27 января среда
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 4/10
usd 75.64
eur 91.67
Тема дняЧетыре истории людей, задержанных на протесте

Все новости

Все новости

Прокуратура потребовала от колледжей рассказать, как они борются с появлением подростков на незаконных акциях

Среди учреждений документ от ведомства получил Новосибирский городской открытый колледж

2 764
148Обсудить

Поделиться

Накануне субботней акции подростков массово забрасывали фейками в соцсетях <nobr class="_">и мессенджерах</nobr>, агитируя принять участие <nobr class="_">в протесте</nobr>&nbsp;<br>

Накануне субботней акции подростков массово забрасывали фейками в соцсетях и мессенджерах, агитируя принять участие в протесте 

Поделиться

В Новосибирске некоторые колледжи получили требование от прокуратуры отчитаться о профилактических мероприятиях с несовершеннолетними. Руководство учреждений должно рассказать, что было сделано, чтобы подростки не появлялись на несогласованных акциях.

Официальный документ у себя на странице в Facebook опубликовал директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов. Он должен дать ответ ведомству не позднее 10:00 28 января.

Он добавил, что подобный отчет от колледжа именно по теме незаконных митингов ведомство просит впервые.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Согласно документу, районная прокуратура требует предоставить ответ не позднее <nobr class="_">10 утра</nobr> <nobr class="_">28 января</nobr>

Согласно документу, районная прокуратура требует предоставить ответ не позднее 10 утра 28 января

Поделиться

Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что требование от прокуратуры получили несколько колледжей Новосибирска.

Другой источник НГС рассказал, что требования получили учреждения, студенты которых были задержаны на митинге.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области подтвердили, что в Заельцовском районе только один колледж получил данное требование. Информацию по другим районам города в прокуратуре НСО предоставить затруднились.

СЮЖЕТ

Акции протеста 23 января

— Прокуратура Заельцовского района действительно в настоящее время проводит в автономной некоммерческой организации «Новосибирский городской открытый колледж» проверку исполнения требований законодательства об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Такой запрос они направили в рамках компетенции. Соответственно, предмет проверки — подтверждение профилактической работы с несовершеннолетними, в том числе по недопущению принятия участия в несогласованных публичных мероприятиях, — сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ.

На субботней акции в поддержку Навального наш город стал одним из лидеров по количеству задержаний. По разным данным, задержаны от 100 до 300 человек — официальную информацию силовики отказываются давать. Мы поговорили с жителями Новосибирска, которых задержали на митинге 23 января, о том, что происходит на пути из автозака домой. Их истории вы можете почитать здесь.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ13
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Алексей Навальныйакция протеста
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (148)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...