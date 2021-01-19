В захламленной квартире на Некрасова умерла пенсионерка — ее не могут похоронить уже 10 дней

В заваленной мусором квартире в Новосибирске умерла пенсионерка
В Новосибирске скончалась 85-летняя ветеран труда, которая жила в захламленной квартире на Некрасова.
Ранее НГС рассказывал, что жители этой многоэтажки развернули борьбу против неблагополучного соседа, который завалил мусором квартиру. Особую обеспокоенность соседей вызвала судьба его матери, 85-летней пенсионерки. Женщина, по их словам, почти год не покидала квартиру и была вынуждена жить в нечеловеческих условиях. Обращения жителей к участковому и мэрии на тот момент ничего не давали.
В пресс-центре мэрии Новосибирска корреспонденту НГС уточнили, что 12 января на место выезжали сотрудники администрации. Они узнали от соседки, что пенсионерка уже умерла.
— 9 января 2021 года бригадой скорой помощи она была доставлена в морг. Ее сын 1967 года рождения на момент выезда комиссии дома отсутствовал.
Как пояснила сама соседка, женщина, вероятно, умерла еще раньше — ориентировочно 7 января.
— Похоронить ее еще не похоронили, так как сын потерял ее паспорт. Я подключила ветеранов, у них большая организация — «Ветераны культуры». Но самая большая проблема в сыне. Он вначале вообще сказал, пусть тело 7 дней дома пролежит. Тогда мы вызвали полицию, его спросили: «Почему ты раньше не сказал, что мать умерла?» А он: «Я всех соседей оповестил, думал, кто-нибудь в скорую позвонит». В итоге тело в морг забрали 9-го числа. Сейчас всем занимаются ветераны, потому что сын не в себе, — отметила она.
На сегодняшний день, 19 января, умершую женщину так и не похоронили, поскольку, как объясняет соседка, довольно много времени ушло на восстановление утерянных документов. Сейчас тело находится в морге, в ближайшие два дня ее кремируют.
По словам жительницы дома, один из участковых также пообщался с неблагополучным соседом и дал ему месяц на избавление квартиры от мусора:
— Я говорю участковому: «Он не вынесет ничего». Потому что, если он несет на помойку большой пакет, то хотя бы маленький пакет оттуда он обратно домой принесет. Это же больной человек. Но, по крайней мере, с него взяли роспись, что до 15 февраля он обязуется привести квартиру в порядок.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области на запрос НГС пояснили, что в действиях владельца жилья усматривается нарушение санитарно-эпидемиологических требований.
— Материал направлен по подведомственности в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, — говорится в ответе.
Как выглядят квартиры плюшкиных и что можно сделать, если в вашем доме нашелся неблагополучный сосед, читайте в этом материале.