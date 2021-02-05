Моя любимая «Нокиа». Истории новосибирцев, которые до сих пор используют старинные мобильники 20-летней давности

Тщательно следите за переменчивой телефонной модой, меняете смартфон раз в год, берете кредиты на крутые флагманские модели? А вот есть люди, которые до сих пор пользуются легендарными мобильными телефонами 20-летней давности — эти аппараты по-прежнему работоспособны и прекрасно держат заряд по целой неделе. Зачем новосибирцам
Оказывается, в сотовых сетях до сих пор работает множество мобильных телефонов давно ушедших лет — аналитики «Мегафона» регистрируют в сети вызовы с аппаратов, которые в свое время были суперпопулярны, являлись флагманами или просто прорывными моделями:
Давайте спросим у их владельцев, как эти телефоны попали к ним в руки, зачем ими до сих пор пользуются и какая от них польза.
Николай Шальнев,
— Сколько себя помню, столько он есть. Я его как купил, 3310, я всегда по нему разговариваю —
Хотите себе такую же надежную «звонилку»? На «Авито» еще можно найти такие телефоны, просят за них 700–1500 рублей. А вот
Антонина, Apple
Знаменитый первый iPhone, представленный Стивом Джобсом в 2007 году и положивший начало эпохе смартфонов. Аппарат имел стильную хромированную рамку экрана, алюминиевую заднюю крышку, поддерживал сети 2G, Wi-Fi, Bluetooth, позволял устанавливать различные приложения. Выпускался до 2008 года.
— Самый первый iPhone, пользуемся как обычным телефоном, как всегда. Его из-за рубежа привезли в Новосибирск, он был новым. Тогда, по тем годам, покупали за 20 тысяч рублей, очень дорого по тем временам. Он так же работает хорошо, даже до сих пор работает старый аккумулятор, ни разу не меняли. В течение суток раз мы заряжаем. Столько лет, наши новые три года не выдерживают, батарею надо менять. И в интернет, и WhatsApp на нем был установлен. Не в таком объеме, конечно, тянет, очень медленно грузит. Отдали потом внучке, тем более вид совершенно прекрасный, ничего не испортилось, — делится впечатлениями Антонина.
Старинный iPhone сейчас можно найти тысячи за четыре, это будет рабочий аппарат, но изрядно потрепанный временем. На аукционе eBay можно встретить совершенно новые
Илья Дубинин, Motorola
Флагманская модель компании Motorola, представленная в 2004 году. Раскладушка поразила всех стильным прорывным дизайном, имела множество металлических деталей, цветной дисплей и фотокамеру. Аппарат признали одним из cамых культовых сотовых телефонов в мире.
— Года три назад появился, у меня давным-давно симка старая большого формата была. Сейчас двумя телефонами пользуюсь, на смартфонах батареечка такая себе, а «Моторолка» держит зарядку намного больше, неделю-полторы. Батарейка — не знаю, родная, не родная, но по крайней мере оригинальная, та самая Motorola 2004 года. Конкретно позвонить, СМС написать. Состояние — вполне живой комплектный телефон за 1000 рублей. В данный момент, кстати, по нему и разговариваю, всех хорошо слышу, меня тоже все хорошо слышат. Когда «Моторолку», раскладушку, которую уже все забыли, из кармана достаешь, там впечатлений у людей достаточно — просто посмотреть, вспомнить. Летом как-то раз я его потерял у соседа в огороде, чухнул только с утра. Всю ночь дождь шел, у меня телефон этот просто в луже лежал. Я его за день высушил и без проблем работает, телефон конкретно живой. Ну, и ронять не страшно — ему вообще ничего не делается, — повествует Илья Дубинин.
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