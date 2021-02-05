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Моя любимая «Нокиа». Истории новосибирцев, которые до сих пор используют старинные мобильники 20-летней давности

Новосибирские абоненты рассказывают о своих старинных телефонах — хитах прошлых лет

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Знаменитые модели прошлых лет

Знаменитые модели прошлых лет

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Тщательно следите за переменчивой телефонной модой, меняете смартфон раз в год, берете кредиты на крутые флагманские модели? А вот есть люди, которые до сих пор пользуются легендарными мобильными телефонами 20-летней давности — эти аппараты по-прежнему работоспособны и прекрасно держат заряд по целой неделе. Зачем новосибирцам Nokia 3310, раскладушка Motorola RAZR и самый первый iPhone? Подробнее — в материале НГС.

Оказывается, в сотовых сетях до сих пор работает множество мобильных телефонов давно ушедших лет — аналитики «Мегафона» регистрируют в сети вызовы с аппаратов, которые в свое время были суперпопулярны, являлись флагманами или просто прорывными моделями: Nokia 3310, Siemens ME45, Apple iPhone 2G, Nokia 8910i, Motorola StarTAC130, Motorola RAZR V3 и многих других.

Давайте спросим у их владельцев, как эти телефоны попали к ним в руки, зачем ими до сих пор пользуются и какая от них польза.

Николай Шальнев, Nokia 3310

Nokia 3310, 2000 год

Nokia 3310, 2000 год

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Nokia 3310 — пожалуй, главный символ начала эпохи массовой мобильной связи, легендарный и супернадежный аппарат. Он появился в 2000 году и выпускался 5 лет, получил огромную популярность, был выпущен в количестве 126 миллионов штук. В 2017 году даже была представлена обновленная версия Nokia 3310 в честь старой легенды.

— Сколько себя помню, столько он есть. Я его как купил, 3310, я всегда по нему разговариваю — 2000-й, наверное, год. Столько лет, он ни разу не ломался, зарядка сгорала, а телефон — вот, столько лет не вытаскиваю симку. Для работы есть современный iPhone 7, а этот — охота, рыбалка, всегда со мной в машине. Только позвонить, потому что тот — как за город, всё, не звонит. Даже случай интересный был на охоте: товарищи со спутниковыми телефонами, у одного за 60, у другого за 80 тысяч рублей. Сейчас, говорит, спутник появится, позвоним. У меня 3310 зазвонил, мать звонит, говорит: «Ко скольки тебе баню топить?» Они глаза выпучили на меня — ни хрена, говорят, аппарат. Вот, в лесу, в тайге. Батарея родная, семь дней держит спокойно, если связь есть. Если связи нет в деревне, три дня как минимум держит. Батарея родная, ни разу не менял вообще, — рассказывает Николай Шальнев.

Хотите себе такую же надежную «звонилку»? На «Авито» еще можно найти такие телефоны, просят за них 700–1500 рублей. А вот Nokia 3310 в коллекционном состоянии, как считает его владелец — полный комплект, хорошее состояние, инструкция. Цена 45 000 рублей.

Nokia 3310 в «коллекционном состоянии» за <nobr class="_">45 000</nobr> рублей

Nokia 3310 в «коллекционном состоянии» за 45 000 рублей

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Антонина, Apple iPhone 2G

Apple iPhone 2G, 2007 год

Apple iPhone 2G, 2007 год

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Знаменитый первый iPhone, представленный Стивом Джобсом в 2007 году и положивший начало эпохе смартфонов. Аппарат имел стильную хромированную рамку экрана, алюминиевую заднюю крышку, поддерживал сети 2G, Wi-Fi, Bluetooth, позволял устанавливать различные приложения. Выпускался до 2008 года.

— Самый первый iPhone, пользуемся как обычным телефоном, как всегда. Его из-за рубежа привезли в Новосибирск, он был новым. Тогда, по тем годам, покупали за 20 тысяч рублей, очень дорого по тем временам. Он так же работает хорошо, даже до сих пор работает старый аккумулятор, ни разу не меняли. В течение суток раз мы заряжаем. Столько лет, наши новые три года не выдерживают, батарею надо менять. И в интернет, и WhatsApp на нем был установлен. Не в таком объеме, конечно, тянет, очень медленно грузит. Отдали потом внучке, тем более вид совершенно прекрасный, ничего не испортилось, — делится впечатлениями Антонина.

Старинный iPhone сейчас можно найти тысячи за четыре, это будет рабочий аппарат, но изрядно потрепанный временем. На аукционе eBay можно встретить совершенно новые iPhone 2G в оригинальной упаковке, в заводских пленках, никогда не использовавшиеся. К примеру, за 227 686 рублей.

iPhone 2G в заводских пленках&nbsp;за&nbsp;<nobr class="_">227 686</nobr> рублей

iPhone 2G в заводских пленках за 227 686 рублей

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Илья Дубинин, Motorola RAZR V3

Motorola RAZR V3, 2004 год

Motorola RAZR V3, 2004 год

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Флагманская модель компании Motorola, представленная в 2004 году. Раскладушка поразила всех стильным прорывным дизайном, имела множество металлических деталей, цветной дисплей и фотокамеру. Аппарат признали одним из cамых культовых сотовых телефонов в мире.

— Года три назад появился, у меня давным-давно симка старая большого формата была. Сейчас двумя телефонами пользуюсь, на смартфонах батареечка такая себе, а «Моторолка» держит зарядку намного больше, неделю-полторы. Батарейка — не знаю, родная, не родная, но по крайней мере оригинальная, та самая Motorola 2004 года. Конкретно позвонить, СМС написать. Состояние — вполне живой комплектный телефон за 1000 рублей. В данный момент, кстати, по нему и разговариваю, всех хорошо слышу, меня тоже все хорошо слышат. Когда «Моторолку», раскладушку, которую уже все забыли, из кармана достаешь, там впечатлений у людей достаточно — просто посмотреть, вспомнить. Летом как-то раз я его потерял у соседа в огороде, чухнул только с утра. Всю ночь дождь шел, у меня телефон этот просто в луже лежал. Я его за день высушил и без проблем работает, телефон конкретно живой. Ну, и ронять не страшно — ему вообще ничего не делается, — повествует Илья Дубинин.

Купить раскладушку Motorola RAZR V3 можно за 4000 рублей во вполне рабочем и приличном состоянии. За некоторые экземпляры в идеальном состоянии просят до 100 000 рублей.

Motorola RAZR V3 за 3900 рублей

Motorola RAZR V3 за 3900 рублей

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iPhoneсмартфонтелефонNokia
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