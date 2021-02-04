«Круг лиц выявили, ждем подтверждения»: что говорит директор новосибирской школы, где учится избитая 9-летняя девочка

В школу после избиения 9-летней девочки в Новосибирске приедет комиссия мэрии
Директор новосибирской школы
31 января трое мальчиков избили девочку на Клюш-Камышенском плато — родители отвезли ее в больницу.
— С ситуацией разбираемся. Факт такой есть. Понятно, что это ЧП. Круг лиц выявили, теперь ждем подтверждения, чтобы девочка сказала, они это или не они, — рассказал журналисту НГС директор школы
Директор лично смотрел видео, на котором записано произошедшее:
— Дети мирно катались на горке в течение 20 минут. Что потом у них произошло — большой вопрос. Когда девочка придет, будем подробнее разговаривать. Классный руководитель и социальный педагог разбираются в ситуации, вчера в школе была полиция, — сказал директор.
Девочка учится в школе
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС сообщили, что проверка еще проводится, обстоятельства произошедшего выясняются. В СК РФ по НСО добавили, что в данный момент занимаются поиском этих несовершеннолетних детей.
— После публикаций в СМИ, где сообщается об избиении 9-летней девочки на улице учениками из школы
Ранее новосибирские врачи рассказали, в каком состоянии находится эта девочка.