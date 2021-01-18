Под Новосибирском заявили о массовом отравлении собак — пострадали как бездомные животные, так и породистые

Полиция начала проверку после смертей собак под Новосибирском
Под Новосибирском жители села Новолугового обнаружили тела погибших собак. По их подсчетам, пострадало как минимум 9 животных. Из них шесть бездомных, остальные — породистые, которые жили в домах. Активисты предполагают, что собаки могли быть отравлены.
— Первые звоночки начали поступать 14 января, когда в чате «Новолуговое» стали поступать сообщения от жителей, что отравили хаски, найдены трупы других животных. Мы не придали особое значение этому. А вчера вечером нашли трупы наших собак. Мы курировали их. В июне мы нашли за селом Новолуговым трех собак. Щенят пристроили: часть — в семьи, часть на передержку отправили. Остались стерилизованные взрослые собаки. Их было шесть. Привезли с приюта будки, жители нам тоже помогли. Кормили их, сена привезли. Во время болезни мы их лечили. Собаки никого не трогали. Благодаря нам стали более социализированы. Отравили их: и в обществе «Колос», и по нашему селу находят трупы породистых собак, — негодует местная жительница Оксана.
Она и еще несколько других человек написали заявление в полицию. Местные жители предполагают, что собак могли потравить крысиным ядом.
В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что из села Новолугового жители обращались за помощью к участковому. Сейчас в полиции есть данные только о трех погибших животных.
— Было три будки, в которых жили шесть собак. Вчера хозяева обнаружили двух собак погибших, сегодня еще одну. Написано заявление, и по данному факту начата проверка. При осмотре собак каких-то физических увечий не замечено. Что произошло — будем разбираться, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В Новосибирске на прошлой неделе разгорелся конфликт в пункте льготной стерилизации (ПЛС) в Нижней Ельцовке. Сотрудники заявили, что более 20 собак после процедуры отказывается забирать приют «Бумеранг добра». Что там произошло на самом деле, вы можете узнать здесь.