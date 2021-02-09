В Новосибирске водителю КАМАЗа оторвало прицепом палец — мужчине на помощь пришли автоинспекторы

В Новосибирске автоинспекторы экстренно доставили в больницу мужчину, у которого оторвало КАМАЗом палец.

— Во время движения по маршруту патрулирования экипаж в составе капитана полиции Евгения Матвиенко и старшего лейтенанта полиции Дмитрия Минеева заметил на улице Сибиряков-Гвардейцев взволнованного мужчину, бежавшего навстречу патрульному автомобилю. Автоинспекторы остановились, чтобы выяснить ситуацию. Мужчина объяснил полицейским, что является водителем КАМАЗа. Во время разгрузки ему задним бортом оторвало большой палец кисти. Мужчина был напуган, перебинтованная рука заметно кровоточила, — рассказали подробности инцидента в Госавтоинспекции Новосибирской области.