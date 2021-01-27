Прокуратура потребовала от колледжей рассказать, как они борются с появлением подростков на незаконных акциях

В Новосибирске некоторые колледжи получили требование от прокуратуры отчитаться о профилактических мероприятиях с несовершеннолетними. Руководство учреждений должно рассказать, что было сделано, чтобы подростки не появлялись на несогласованных акциях.



Официальный документ у себя на странице в Facebook опубликовал директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов. Он должен дать ответ ведомству не позднее 10:00 28 января .

Он добавил, что подобный отчет от колледжа именно по теме незаконных митингов ведомство просит впервые.