Скандальный каток в Новосибирске закрыли из-за морозов — что еще не работает в -35 градусов

В Новосибирске на несколько дней установилась аномально холодная погода. Столбик термометра ночью опускался ниже -40 градусов. Днем 25 января в городе фиксировалась температура в -35 градусов.

Синоптики прогнозируют, что морозная погода продержится и 26 января. Завтра в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -34... -36 градусов, местами до -41 градуса. Температуры днем -25... -27 градусов. Ветер юго-восточный 3–8 м/сек.