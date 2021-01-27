Прокуратура потребовала от колледжей рассказать, как они борются с появлением подростков на незаконных акциях

В Новосибирске некоторые колледжи получили требование от прокуратуры отчитаться о профилактических мероприятиях с несовершеннолетними. Руководство учреждений должно рассказать, что было сделано, чтобы подростки не появлялись на несогласованных акциях.
Официальный документ у себя на странице в Facebook опубликовал директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов. Он должен дать ответ ведомству не позднее 10:00
Он добавил, что подобный отчет от колледжа именно по теме незаконных митингов ведомство просит впервые.
Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что требование от прокуратуры получили несколько колледжей Новосибирска.
Другой источник НГС рассказал, что требования получили учреждения, студенты которых были задержаны на митинге.
В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области подтвердили, что в Заельцовском районе только один колледж получил данное требование. Информацию по другим районам города в прокуратуре НСО предоставить затруднились.
— Прокуратура Заельцовского района действительно в настоящее время проводит в автономной некоммерческой организации «Новосибирский городской открытый колледж» проверку исполнения требований законодательства об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Такой запрос они направили в рамках компетенции. Соответственно, предмет проверки — подтверждение профилактической работы с несовершеннолетними, в том числе по недопущению принятия участия в несогласованных публичных мероприятиях, — сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ.
На субботней акции в поддержку Навального наш город стал одним из лидеров по количеству задержаний. По разным данным, задержаны от 100 до 300 человек — официальную информацию силовики отказываются давать. Мы поговорили с жителями Новосибирска, которых задержали на митинге