Скандальный каток в Новосибирске закрыли из-за морозов — что еще не работает в -35 градусов

В Новосибирске из-за морозов закрылся главный каток и ледовый городок
В Новосибирске на несколько дней установилась аномально холодная погода. Столбик термометра ночью опускался ниже -40 градусов. Днем 25 января в городе фиксировалась температура в -35 градусов.
Синоптики прогнозируют, что морозная погода продержится и 26 января. Завтра в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -34... -36 градусов, местами до -41 градуса. Температуры днем -25... -27 градусов. Ветер юго-восточный 3–8 м/сек.
В связи с морозами некоторые открытые площадки, среди которых ледовый городок на Михайловской набережной и центральный каток на площади Ленина, в городе не работают. Что еще закрыто в Новосибирске из-за тридцатиградусных морозов — читайте в обзоре НГС.
1. Ледовый городок
— В связи с погодными условиями ледовый городок на Михайловской набережной 25 и 26 января приостанавливает свою работу, — сообщается в официальной группе ледового городка.
2. Главный каток на площади Ленина
По информации МАУ «Стадион», каток перед театральным сквером на площади Ленина не будет работать из-за похолодания.
— Конечно, мы заботимся о здоровье горожан. В первую очередь не хотим допустить обморожения посетителей. Кататься на коньках при такой погоде опасно для здоровья. По прогнозам Гидрометцентра, морозы продержатся два дня. О том, как каток будет работать завтра, мы сообщим позже, — прокомментировал заместитель директора МАУ «Стадион» Юрий Евдокимов.
3. Колесо обозрения
Также из-за морозов временно не работает колесо обозрения на набережной.
4. Приостановлен прокат лыж и коньков в парках
— В ближайшие дни (25 и 26 января) прокат коньков не работает в связи с погодными условиями, — сообщили в администрации Заельцовского парка.
Также из-за морозов не работает прокат зимнего снаряжения в парке «Бугринская роща».
— Друзья! В связи с плохими метеоусловиями и низкой температурой воздуха 25 и 26 января прокат коньков и лыж в Затулинском парке и в «Бугринской роще» не работает, — сообщают в администрации парка.
Прокат лыж на Первой городской лыжне на Тимирязевской также не работает из-за низких температур. При этом катание на своих лыжах не запрещено.
— При температуре ниже -23 градусов прокат лыж и коньков не работает. Потому что в лучшем случае приходит 1–2 человека, — не окупается. Холодно и вообще-то вредно в морозы заниматься физкультурой. Если с утра -27 градусов, а днем вдруг -
5. Платные горки
Кроме того, все открытые площадки не работают в парке «Березовая роща», в том числе платные горки.
Кстати, аквапарк в Новосибирске сегодня и завтра тоже не работает. А по какой причине — читайте в нашем материале.