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Закончилась проверка аптеки, где ветерану не продали лекарство по рецепту, — к какому выводу пришла прокуратура

В документе не был указан почтовый индекс больницы, которая его выдала

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Прокуратура потребовала привлечь к ответственности сотрудников, которые не продали рецепт

Прокуратура потребовала привлечь к ответственности сотрудников, которые не продали рецепт

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Прокуратура Новосибирска закончила проверку аптеки, где ветерану не продали лекарство

В Новосибирске прокуратура закончила проверку инцидента с 92-летним ветераном. В январе мужчине в муниципальной аптеки отказались продать жизненно важный противоэпилептический препарат «Прегабалин». Фармацевт сослался на то, что в рецепте не был указан почтовый индекс медицинского центра, в котором его выдали.

На следующий день его родственница Дарья Макарова также попыталась купить для дедушки необходимое лекарство. В итоге ей его продали, но с оговорками.

— Провизор сказала, что поговорила с руководителем аптечного отделения, и та берет всю ответственность на себя: рецепт некорректный. Она завтра лично поедет в поликлинику, чтобы разбираться с врачом, который это выписал. На рецепте неправильный штамп: в штампе должен быть указан полный адрес, а нет индекса. «Новосибирск-90» — этого недостаточно, есть приказ о выписке сильнодействующих препаратов. Я его читала, в нем нет ничего такого, он один, федеральный — я не в курсе других приказов, — рассказывала НГС Дарья Макарова.

Сегодня прокуратура Новосибирской области объявила о результатах проверки этого инцидента.

— Проверка показала, что отказ в продаже ветерану препарата был незаконным (формальным), поскольку предъявленный рецепт содержал штамп организации с указанием полного адреса выдавшего его учреждения и соответствовал требованиям законодательства, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области. — Руководителю аптечной сети прокуратура внесла представление с требованием не допускать подобных нарушений впредь.

Также прокуратура потребовала от руководства аптеки найти виновных в ситуации сотрудников и привлечь их к дисциплинарной ответственности.

На момент публикации новости связаться с директором муниципальной «Новосибирской аптечной сети» Мариной Кочеровой не удалось. В приемной сообщили, что ей передадут телефон корреспондента.

Редакция отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию с предписанием.

У новосибирцев не впервые возникают вопросы к работе муниципальных аптек: в ноябре разница в цене на один и тот же препарат в муниципальной и частной аптеке достигала 300 рублей.

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аптекалекарство
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