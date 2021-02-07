7 февраля воскресенье
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 2/10
usd 75.11
eur 89.89
Тема дняВ Новосибирске появится конкурент IKEA

Все новости

Все новости

Новосибирск вошел в топ самых популярных российских направлений для отдыха весной

В список вошли еще восемь городов страны

387
14Обсудить

Поделиться

Наш город занял девятое место в рейтинге

Наш город занял девятое место в рейтинге

Поделиться

Новосибирск вошел в топ самых популярных направлений для отдыха весной

Новосибирск стал одним из популярных российских городов для весеннего отдыха по результатам исследования онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Эксперты туристического сервиса выяснили, куда российские путешественники хотели бы съездить весной. Они проанализировали поисковые запросы пользователей на авиабилеты с вылетом с 1 марта до 31 мая как на внутренние, так и на зарубежные направления. Новосибирск занял девятую строчку рейтинга.

Как оказалось, наибольшей популярностью пользуется Москва, которая традиционно возглавляет список желаемых направлений в любое время года. На втором месте — Сочи, третью строку занимает Санкт-Петербург. Кроме того, в список вошли Симферополь, Краснодар, Калининград, Минеральные Воды и Екатеринбург.

А среди зарубежных направлений лидирует Турция, ОАЭ и Египет. Также часто клиенты проверяют билеты на Мальдивы, в Узбекистан, США, Казахстан, на Кипр, в Армению и Сербию.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

авиабилетыпутешествиятуризм
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (14)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...