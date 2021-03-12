12 марта пятница
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 6/10
usd 73.50
eur 87.76
Тема дняО ценах и сокращениях. Интервью с Денисом Ивановым

Все новости

Все новости

«Главврач поехал разбираться»: новосибирцы пришли ставить вторую прививку от ковида и снова застряли в очереди

Толпа собралась с утра в поликлинике № 27

1 028
30Обсудить

Поделиться

В приемной главного врача не смогли объяснить ситуацию

В приемной главного врача не смогли объяснить ситуацию

Поделиться

Новосибирцы застряли в очереди на повторную прививку в поликлинике № 27

В Новосибирске в поликлинике № 27 на Рельсовой сегодня утром, 12 марта, столпилась большая очередь из людей, желающих поставить повторную прививку от коронавируса. Подобная ситуация уже была в прошлом месяце — тогда в очереди пациентам пришлось провести 4 часа.

— В ковидный кабинет к врачу на повторную прививку от коронавируса собралась огромная очередь. В прошлый раз, 18 февраля, была такая же ситуация. Тогда министр [здравоохранения] сказал, что больше такого не повторится. Люди часами стоят — на 9 и 10 часов еще не прошли, — пожаловался корреспонденту НГС новосибирец Виктор Смирнов.

Читатель также отметил, что пациентам приходится заполнять документы на импровизированном столике.

Это единственное место, где посетители поликлиники могут ставить подписи в документах

Это единственное место, где посетители поликлиники могут ставить подписи в документах

Поделиться

Очередь в поликлинике не связана с нехваткой вакцины. В Минздраве НСО уточнили, что оба компонента вакцины приходят одновременно. Если человеку поставили один, в морозилке для него уже лежит второй.

— Как объясняет администрация поликлиники, часть пациентов пришла не по записи. Например, пациент был записан на 15:10, а пришел в 11. Сейчас вывели второго терапевта, чтобы ускорить осмотр перед вакцинацией. Администрация просит напомнить пациентам, что на вакцинацию необходимо приходить по предварительной записи, в назначенное время, — пояснили в пресс-службе Минздрава НСО.

В приемной главного врача поликлиники № 27 (у поликлиники несколько филиалов) корреспонденту НГС сообщили, что в ситуации разбираются.

— На данный момент главный врач выехал на место, на Рельсовую, 4, — сообщили там.

В прошлый раз министр здравоохранения НСО объяснил очередь на вакцинацию в поликлинике № 27 и принес извинения.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

очередьпрививка от COVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (30)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...