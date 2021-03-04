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Известного новосибирского бизнесмена признали банкротом — приставы продают его часы

Подлинность аксессуаров установить не удалось

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Эксперты не смогли подтвердить подлинность и установить принадлежность часов разорившегося бизнесмена к указанным на корпусе брендам

Эксперты не смогли подтвердить подлинность и установить принадлежность часов разорившегося бизнесмена к указанным на корпусе брендам

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Известного новосибирского бизнесмена, гендиректора российско-китайской торговой площадки «Фирма Фактор Лтд» и руководителя компании «Графит-Сибирь» Игоря Кузнецова признали банкротом. Конкурсный управляющий Михаил Андреев обратился в суд с ходатайством о продаже имущества должника, а именно трех пар наручных часов: двух механических (стоимостью 15 тысяч 200 рублей и 14 тысяч 900 рублей), а также смарт-часов за 14 тысяч 200 рублей. Итоговая сумма составила 44 тысячи 300 рублей. Суд принял ходатайство.

В беседе с НГС помощник финансового управляющего отказался назвать торговые марки часов и сообщил, что эксперты не смогли подтвердить подлинность и установить принадлежность часов разорившегося бизнесмена к указанным на корпусе брендам:

— Мы обратились в специализированную компанию, но они не приняли часы в работу, поскольку на них нет документов. Привлекать специалистов для проведения экспертизы оснований мы не видим. В итоге указанные лоты обозначены как часы неопределенных марок.

При этом помощник уточнил, что за основу для ходатайства были взяты рыночные цены на эти модели из открытых источников.

В декабре мэр Анатолий Локоть обнародовал список новосибирских компаний, которые задолжали миллионы за аренду земли. Мы писали о пяти крупнейших бизнесменах-банкротах Новосибирска — посмотрите, кто и на чем разорился.

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банкротствоконкурсный управляющийчасы
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