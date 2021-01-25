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Из-за морозной безветренной погоды в Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Он будет действовать сутки

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В сильные морозы при безветренной погоде в воздухе накапливаются вредные загрязняющие вещества от выбросов промышленных предприятий и угольных печей в частных домах

В сильные морозы при безветренной погоде в воздухе накапливаются вредные загрязняющие вещества от выбросов промышленных предприятий и угольных печей в частных домах

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Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Новосибирске

В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) — при нем в воздухе могут накапливаться загрязняющие вещества, сообщили в Минприроды Новосибирской области.

— В период с 11 часов 25 января до 16 часов 26 января 2021 года на территории г. Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности, — говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, ночью и днем 26 января в Новосибирске ожидаются переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -34... -36 °С, местами до -40 градусов, днем -25... -27 °С, несильный юго-восточный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.

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В сильные морозы при безветренной погоде в городском воздухе накапливаются вредные загрязняющие вещества от выбросов промышленных предприятий, а также угольных печей в частных домах. При таких погодных условиях власти вводят режим НМУ и ограничивают количество выбросов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферу.

Пока в регионе задерживаются морозы, но скоро они смягчатся — рассказываем, в какой день резко потеплеет на 28 градусов.

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грязный воздухморозырежим НМУ
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