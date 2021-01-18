«Это у меня вроде тренажерного зала»: под Новосибирском мужчина в коляске почистил дорогу от снега

— Прошел трактор, была бровка, а я в этот момент за молоком поехал на коляске на рынок — он у нас рядом, через дорогу. Я не мог переехать. Но я ведь активный человек, взял скребок — у меня свой автомобиль, который я постоянно чищу. Пошел и почистил, потом поехал по своим делам. Женщина ехала на машине и сфотографировала. Я ей сказал, что пройти не могу, — рассказывает Николай Дадыко.

При этом дорога возле его дома всегда расчищена.



— Это у меня что-то вроде тренажерного зала. Парковку сам чищу. Конечно, наши службы идут навстречу. Недавно позвонил, и мне тротуар до самого асфальта выскреб трактор, пандус вылизан. Пошел в стоматологию, там была тропинка козья, позвонил в управляющую компанию — трактор почистил. Пошел на почту — и там трактор почистил. Мне нравится, что службы идут навстречу. Я звоню, когда мне что-то надо. Они и транспорт дают, и люди приходят, чистят, — говорит мужчина.



Николай борется за то, чтобы инвалидам-колясочникам можно было свободно пройти в магазины, аптеки и больницы. Он контролирует строителей, которые делают пандусы.

