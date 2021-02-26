«Готовы ли вы показать этот жест полицейскому?»: ФАС назвал оскорбительным ролик «Брусники»

На ролик в ФАС пожаловалось «Уралинформбюро» и общественная организация «Безопасное детство». Сегодня комиссия огласила резолютивную часть решения. Вот какие пункты закона «О рекламе» по мнению комиссии были нарушены:

п. 4 ч. 4 ст. 5 — комиссия признала, что реклама может формировать негативное отношение к лицам, которые не проживают в рекламируемом товаре — домах застройщика «Брусника»;

ч. 6 ст. 5 — это использование непристойных, оскорбительных образов. То есть всем известного среднего пальца руки девочки;

п. 2, п. 4, п. 5 ст. 6 — все они связаны с защитой несовершеннолетних. Комиссия считает, что реклама побуждает несовершеннолетних, чтобы они побуждали родителей и других лиц приобретать рекламируемый товар.

— Складывается такой образ, что нужно переезжать в новые дома, а старые дома — они устарели и дети не хотят там жить. Комиссия считает, что это может сформировать комплекс неполноценности у несовершеннолетних, которые проживают в старых домах. И такое может создать у них впечатление, что проживание в новых домах ставит их в более высокое положение перед их сверстниками, — рассказали корреспонденту НГС в ФАС Свердловской области.

