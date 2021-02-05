Моя любимая «Нокиа». Истории новосибирцев, которые до сих пор используют старинные мобильники 20-летней давности

Nokia 3310 — пожалуй, главный символ начала эпохи массовой мобильной связи, легендарный и супернадежный аппарат. Он появился в 2000 году и выпускался 5 лет, получил огромную популярность, был выпущен в количестве 126 миллионов штук. В 2017 году даже была представлена обновленная версия Nokia 3310 в честь старой легенды.

— Сколько себя помню, столько он есть. Я его как купил, 3310, я всегда по нему разговариваю — 2000-й , наверное, год. Столько лет, он ни разу не ломался, зарядка сгорала, а телефон — вот, столько лет не вытаскиваю симку. Для работы есть современный iPhone 7 , а этот — охота, рыбалка, всегда со мной в машине. Только позвонить, потому что тот — как за город, всё, не звонит. Даже случай интересный был на охоте: товарищи со спутниковыми телефонами, у одного за 60, у другого за 80 тысяч рублей. Сейчас, говорит, спутник появится, позвоним. У меня 3310 зазвонил, мать звонит, говорит: «Ко скольки тебе баню топить?» Они глаза выпучили на меня — ни хрена, говорят, аппарат. Вот, в лесу, в тайге. Батарея родная, семь дней держит спокойно, если связь есть. Если связи нет в деревне, три дня как минимум держит. Батарея родная, ни разу не менял вообще, — рассказывает Николай Шальнев.