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«Круг лиц выявили, ждем подтверждения»: что говорит директор новосибирской школы, где учится избитая 9-летняя девочка

В школу собирается выехать комиссия департамента образования мэрии Новосибирска

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Сейчас выясняется, учились ли в школе <nobr class="_">№ 155</nobr> нападавшие на девочку

Сейчас выясняется, учились ли в школе № 155 нападавшие на девочку

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В школу после избиения 9-летней девочки в Новосибирске приедет комиссия мэрии

Директор новосибирской школы № 155 Александр Дмитриев, в которой учится избитая на Ключ-Камышенском плато девочка, рассказал, что сначала дети мирно катались на горке, а что произошло дальше — сейчас выясняется.

31 января трое мальчиков избили девочку на Клюш-Камышенском плато — родители отвезли ее в больницу.

— С ситуацией разбираемся. Факт такой есть. Понятно, что это ЧП. Круг лиц выявили, теперь ждем подтверждения, чтобы девочка сказала, они это или не они, — рассказал журналисту НГС директор школы № 155 Александр Дмитриев.

Директор лично смотрел видео, на котором записано произошедшее:

— Дети мирно катались на горке в течение 20 минут. Что потом у них произошло — большой вопрос. Когда девочка придет, будем подробнее разговаривать. Классный руководитель и социальный педагог разбираются в ситуации, вчера в школе была полиция, — сказал директор.

Девочка учится в школе № 155. По поводу детей, которые избили девочку, пока однозначного ответа нет — из этой школы они или нет. Если окажутся из этой, по словам Александра Дмитриева, к ним будут применены все необходимые меры.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС сообщили, что проверка еще проводится, обстоятельства произошедшего выясняются. В СК РФ по НСО добавили, что в данный момент занимаются поиском этих несовершеннолетних детей.

— После публикаций в СМИ, где сообщается об избиении 9-летней девочки на улице учениками из школы № 155, Министерством образования Новосибирской области данная ситуация взята под контроль. Для рассмотрения всех обстоятельств 4 февраля запланирован выезд комиссии департамента образования мэрии Новосибирска в МБОУ СОШ № 155. О результатах работы информация будет дана дополнительно, — прокомментировали в Министерстве образования Новосибирской области.

Ранее новосибирские врачи рассказали, в каком состоянии находится эта девочка.

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