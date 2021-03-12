«Главврач поехал разбираться»: новосибирцы пришли ставить вторую прививку от ковида и снова застряли в очереди

Новосибирцы застряли в очереди на повторную прививку в поликлинике
В Новосибирске в поликлинике
— В ковидный кабинет к врачу на повторную прививку от коронавируса собралась огромная очередь. В прошлый раз,
Читатель также отметил, что пациентам приходится заполнять документы на импровизированном столике.
Очередь в поликлинике не связана с нехваткой вакцины. В Минздраве НСО уточнили, что оба компонента вакцины приходят одновременно. Если человеку поставили один, в морозилке для него уже лежит второй.
— Как объясняет администрация поликлиники, часть пациентов пришла не по записи. Например, пациент был записан на 15:10, а пришел
В приемной главного врача поликлиники
— На данный момент главный врач выехал на место, на
В прошлый раз министр здравоохранения НСО объяснил очередь на вакцинацию в поликлинике