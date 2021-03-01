Пожилую медсестру из Новосибирска оскорбило награждение за 55-летнюю работу — она получила грамоту и хризантемы

Пожилую сибирячку оскорбило награждение работников медицины
Жительницу Новосибирска, 73-летнюю Тамару Головкину, оскорбило награждение за ее работу. Женщина 55 лет была процедурной медсестрой и получила на прошлой неделе почетную грамоту и хризантему. Церемония награждения бывших сотрудников поликлиники
— Вчера в администрации дали грамоту «За многолетний и добросовестный труд в системе здравоохранения». Поликлинике нашей 35 лет исполнилось, нас пригласили на церемонию в администрацию Ленинского района — там и бывший главврач была, Алла Борисовна Янович, и замминистра здравоохранения НСО Елена Аксенова. Вообще, у меня 55 лет стажа, то есть я 35 лет тут отработала, а до этого — в поликлинике
По словам дочери пенсионерки Инны Славкиной, ее мама уволилась из учреждения на прошлой неделе. Это была вынужденная мера, поскольку 73-летней женщине стало тяжело справляться с нагрузками, которые увеличились в период ОРВИ и активной вакцинации.
— Мы, конечно, готовились немного к другой церемонии. Думали, что будет совсем по-другому. Такой огромный стаж работы, столько было ею сделано — мама у меня ветеран труда. И наградить ее одним цветочком и благодарностью за многолетний труд, когда, извините меня, какой-то там ЮрКисс получает госнаграду (имеется в виду 23-летний певец Юрий Киселев, который в феврале получил от президента медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». — Прим. ред.). Это я просто для сравнения. Ну и можно же было всё по-человечески сделать, речь, например, маме предоставить. Мама же готовилась к ней. Или хотя бы букет роз вручить, а не ветку хризантемы. Но в итоге ничего. Позор и унижение эта церемония, — пояснила Инна Славкина.
Она уточнила, что ее мать не получила ни одной жалобы за время работы в поликлинике и хорошо справлялась со своими обязанностями, даже когда число ежедневно прививающихся составляло порядка 100–150 человек. Из-за прошедшей церемонии пожилая женщина сильно расстроилась и, по словам ее детей, «проплакала весь вечер».
— За 55 лет работы, я считаю, надо и достойно благодарить. А тут что мы видим? Наплевательское отношение. Хотя бы сертификат дали какой-нибудь или бытовую технику стоимостью 5–6 тысяч. Или награду, хотя я понимаю, что она ничего, по сути, не дает. Но должно же быть больше какое-то морально-психологическое удовлетворение, — отметил сын Тамары Головкиной Эдуард Головкин. — Я не хочу, чтобы это выглядело каким-то прошением или жалобой, но как-то это неправильно — награждать человека за полвека непрерывной и отличной работы одной грамотой.
Корреспондент НГС направила запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой пояснить, какая награда полагается за 55 лет работы в сфере медицины. На момент публикации ответ на запрос не поступил.
Главный врач поликлиники
— Мы награждали сотрудников, которые работали здесь со дня основания и либо ушли на пенсию, либо продолжают работать в настоящее время. Простите, у нас учреждение бюджетное, у нас нет средств на какие-то такие подарки. Мы могли, допустим, это вообще никак не организовывать, просто мы решили вспомнить всех наших коллег, отметить, что мы их помним, поэтому вручили кому грамоты, кому — благодарственные письма, — добавила она.
В конце ноября, в разгар действующих коронавирусных ограничений, в новосибирской филармонии прошла скандальная церемония вручения премии «Короли изящных искусств», поддержанная региональным Министерством культуры. После этого губернатор Андрей Травников раскритиковал руководство филармонии и Министерства культуры НСО за нарушение санитарных мер, а также пообещал лишить их части премии.