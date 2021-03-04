Известного новосибирского бизнесмена признали банкротом — приставы продают его часы

В беседе с НГС помощник финансового управляющего отказался назвать торговые марки часов и сообщил, что эксперты не смогли подтвердить подлинность и установить принадлежность часов разорившегося бизнесмена к указанным на корпусе брендам:

— Мы обратились в специализированную компанию, но они не приняли часы в работу, поскольку на них нет документов. Привлекать специалистов для проведения экспертизы оснований мы не видим. В итоге указанные лоты обозначены как часы неопределенных марок.

При этом помощник уточнил, что за основу для ходатайства были взяты рыночные цены на эти модели из открытых источников.

В декабре мэр Анатолий Локоть обнародовал список новосибирских компаний, которые задолжали миллионы за аренду земли. Мы писали о пяти крупнейших бизнесменах-банкротах Новосибирска — посмотрите, кто и на чем разорился.