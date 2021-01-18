Полиция три дня будет патрулировать водоемы в Новосибирске из-за Крещения

Мэрия Новосибирска рассказала, что в этом году городские водоемы во время Крещения будет патрулировать полиция.

По информации пресс-службы мэрии, усиление патрулирования пляжей, территорий водоемов и мест выезда транспортных средств и выхода людей на лед в Новосибирске нужно для того, чтобы исключить неорганизованное купание. Полиция будет дежурить на водных объектах города с 18 по 20 января 2021 года.

Ожидается, что проверять будут, в частности, места, где в прошлые годы организовывали проруби, а в этом не стали.