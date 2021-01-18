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«Это у меня вроде тренажерного зала»: под Новосибирском мужчина в коляске почистил дорогу от снега

Николай Дадыко рассказал, что такая работа для него несложная, но ситуацией с тротуаром уже заинтересовалась прокуратура

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Николай Дадыко рассказывает, что убирать снег ему помог товарищ, который заехал к нему в гости

Николай Дадыко рассказывает, что убирать снег ему помог товарищ, который заехал к нему в гости

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Сибиряк в инвалидной коляске самостоятельно расчистил дорогу от снега

На выходных в социальных сетях появились фотографии двух мужчин-колясочников, которые чистят от снега пешеходный переход в Искитиме. Редакция НГС нашла одного из мужчин, который был на этих кадрах. Им оказался 52-летний сибиряк Николай Дадыко. Журналист НГС узнал, почему сибиряк самостоятельно чистит снег и как оказался прикован к коляске.

Николай Дадыко инвалид-колясочник <nobr class="_">I группы</nobr>

Николай Дадыко инвалид-колясочник I группы

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«Пошел и почистил, потом поехал по своим делам»

Почти одиннадцать лет назад — в 2010 году — сибиряк Николай Дадыко оказался прикован к коляске из-за тяжелого заболевания. Но это не стало для него преградой. Мужчина увлекается боулингом, ездит смотреть хоккей, а летом высаживает под окнами общежития цветы. Знакомые и друзья сибиряка рассказывают в соцсетях, что Николай Дадыко борется за права инвалидов и заставляет власти делать пандусы. Сам о себе Николай говорит, что человек он активный и не может усидеть на месте. Поэтому в эти выходные по дороге на рынок мужчина взял скребок и сам расчистил себе дорогу возле пешеходного перехода.

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— Прошел трактор, была бровка, а я в этот момент за молоком поехал на коляске на рынок — он у нас рядом, через дорогу. Я не мог переехать. Но я ведь активный человек, взял скребок — у меня свой автомобиль, который я постоянно чищу. Пошел и почистил, потом поехал по своим делам. Женщина ехала на машине и сфотографировала. Я ей сказал, что пройти не могу, — рассказывает Николай Дадыко.

При этом дорога возле его дома всегда расчищена.

— Это у меня что-то вроде тренажерного зала. Парковку сам чищу. Конечно, наши службы идут навстречу. Недавно позвонил, и мне тротуар до самого асфальта выскреб трактор, пандус вылизан. Пошел в стоматологию, там была тропинка козья, позвонил в управляющую компанию — трактор почистил. Пошел на почту — и там трактор почистил. Мне нравится, что службы идут навстречу. Я звоню, когда мне что-то надо. Они и транспорт дают, и люди приходят, чистят, — говорит мужчина.

Николай борется за то, чтобы инвалидам-колясочникам можно было свободно пройти в магазины, аптеки и больницы. Он контролирует строителей, которые делают пандусы.

— Я состою в обществе инвалидов-колясочников «Финист». В начале 2020 года ездил в Питер на курсы для инспекторов по доступной среде. У нас строили в Искитиме новую дорогу, а я контролировал, чтобы мне пандус сделали — его два раза переделывали, мне не подходил, — продолжил мужчина.

Николай уже больше десяти лет прикован к инвалидному креслу

Николай уже больше десяти лет прикован к инвалидному креслу

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Прокуратура начала проверку

Сегодня инцидентом на пешеходном переходе заинтересовалась искитимская прокуратура.

— По сообщениям СМИ, инвалиды-колясочники вынуждены самостоятельно расчищать снег в городе Искитиме. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав инвалидов, исполнение ответственными органами и организациями законодательства о безопасности дорожного движения, правил и норм эксплуатации жилищного фонда (в части зимней уборки прилегающей территории от снега). При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — передали в областной прокуратуре.

НГС отправил запрос в администрацию Искитима по ситуации с плохо очищенной дорогой.

Чем еще известен мужчина

Николай Дадыко больше тридцати лет живет в общежитии. Последние несколько лет он судится с местной администрацией и пытается доказать свои права на получение однокомнатной квартиры. Как пишут VESISKITIM, в ноябре 2020 года суд завершился в пользу мужчины, но он до сих пор живет в тесной комнате общежития.

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— Администрация устроила пинг-понг. Я уже обращался и в областную администрацию, и в областную прокуратуру, и в министерство областного строительства. Ничего не двигается. В 2020 году мне обещали в июне-июле, потом обещали в октябре, потому что у меня день рождения 7 октября, как у Путина, и мне как подарок сделать хотели, — объясняет корреспонденту НГС Николай.

На тот момент в администрации объяснили задержку тем, что финансирование из областного бюджета не поступало.

— Мы должны к осени были предоставить жилье, но в связи с пандемией, некоторыми обстоятельствами непредвиденными получилось так, что осенью не предоставили ему жилье. Как только мы получим финансирование, мы сразу же незамедлительно предоставим ему жилое помещение согласно законодательству, — сказал Константин Сеничев, заместитель главы Искитима, изданию VESISKITIM.

Тогда Константин Сеничев отметил, что сориентироваться по срокам сложно. Как только средства поступят в местный бюджет, квартира не менее 15 квадратных метров, но не более 30, как указано в законодательстве, будет приобретена и выдана Николаю Дадыко. Сейчас мужчина до сих пор живет в общежитии. И в ближайшее время Николай Дадыко планирует снова обращаться к судебным приставам.

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Ранее НГС рассказывал и о проблемах тротуаров, которые есть в Новосибирске. Новосибирец Сергей Коломенкин уверен: не нужно быть экспертом, чтобы понять, что Новосибирск совсем не адаптирован для пешеходов, особенно для маломобильных жителей. Он заставил чиновников сделать 10 пандусов и пешеходные зоны.

Новосибирские инженеры-конструкторы устроили тест-драйв инвалидной коляски на очень крутом пандусе аптеки на Немировича-Данченко, 155 — его угол равен 26 градусам, а стандартные коляски могут преодолеть угол наклона до 12–13 градусов.

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инвалид убирает снег
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