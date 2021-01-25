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Скандальный каток в Новосибирске закрыли из-за морозов — что еще не работает в -35 градусов

Холод в городе задержится еще на день

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На время морозов городские парки и катки решили закрыться

На время морозов городские парки и катки решили закрыться

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В Новосибирске из-за морозов закрылся главный каток и ледовый городок

В Новосибирске на несколько дней установилась аномально холодная погода. Столбик термометра ночью опускался ниже -40 градусов. Днем 25 января в городе фиксировалась температура в -35 градусов.

Синоптики прогнозируют, что морозная погода продержится и 26 января. Завтра в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -34... -36 градусов, местами до -41 градуса. Температуры днем -25... -27 градусов. Ветер юго-восточный 3–8 м/сек.

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В связи с морозами некоторые открытые площадки, среди которых ледовый городок на Михайловской набережной и центральный каток на площади Ленина, в городе не работают. Что еще закрыто в Новосибирске из-за тридцатиградусных морозов — читайте в обзоре НГС.

1. Ледовый городок

— В связи с погодными условиями ледовый городок на Михайловской набережной 25 и 26 января приостанавливает свою работу, — сообщается в официальной группе ледового городка.

2. Главный каток на площади Ленина

По информации МАУ «Стадион», каток перед театральным сквером на площади Ленина не будет работать из-за похолодания.

— Конечно, мы заботимся о здоровье горожан. В первую очередь не хотим допустить обморожения посетителей. Кататься на коньках при такой погоде опасно для здоровья. По прогнозам Гидрометцентра, морозы продержатся два дня. О том, как каток будет работать завтра, мы сообщим позже, — прокомментировал заместитель директора МАУ «Стадион» Юрий Евдокимов.

3. Колесо обозрения

Также из-за морозов временно не работает колесо обозрения на набережной.


4. Приостановлен прокат лыж и коньков в парках

— В ближайшие дни (25 и 26 января) прокат коньков не работает в связи с погодными условиями, — сообщили в администрации Заельцовского парка.

Также из-за морозов не работает прокат зимнего снаряжения в парке «Бугринская роща».

— Друзья! В связи с плохими метеоусловиями и низкой температурой воздуха 25 и 26 января прокат коньков и лыж в Затулинском парке и в «Бугринской роще» не работает, — сообщают в администрации парка.

Прокат лыж на Первой городской лыжне на Тимирязевской также не работает из-за низких температур. При этом катание на своих лыжах не запрещено.

— При температуре ниже -23 градусов прокат лыж и коньков не работает. Потому что в лучшем случае приходит 1–2 человека, — не окупается. Холодно и вообще-то вредно в морозы заниматься физкультурой. Если с утра -27 градусов, а днем вдруг -19 °С, то лучше позвонить и уточнить. Потому что ориентируются на прогноз. Если сказали -25 градусов, а по факту -19 градусов, могут человека просто не вызвать на работу, — рассказали корреспонденту НГС в парке «Сосновый бор».

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5. Платные горки

Кроме того, все открытые площадки не работают в парке «Березовая роща», в том числе платные горки.

Кстати, аквапарк в Новосибирске сегодня и завтра тоже не работает. А по какой причине — читайте в нашем материале.

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