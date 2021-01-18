Полиция три дня будет патрулировать водоемы в Новосибирске из-за Крещения

Мэрия Новосибирска рассказала, что в этом году городские водоемы во время Крещения будет патрулировать полиция.
По информации пресс-службы мэрии, усиление патрулирования пляжей, территорий водоемов и мест выезда транспортных средств и выхода людей на лед в Новосибирске нужно для того, чтобы исключить неорганизованное купание. Полиция будет дежурить на водных объектах города с 18 по 20 января 2021 года.
Ожидается, что проверять будут, в частности, места, где в прошлые годы организовывали проруби, а в этом не стали.
За безопасностью людей на празднике Крещения на организованных купелях будет следить Главное управление МЧС России по Новосибирской области и ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области». Рядом с санкционированными купелями будут дежурить по три спасателя МАСС, бригада скорой, сотрудники МЧС и полиции.
В этом году крещенское купание разрешено лишь в двух купелях, находящихся в Ленинском районе. Одна из них находится на реке Обь, в акватории пожарного причала, другая — в районе микрорайона «Затон» на улице Заобская, 97.
Вчера новосибирские спасатели начали вырубать к Крещению купели — фотограф НГС Александр Ощепков снял подготовку одной из них в акватории Затона.