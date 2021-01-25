«Синема Парк» и «Формула Кино» могут закрыться из-за долгов владельца. Что с ними будет в Новосибирске?

Несколько кинотеатров в Новосибирске под угрозой закрытия из-за финансовых проблем Объединенной киносети, в которую входят «КИНО Окко», «Синема Парк» и «Формула кино». Риск возник из-за того, что банк непрофильных активов «Траст» списал со счетов киносети новогоднюю выручку в размере 450 миллионов рублей в счет погашения долга. Об этом в письме главе администрации президента Антону Вайно сообщил председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, пишет газета «Ведомости».



Объединенная киносеть «КИНО Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» — крупнейшая в России сеть кинотеатров, в которую входит 77 площадок в 30 городах. Ею владеет российский миллиардер Александр Мамут. В прошлом году он занял 42-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes — его состояние оценили в $2,3 миллиарда. Основные активы — 46,5% Rambler Group, 3,8% акций Polymetall, Объединенная сеть кинотеатров («Синема парк», «Формула Кино» и «КИНО Окко»).