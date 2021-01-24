С 25 января новосибирские морозы усилят свои позиции. Похолодает до -40 и ниже

По сообщениям Западно-Сибирского гидрометцентра, 25–26 января местами в Новосибирской области сохранятся сильные морозы с минимальными температурами -40 С и ниже.
Ночью в понедельник, 25 января, будет преимущественно без осадков. Местами будет наблюдаться гололедица, изморозь и дымка. Это негативно скажется на видимости. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 2–7 м/с. Температура воздуха -39, -41 С, местами -43, -45 С.
По информации сервиса «Гисметео», морозы продержатся только два дня. Уже со среды, 27 января, в регионе потеплеет до -5 градусов днем и -30 ночью. Постепенно и ночные температуры станут более комфортными. Через неделю, 2 февраля, вовсе термометры покажут -1 градус днем и -8 ночью.
Сервис «Яндекс.Погода» также дает прогноз на скорее завершение периода сильных холодов. По информации сервиса, в среду, 27 января, резко потеплеет до -6 градусов днем и -9 градусов ночью, ясное небо сменят снег и пасмурность.
Аналогичный прогноз дают синоптики центра погоды «Фобос».
Сильные морозы доставляют жителям Новосибирской области ряд неудобств. Но это не навсегда. Читайте, когда из региона уйдет волна холода.