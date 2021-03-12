«Главврач поехал разбираться»: новосибирцы пришли ставить вторую прививку от ковида и снова застряли в очереди

В Новосибирске в поликлинике № 27 на Рельсовой сегодня утром, 12 марта , столпилась большая очередь из людей, желающих поставить повторную прививку от коронавируса. Подобная ситуация уже была в прошлом месяце — тогда в очереди пациентам пришлось провести 4 часа .

— В ковидный кабинет к врачу на повторную прививку от коронавируса собралась огромная очередь. В прошлый раз, 18 февраля , была такая же ситуация. Тогда министр [здравоохранения] сказал, что больше такого не повторится. Люди часами стоят — на 9 и 10 часов еще не прошли, — пожаловался корреспонденту НГС новосибирец Виктор Смирнов.