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Пожилую медсестру из Новосибирска оскорбило награждение за 55-летнюю работу — она получила грамоту и хризантемы

В поликлинике объясняют, что на подарки не было денег

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Последние 35 лет женщина работала в поликлинике на улице Широкой, а уволилась оттуда из-за высоких нагрузок

Последние 35 лет женщина работала в поликлинике на улице Широкой, а уволилась оттуда из-за высоких нагрузок

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Пожилую сибирячку оскорбило награждение работников медицины

Жительницу Новосибирска, 73-летнюю Тамару Головкину, оскорбило награждение за ее работу. Женщина 55 лет была процедурной медсестрой и получила на прошлой неделе почетную грамоту и хризантему. Церемония награждения бывших сотрудников поликлиники № 18, в которой в последние годы работала женщина прошла 25 февраля и была приурочена к юбилею учреждения.

— Вчера в администрации дали грамоту «За многолетний и добросовестный труд в системе здравоохранения». Поликлинике нашей 35 лет исполнилось, нас пригласили на церемонию в администрацию Ленинского района — там и бывший главврач была, Алла Борисовна Янович, и замминистра здравоохранения НСО Елена Аксенова. Вообще, у меня 55 лет стажа, то есть я 35 лет тут отработала, а до этого — в поликлинике № 14. И вот, кроме этой картоночки — благодарности — да хризантемки, мне ничего не вручили. Уж не знаю, почему так. Мне ничего уже не надо, просто обидно, что такая благодарность, — рассказала Тамара Головкина.

Женщину наградили веткой хризантемы и благодарностью за 55 лет работы в медицине

Женщину наградили веткой хризантемы и благодарностью за 55 лет работы в медицине

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По словам дочери пенсионерки Инны Славкиной, ее мама уволилась из учреждения на прошлой неделе. Это была вынужденная мера, поскольку 73-летней женщине стало тяжело справляться с нагрузками, которые увеличились в период ОРВИ и активной вакцинации.

— Мы, конечно, готовились немного к другой церемонии. Думали, что будет совсем по-другому. Такой огромный стаж работы, столько было ею сделано — мама у меня ветеран труда. И наградить ее одним цветочком и благодарностью за многолетний труд, когда, извините меня, какой-то там ЮрКисс получает госнаграду (имеется в виду 23-летний певец Юрий Киселев, который в феврале получил от президента медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». — Прим. ред.). Это я просто для сравнения. Ну и можно же было всё по-человечески сделать, речь, например, маме предоставить. Мама же готовилась к ней. Или хотя бы букет роз вручить, а не ветку хризантемы. Но в итоге ничего. Позор и унижение эта церемония, — пояснила Инна Славкина.

Она уточнила, что ее мать не получила ни одной жалобы за время работы в поликлинике и хорошо справлялась со своими обязанностями, даже когда число ежедневно прививающихся составляло порядка 100–150 человек. Из-за прошедшей церемонии пожилая женщина сильно расстроилась и, по словам ее детей, «проплакала весь вечер».

По словам детей Тамары Головкиной, она тяжело переживает церемонию&nbsp;

По словам детей Тамары Головкиной, она тяжело переживает церемонию 

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— За 55 лет работы, я считаю, надо и достойно благодарить. А тут что мы видим? Наплевательское отношение. Хотя бы сертификат дали какой-нибудь или бытовую технику стоимостью 5–6 тысяч. Или награду, хотя я понимаю, что она ничего, по сути, не дает. Но должно же быть больше какое-то морально-психологическое удовлетворение, — отметил сын Тамары Головкиной Эдуард Головкин. — Я не хочу, чтобы это выглядело каким-то прошением или жалобой, но как-то это неправильно — награждать человека за полвека непрерывной и отличной работы одной грамотой.

Корреспондент НГС направила запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой пояснить, какая награда полагается за 55 лет работы в сфере медицины. На момент публикации ответ на запрос не поступил.

Главный врач поликлиники № 18 Татьяна Пепеляева пояснила, что инициатива проведения церемонии, приуроченной к юбилею учреждения, принадлежит самой поликлинике.

— Мы награждали сотрудников, которые работали здесь со дня основания и либо ушли на пенсию, либо продолжают работать в настоящее время. Простите, у нас учреждение бюджетное, у нас нет средств на какие-то такие подарки. Мы могли, допустим, это вообще никак не организовывать, просто мы решили вспомнить всех наших коллег, отметить, что мы их помним, поэтому вручили кому грамоты, кому — благодарственные письма, — добавила она.

В конце ноября, в разгар действующих коронавирусных ограничений, в новосибирской филармонии прошла скандальная церемония вручения премии «Короли изящных искусств», поддержанная региональным Министерством культуры. После этого губернатор Андрей Травников раскритиковал руководство филармонии и Министерства культуры НСО за нарушение санитарных мер, а также пообещал лишить их части премии.

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Минздравмедицинапенсионеркаполиклиника
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