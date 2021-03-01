Пожилую медсестру из Новосибирска оскорбило награждение за 55-летнюю работу — она получила грамоту и хризантемы

Жительницу Новосибирска, 73-летнюю Тамару Головкину, оскорбило награждение за ее работу. Женщина 55 лет была процедурной медсестрой и получила на прошлой неделе почетную грамоту и хризантему. Церемония награждения бывших сотрудников поликлиники № 18 , в которой в последние годы работала женщина прошла 25 февраля и была приурочена к юбилею учреждения.



— Вчера в администрации дали грамоту «За многолетний и добросовестный труд в системе здравоохранения». Поликлинике нашей 35 лет исполнилось, нас пригласили на церемонию в администрацию Ленинского района — там и бывший главврач была, Алла Борисовна Янович, и замминистра здравоохранения НСО Елена Аксенова. Вообще, у меня 55 лет стажа, то есть я 35 лет тут отработала, а до этого — в поликлинике № 14 . И вот, кроме этой картоночки — благодарности — да хризантемки, мне ничего не вручили. Уж не знаю, почему так. Мне ничего уже не надо, просто обидно, что такая благодарность, — рассказала Тамара Головкина.