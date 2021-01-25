Из-за морозной безветренной погоды в Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий

В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) — при нем в воздухе могут накапливаться загрязняющие вещества, сообщили в Минприроды Новосибирской области.



— В период с 11 часов 25 января до 16 часов 26 января 2021 года на территории г. Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности, — говорится в сообщении на сайте министерства.

