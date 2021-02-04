«Круг лиц выявили, ждем подтверждения»: что говорит директор новосибирской школы, где учится избитая 9-летняя девочка

Директор новосибирской школы № 155 Александр Дмитриев, в которой учится избитая на Ключ-Камышенском плато девочка, рассказал, что сначала дети мирно катались на горке, а что произошло дальше — сейчас выясняется.



31 января трое мальчиков избили девочку на Клюш-Камышенском плато — родители отвезли ее в больницу.