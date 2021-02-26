«Готовы ли вы показать этот жест полицейскому?»: ФАС назвал оскорбительным ролик «Брусники»

ФАС назвал оскорбительным ролик «Брусники» с девочкой и средним пальцем
Комиссия ФАС Свердловской области признала ролик новосибирского застройщика «Брусника» нарушающим сразу несколько пунктов закона «О рекламе».
В нашумевшем видео «Потому что Брусника» по сюжету девочка под «Прощальную песню» из фильма «Обыкновенное чудо» переезжает в новый дом из старого района. Она бросает своего мишку подружкам, садится в машину к папе и показывает в сторону старого дома средний палец. Ролик сняло креативное агентство РА «Восход» совместно с продюсерским центром Daddy’s Film Production.
На ролик в ФАС пожаловалось «Уралинформбюро» и общественная организация «Безопасное детство». Сегодня комиссия огласила резолютивную часть решения. Вот какие пункты закона «О рекламе» по мнению комиссии были нарушены:
- п. 4 ч. 4 ст. 5 — комиссия признала, что реклама может формировать негативное отношение к лицам, которые не проживают в рекламируемом товаре — домах застройщика «Брусника»;
- ч. 6 ст. 5 — это использование непристойных, оскорбительных образов. То есть всем известного среднего пальца руки девочки;
- п. 2, п. 4, п. 5 ст. 6 — все они связаны с защитой несовершеннолетних. Комиссия считает, что реклама побуждает несовершеннолетних, чтобы они побуждали родителей и других лиц приобретать рекламируемый товар.
— Складывается такой образ, что нужно переезжать в новые дома, а старые дома — они устарели и дети не хотят там жить. Комиссия считает, что это может сформировать комплекс неполноценности у несовершеннолетних, которые проживают в старых домах. И такое может создать у них впечатление, что проживание в новых домах ставит их в более высокое положение перед их сверстниками, — рассказали корреспонденту НГС в ФАС Свердловской области.
Далее ведомство планирует привлечь компанию к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.3 КоАП «Нарушение законодательства о рекламе».
— Будут привлекаться и должностное, и юридическое лицо. Если это малый или средний бизнес, то возможна замена на предупреждение. Но статья предусматривает административные штрафы на юридическое лицо от 100 до 500 тысяч рублей, должностное лицо — от 4 до 20 тысяч рублей, — объяснили в ведомстве.
Застройщик может обжаловать решение комиссии в суде, что «Брусника» и планирует сделать.
— На наш взгляд, ролик не носит рекламный характер. Упоминание «Брусники» только в течение 1,5 секунды. Данный ролик был нацелен на взрослую аудиторию. У него был гриф 18+. Он не демонстрировался там, где могут посмотреть несовершеннолетние дети. Задача ролика — социальная. И обращает внимание взрослого населения на ту проблематику, в каких условиях у нас в городской среде пребывают дети, — рассказала во время заседания директор «Брусники» по юридическим вопросам Марина Митяшина. — Обращаем внимание власти, что нужно регулировать данную социальную область.
Также в компании отметили, что жест, который показала девочка, использует даже президент России Владимир Путин. Кроме того, представителей возмутило и что заявители ссылаются на Википедию, заявляя, что он неприличен.
— У этого жеста есть множество значений. Этот символ сейчас используется молодежью с целью выразить протест, злобу, волнение, неприятие происходящего, — объяснила представитель застройщика. — Этот жест использует даже президент РФ на публичных мероприятиях, ни у кого вопросов про этичность и неэтичность не возникает. Он не несет оскорбительный характер.
Кроме того, во время заседания комиссия УФАС предложила «Бруснике» показать такой жест полицейским.
— Тогда вопрос: вы готовы подойти к полицейскому на улице и такой же жест показать? А мы понаблюдаем реакцию и соответствующие последствия. Назовем это «следственный эксперимент», «рекламный эксперимент», «антимонопольный эксперимент», если хотите, — сказали представители ФАС.
На это на заседании ответил представитель ООО «Брусника-Урал» Андрей Кардапольцев:
— Вы же понимаете, что вы, во-первых, утрируете ситуацию, во-вторых, я просто хотел сказать, что там есть сюжет определенный. Если на улице подойти к полицейскому и показать этот жест, он, наверное, удивится.
«Брусника» намерена обжаловать решение комиссии и «идти до конца».
В 2017 году антимонопольная служба Новосибирской области наказала автора уличной рекламы презервативов SPRING, которая призывала заниматься сексом в парке и университете. Ранее также НГС писал, что новосибирское УФАС признала незаконной рекламу с изображением девушки в бикини напротив школы.