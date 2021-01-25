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«Синема Парк» и «Формула Кино» могут закрыться из-за долгов владельца. Что с ними будет в Новосибирске?

Задолженность киносети увеличилась из-за пандемии

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Новосибирские кинотеатры испытывают проблемы с прошлой весны, когда в городе начали вводить серьезные ограничения из-за коронавируса

Новосибирские кинотеатры испытывают проблемы с прошлой весны, когда в городе начали вводить серьезные ограничения из-за коронавируса

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В Новосибирске могут закрыться два кинотеатра

Несколько кинотеатров в Новосибирске под угрозой закрытия из-за финансовых проблем Объединенной киносети, в которую входят «КИНО Окко», «Синема Парк» и «Формула кино». Риск возник из-за того, что банк непрофильных активов «Траст» списал со счетов киносети новогоднюю выручку в размере 450 миллионов рублей в счет погашения долга. Об этом в письме главе администрации президента Антону Вайно сообщил председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, пишет газета «Ведомости».

Объединенная киносеть «КИНО Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» — крупнейшая в России сеть кинотеатров, в которую входит 77 площадок в 30 городах. Ею владеет российский миллиардер Александр Мамут. В прошлом году он занял 42-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes — его состояние оценили в $2,3 миллиарда. Основные активы — 46,5% Rambler Group, 3,8% акций Polymetall, Объединенная сеть кинотеатров («Синема парк», «Формула Кино» и «КИНО Окко»).

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По словам источника «Ведомостей», близкого к «Синема Парку», списание долга произошло после окончания действия «банкротного моратория», который ввели на пике пандемии. Также «Траст» подал иск о взыскании процентов по кредитам к самому владельцу сети Александру Мамуту — эта сумма превысила миллиард. Общий долг компаний бизнесмена составил 23 миллиарда рублей, при этом он сам является поручителем по кредитам.

— Киносеть рассматривает вариант приостановления деятельности своих кинотеатров на территории России с целью недопущения дальнейших убытков, — написал в письме Олег Березин.

Согласно картотеке арбитражного суда, как сообщают наши коллеги из 74.RU, «Траст» выдавал кредиты структурам Александра Мамута в 2017 году под залог 100% имущества АО «Синема Парк» и Formula Kino Holding Ltd. На них оформлены кинотеатры Объединенной киносети, в том числе оборудование и ряд товарных знаков (например, «Синема Парк» и «Формула Кино»).

От Объединенной киносети в Новосибирске работают четыре кинотеатра: «Синема Парк» в ТРК Ройял Парк и МФЦ Сан Сити, «Формула кино» в ТРЦ Аура и «Кронверк Синема Мегаплекс» в ТРЦ «Континент».

В Новосибирске эти кинотеатры пока продолжают свою работу и, по словам источника НГС, в ближайшее время закрываться не планируют.

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НГС направил официальный запрос в АО «Синема парк» с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации ответ оттуда еще не пришел.

В октябре в Новосибирске закрылся кинотеатр «Седьмое небо» — его владельцы не смогли оплатить аренду из-за отсутствия прибыли на протяжении нескольких месяцев.

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кинотеатры
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