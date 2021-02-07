Новосибирск вошел в топ самых популярных российских направлений для отдыха весной

Новосибирск вошел в топ самых популярных направлений для отдыха весной
Новосибирск стал одним из популярных российских городов для весеннего отдыха по результатам исследования онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Эксперты туристического сервиса выяснили, куда российские путешественники хотели бы съездить весной. Они проанализировали поисковые запросы пользователей на авиабилеты с вылетом с 1 марта до 31 мая как на внутренние, так и на зарубежные направления. Новосибирск занял девятую строчку рейтинга.
Как оказалось, наибольшей популярностью пользуется Москва, которая традиционно возглавляет список желаемых направлений в любое время года. На втором месте — Сочи, третью строку занимает Санкт-Петербург. Кроме того, в список вошли Симферополь, Краснодар, Калининград, Минеральные Воды и Екатеринбург.
А среди зарубежных направлений лидирует Турция, ОАЭ и Египет. Также часто клиенты проверяют билеты на Мальдивы, в Узбекистан, США, Казахстан, на Кипр, в Армению и Сербию.