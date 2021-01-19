В захламленной квартире на Некрасова умерла пенсионерка — ее не могут похоронить уже 10 дней

— 9 января 2021 года бригадой скорой помощи она была доставлена в морг. Ее сын 1967 года рождения на момент выезда комиссии дома отсутствовал.



Как пояснила сама соседка, женщина, вероятно, умерла еще раньше — ориентировочно 7 января.



— Похоронить ее еще не похоронили, так как сын потерял ее паспорт. Я подключила ветеранов, у них большая организация — «Ветераны культуры». Но самая большая проблема в сыне. Он вначале вообще сказал, пусть тело 7 дней дома пролежит. Тогда мы вызвали полицию, его спросили: «Почему ты раньше не сказал, что мать умерла?» А он: «Я всех соседей оповестил, думал, кто-нибудь в скорую позвонит». В итоге тело в морг забрали 9-го числа. Сейчас всем занимаются ветераны, потому что сын не в себе, — отметила она.



На сегодняшний день, 19 января, умершую женщину так и не похоронили, поскольку, как объясняет соседка, довольно много времени ушло на восстановление утерянных документов. Сейчас тело находится в морге, в ближайшие два дня ее кремируют.

По словам жительницы дома, один из участковых также пообщался с неблагополучным соседом и дал ему месяц на избавление квартиры от мусора:

