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На «Мокрый нос» и еще 6 магазинов завели дела за нарушение режима повышенной готовности

В списке нарушителей также оказался ларек по продаже шаурмы

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Рейд проходил на этой неделе

Рейд проходил на этой неделе

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В Новосибирске 7 магазинов нарушили режим повышенной готовности

На кафе, зоомагазин, точку по продаже шаурмы и еще четыре новосибирских компании завели административные дела за нарушение режима повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Так, например, магазин «Любимые сладости» уличили в нарушении масочного режима — на представителей заведено административное делопроизводство по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Еще шесть административных дел возбудили по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (за нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов) — на отдел фруктов и овощей, кафе «Париж» и «Карамель», зоомагазин «Мокрый нос», отдел быстрого питания «Любимая шаурма», аптеку «Экономка».

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Всего за неделю региональный минпромторг совместно с Роспотребнадзором и УМВД по Новосибирску проверили 33 отдела в трех торговых центрах (ТЦ «Одоевский», ТЦ «Дивногорский» и ТЦ «Атлас»), девять отдельно стоящих продуктовых магазинов, пять объектов общепита и три магазина.

Смотрите наш фоторепортаж, как проходят рейды в новосибирских заведениях общепита и в общественном транспорте.

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