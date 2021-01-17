92-летнему новосибирцу не продали рецептурный препарат по рецепту — всё из-за адреса в штампе врача

92-летнему новосибирскому пенсионеру не продали выписанное врачом лекарство — в аптеке «Новосибирской аптечной сети» сослались на то, что в штампе организации, выписавшей рецепт, отсутствует полностью прописанный почтовый индекс.



Об инциденте с ее дедушкой рассказала новосибирская общественница Дарья Макарова на своей странице в Facebook 16 января. Препарат, который ему срочно требовался, — «Прегабалин», его назначают, в частности, для лечения хронических болей при фибромиалгии или травмах спинного мозга. Но при наличии рецепта в аптеке № 70 на ул. Титова, 1 его не продали из-за неправильно оформленного на печати частного медучреждения адреса: в нем вместо полного почтового индекса был указан сокращенный вариант «Новосибирск-90».

