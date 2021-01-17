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92-летнему новосибирцу не продали рецептурный препарат по рецепту — всё из-за адреса в штампе врача

В муниципальной аптечной сети отказались продавать лекарство без индекса на штампе

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В муниципальной аптеке отказались продать лекарство по рецепту из-за неправильно оформленного адреса в штампе врача

В муниципальной аптеке отказались продать лекарство по рецепту из-за неправильно оформленного адреса в штампе врача

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В Новосибирске 92-летнему мужчине отказались продать лекарство из-за адреса в рецепте

92-летнему новосибирскому пенсионеру не продали выписанное врачом лекарство — в аптеке «Новосибирской аптечной сети» сослались на то, что в штампе организации, выписавшей рецепт, отсутствует полностью прописанный почтовый индекс.

Об инциденте с ее дедушкой рассказала новосибирская общественница Дарья Макарова на своей странице в Facebook 16 января. Препарат, который ему срочно требовался, — «Прегабалин», его назначают, в частности, для лечения хронических болей при фибромиалгии или травмах спинного мозга. Но при наличии рецепта в аптеке № 70 на ул. Титова, 1 его не продали из-за неправильно оформленного на печати частного медучреждения адреса: в нем вместо полного почтового индекса был указан сокращенный вариант «Новосибирск-90».

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На следующий день Дарья Макарова лично поехала в аптеку. Женщине по тому же рецепту препарат продали, но с оговорками.

— Провизор сказала, что поговорила с руководителем аптечного отделения, и та берет всю ответственность на себя: рецепт некорректный. Она завтра лично поедет в поликлинику, чтобы разбираться с врачом, который это выписал. [На рецепте] неправильный штамп: в штампе должен быть указан полный адрес, а нет индекса. «Новосибирск-90» — этого недостаточно, есть приказ о выписке сильнодействующих препаратов. Я его читала, в нем нет ничего такого, он один, федеральный — я не в курсе других приказов, — говорит Дарья Макарова.

Приказ федерального Минздрава о выписке сильнодействующих препаратов вышел в 2019 году, в порядке оформления рецептурных бланков указано, что на штампе организации должны быть указаны ее наименование, адрес и телефон, без уточнения об индексе. Корреспондент НГС попыталась связаться с управляющей аптечным отделением № 70, но она не ответила на звонок. НГС направил письменный запрос с просьбой уточнить номер приказа, на который ссылаются в аптеке.

При этом Дарья Макарова отметила, что в аптеке другой сети с рецептом не возникло никаких проблем. Она заявила, что готовит жалобу руководству МП «Новосибирская аптечная сеть».

У новосибирцев не впервые возникают вопросы к муниципальным аптекам: в ноябре разница в цене на один и тот же препарат в муниципальной и частной аптеке достигала 300 рублей.

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рецептурные лекарствамуниципальная аптека
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