Закончилась проверка аптеки, где ветерану не продали лекарство по рецепту, — к какому выводу пришла прокуратура

В Новосибирске прокуратура закончила проверку инцидента с 92-летним ветераном. В январе мужчине в муниципальной аптеки отказались продать жизненно важный противоэпилептический препарат «Прегабалин». Фармацевт сослался на то, что в рецепте не был указан почтовый индекс медицинского центра, в котором его выдали.



На следующий день его родственница Дарья Макарова также попыталась купить для дедушки необходимое лекарство. В итоге ей его продали, но с оговорками.

— Провизор сказала, что поговорила с руководителем аптечного отделения, и та берет всю ответственность на себя: рецепт некорректный. Она завтра лично поедет в поликлинику, чтобы разбираться с врачом, который это выписал. На рецепте неправильный штамп: в штампе должен быть указан полный адрес, а нет индекса. «Новосибирск-90» — этого недостаточно, есть приказ о выписке сильнодействующих препаратов. Я его читала, в нем нет ничего такого, он один, федеральный — я не в курсе других приказов, — рассказывала НГС Дарья Макарова.