось впечатление, что в отделе полиции все прекрасно понимали, какой им приходится заниматься фигней. Они тоже закатывали глаза и занимали друг за другом очереди, когда приводили задержанных. Всё это выглядело очень фантасмагорично. Какой-то абсурд на максималках.

Митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, получившего реальный тюремный срок по «делу Ив Роше», прошли по стране 23 и 31 января. Вторая демонстрация была жестко подавлена силовиками. Разбирательства по административным делам продолжаются и сейчас.

После акций протеста NN.RU поговорил с политологами и экспертами о том, почему люди вышли на улицу и какую роль в этом сыграл Навальный. Один из собеседников посчитал, что сторонников оппозиционного политика среди вышедших на улицу 23 и 31 января было не так уж и много, а у людей в самом деле накопилось раздражение от коронавирусных ограничений, падения уровня жизни, ухудшения общей атмосферы и роста тревожности от неясного будущего.

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Алексей НавальныйНижний НовгородОМОНпротестГАЗ (Горьковский автозавод)
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