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Полиция три дня будет патрулировать водоемы в Новосибирске из-за Крещения

Мэрия рассказала, зачем это нужно

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В этом году в пределах Новосибирска работают лишь две купели

В этом году в пределах Новосибирска работают лишь две купели

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Мэрия Новосибирска рассказала, что в этом году городские водоемы во время Крещения будет патрулировать полиция.

По информации пресс-службы мэрии, усиление патрулирования пляжей, территорий водоемов и мест выезда транспортных средств и выхода людей на лед в Новосибирске нужно для того, чтобы исключить неорганизованное купание. Полиция будет дежурить на водных объектах города с 18 по 20 января 2021 года.

Ожидается, что проверять будут, в частности, места, где в прошлые годы организовывали проруби, а в этом не стали.

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В прошлом году в Новосибирске было 7 купелей. В этом осталось только 2 — на Затоне и акватории возле Димитровского моста. На других 5 точках в этом году ожидается патрулирование, чтобы избежать несанкционированных купаний

В прошлом году в Новосибирске было 7 купелей. В этом осталось только 2 — на Затоне и акватории возле Димитровского моста. На других 5 точках в этом году ожидается патрулирование, чтобы избежать несанкционированных купаний

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За безопасностью людей на празднике Крещения на организованных купелях будет следить Главное управление МЧС России по Новосибирской области и ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области». Рядом с санкционированными купелями будут дежурить по три спасателя МАСС, бригада скорой, сотрудники МЧС и полиции.

В этом году крещенское купание разрешено лишь в двух купелях, находящихся в Ленинском районе. Одна из них находится на реке Обь, в акватории пожарного причала, другая — в районе микрорайона «Затон» на улице Заобская, 97.

СЮЖЕТ

Крещение в Новосибирске

Вчера новосибирские спасатели начали вырубать к Крещению купели — фотограф НГС Александр Ощепков снял подготовку одной из них в акватории Затона.

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купелимэрияКрещение 2021
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