На «Мокрый нос» и еще 6 магазинов завели дела за нарушение режима повышенной готовности

На кафе, зоомагазин, точку по продаже шаурмы и еще четыре новосибирских компании завели административные дела за нарушение режима повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Так, например, магазин «Любимые сладости» уличили в нарушении масочного режима — на представителей заведено административное делопроизводство по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Еще шесть административных дел возбудили по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (за нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов) — на отдел фруктов и овощей, кафе «Париж» и «Карамель», зоомагазин «Мокрый нос», отдел быстрого питания «Любимая шаурма», аптеку «Экономка».