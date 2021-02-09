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В Новосибирске водителю КАМАЗа оторвало прицепом палец — мужчине на помощь пришли автоинспекторы

Сотрудники ДПС отвезли пострадавшего в больницу

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Автоинспекторы решили доставить мужчину в больницу как можно скорее, поэтому посадили его в автомобиль и поехали с включенным сигналом

Автоинспекторы решили доставить мужчину в больницу как можно скорее, поэтому посадили его в автомобиль и поехали с включенным сигналом

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В Новосибирске водителю КАМАЗа оторвало прицепом палец

В Новосибирске автоинспекторы экстренно доставили в больницу мужчину, у которого оторвало КАМАЗом палец.

— Во время движения по маршруту патрулирования экипаж в составе капитана полиции Евгения Матвиенко и старшего лейтенанта полиции Дмитрия Минеева заметил на улице Сибиряков-Гвардейцев взволнованного мужчину, бежавшего навстречу патрульному автомобилю. Автоинспекторы остановились, чтобы выяснить ситуацию. Мужчина объяснил полицейским, что является водителем КАМАЗа. Во время разгрузки ему задним бортом оторвало большой палец кисти. Мужчина был напуган, перебинтованная рука заметно кровоточила, — рассказали подробности инцидента в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Автоинспекторы решили доставить мужчину в больницу как можно скорее. Они отвезли его в Городскую клиническую больницу № 34. К сожалению, палец спасти врачам не удалось — кость полностью раздробило. Но мужчина позвонил в дежурную часть ГИБДД и поблагодарил инспекторов за помощь.

На прошлой неделе в Новосибирской области сотрудники ГИБДД потушили автомобиль семьи с 2-летним ребенком. Машина загорелась на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» на 66-м километре.

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ГИБДДавтоинспекторыпомощь на дороге
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