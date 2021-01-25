Из-за морозной безветренной погоды в Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Новосибирске
В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) — при нем в воздухе могут накапливаться загрязняющие вещества, сообщили в Минприроды Новосибирской области.
— В период с 11 часов 25 января до 16 часов 26 января 2021 года на территории г. Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности, — говорится в сообщении на сайте министерства.
По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, ночью и днем 26 января в Новосибирске ожидаются переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью
В сильные морозы при безветренной погоде в городском воздухе накапливаются вредные загрязняющие вещества от выбросов промышленных предприятий, а также угольных печей в частных домах. При таких погодных условиях власти вводят режим НМУ и ограничивают количество выбросов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферу.
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