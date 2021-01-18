Под Новосибирском заявили о массовом отравлении собак — пострадали как бездомные животные, так и породистые

Под Новосибирском жители села Новолугового обнаружили тела погибших собак. По их подсчетам, пострадало как минимум 9 животных. Из них шесть бездомных, остальные — породистые, которые жили в домах. Активисты предполагают, что собаки могли быть отравлены.



— Первые звоночки начали поступать 14 января, когда в чате «Новолуговое» стали поступать сообщения от жителей, что отравили хаски, найдены трупы других животных. Мы не придали особое значение этому. А вчера вечером нашли трупы наших собак. Мы курировали их. В июне мы нашли за селом Новолуговым трех собак. Щенят пристроили: часть — в семьи, часть на передержку отправили. Остались стерилизованные взрослые собаки. Их было шесть. Привезли с приюта будки, жители нам тоже помогли. Кормили их, сена привезли. Во время болезни мы их лечили. Собаки никого не трогали. Благодаря нам стали более социализированы. Отравили их: и в обществе «Колос», и по нашему селу находят трупы породистых собак, — негодует местная жительница Оксана.