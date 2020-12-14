14 декабря понедельник
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 3/10
usd 73.12
eur 88.77
Тема дняПодросток впал в кому после ссоры с продавцом
Фото пользователя

Сергей Коломенкин

Фото пользователя

Сергей Коломенкин

Все новости

Все новости

Как новосибирец съел мозг мэрии и изменил город: 10 пандусов в центре, перенос светофора и пешеходные зоны

Сергей Коломенкин рассказал, как писать жалобы на городские проблемы, чтобы их замечали чиновники

2 661
28Обсудить

Поделиться

Новосибирск — не самый удобный для пешеходов город, но можно попытаться это исправить

Новосибирск — не самый удобный для пешеходов город, но можно попытаться это исправить

Поделиться

Новосибирец заставил чиновников сделать 10 пандусов и пешеходные зоны

Новосибирец Сергей Коломенкин уверен: не нужно быть экспертом, чтобы понять — Новосибирск совсем не адаптирован под пешеходов и особенно для маломобильных жителей. Достаточно ответить себе на вопрос «Сколько в городе прогулочных улиц? А сколько их должно быть в современном миллионнике?» Он начал пытаться что-то менять в Новосибирске после возвращения из-за границы, куда уезжал на работу. На контрасте ему стало понятно, что в глобальном плане нам уже никогда не догнать современные города по удобству для жизни. Но это же не повод не попытаться сделать город хотя бы не таким опасным. Новосибирец гулял с собакой, обращал внимание, где неудобно и опасно. С рождением ребенка начал добиваться хотя бы безопасности уже на новых маршрутах. Фотографировал и пытался убедить администрацию, что следовать устаревшим ГОСТам — это то, что тянет нас еще глубже. Тем более что есть пример других городов. Сергей Коломенкин подвел итоги работы в своем посте на Facebook, а мы попросили его составить инструкцию для читателей. Читайте его колонку.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Календарный год еще не закончился, а строительный — уже давно. Можно смело подводить итоги.

Так как дачи у меня нет, пришлось причинять благоустройство в городе. Но опять же, не своими руками, чтобы никаких законов не нарушить, а через потуги мэрии. Они сами, к слову, эти законы смело нарушают, но, в отличие от меня, кара им не светит.

Главное достижение — кажется, я донес до мэрии, что не просто городской сумасшедший. А городской сумасшедший, который ссылается на ГОСТы, СНиПы и просит отвечать предметно, а не «это не в нашем ведомстве».

— Если это не в вашем ведомстве, то зачем вы мне отвечаете? Почему тогда другие отделы мне не ответили, что это не в их ведомстве?

Еще из достижений — организовал несколько выездных заседаний мэрии, чтобы они уже разобрались, кто отвечает за участок: ГИБДД, мэрия или ТСЖ. Или коммерческие структуры, а мэрия — беспомощные котятки с лапками.

Тоже предмет для гордости — думают над законопроектом о пограничных территориях. Тех самых, которые уже не мэрия, но еще не ТСЖ.

Еще плюс — нашел в администрации людей, которые готовы общаться.

Что не получилось: приходится доказывать, что 15 см — это мало для Ивлеевой, но много, когда это высота бордюра. Что пандус не по ГОСТу — травмоопасно. Что не я должен тыкать во все очевидные нарушения, а они сами должны проехать и запланировать улучшения. Что очень глупо, когда сначала нужно писать обращение депутату, чтобы он сделал обращение в мэрию, чтобы они сделали нормальный асфальт на тротуаре. Что ставить заборы для обеспечения одних ГОСТов, нарушая другие, — это больше похоже на старческий поход поссать в холодильник, чем на улучшения.

Что сделано по фактам.

Пандусы

Фрунзе, 3 — переход через Советскую.

Здесь появился пандус на пешеходном переходе

Здесь появился пандус на пешеходном переходе

Поделиться

Вокзальная магистраль, 14 — в сторону площади Ленина.

Возле здания РЖД тоже появился пандус

Возле здания РЖД тоже появился пандус

Поделиться

Каменская, 30 — переход через Депутатскую.

Раньше на пешеходном переходе на Депутатской тоже не было пандуса&nbsp;

Раньше на пешеходном переходе на Депутатской тоже не было пандуса 

Поделиться

Ядринцевская, 23 — в сторону Центрального парка.

Между домами здесь не было пандуса

Между домами здесь не было пандуса

Поделиться

Семьи Шамшиных, 32 — в сторону Ядринцевской.

И здесь не было пандуса между домами со стороны Театрального института

И здесь не было пандуса между домами со стороны Театрального института

Поделиться

Семьи Шамшиных — Ядринцевская — все пандусы.

Тут все пандусы сделали после обращения Сергея Коломенкина. Благодаря его жалобам всего в центре сделали 10 пандусов<br>

Тут все пандусы сделали после обращения Сергея Коломенкина. Благодаря его жалобам всего в центре сделали 10 пандусов

Поделиться

Дорожные знаки и светофоры

Чаплыгина — Каменская — пешеходный переход.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Тут были переходы только по одной стороне через улицу Чаплыгина и только по одной стороне через Семьи Шамшиных. То есть перейти от гостиницы к <nobr class="_">Чаплыгина, 19</nobr> было нельзя. Как и с <nobr class="_">Чаплыгина, 19</nobr> на четную сторону Каменской

Тут были переходы только по одной стороне через улицу Чаплыгина и только по одной стороне через Семьи Шамшиных. То есть перейти от гостиницы к Чаплыгина, 19 было нельзя. Как и с Чаплыгина, 19 на четную сторону Каменской

Поделиться

Орджоникидзе, 30а — расширение пешеходной зоны, запрет на парковку автомобилей.

Тут два момента. Первый — из-за киоска с блинами «съелся» кусок тротуара. И люди ходили по газону. А иногда на этот газон заезжали автомобили. Кусок газона заложили плиткой, расширив тротуар, и с торца поставили знак, что парковка запрещена<br>

Тут два момента. Первый — из-за киоска с блинами «съелся» кусок тротуара. И люди ходили по газону. А иногда на этот газон заезжали автомобили. Кусок газона заложили плиткой, расширив тротуар, и с торца поставили знак, что парковка запрещена

Поделиться

Каменская — Орджоникидзе — перенос светофора в зону видимости.

Здесь светофор прятался за столбом, и на переходе не было видно, какой сигнал горит

Здесь светофор прятался за столбом, и на переходе не было видно, какой сигнал горит

Поделиться

В работе

Депутатская, 60 — закрытие грунта.

На улице Депутатской после дождя грунт смывает на тротуар. В ответ на обращение в мэрию Сергею Коломенкину прислали письмо о проработке момента о спорных территориях

На улице Депутатской после дождя грунт смывает на тротуар. В ответ на обращение в мэрию Сергею Коломенкину прислали письмо о проработке момента о спорных территориях

Поделиться

Каменская, 23 — пандус на лестницу и освещение.

Тут вдоль дома лестница без перил, пандуса и освещения

Тут вдоль дома лестница без перил, пандуса и освещения

Поделиться

Ядринцевская, 53 — разграничение пешеходной зоны и парковки.

Тут непонятно, как ходить пешеходам. После обращения Сергея Коломенкина сюда приезжала выездная комиссия

Тут непонятно, как ходить пешеходам. После обращения Сергея Коломенкина сюда приезжала выездная комиссия

Поделиться

Каждое изменение — это несколько писем с просьбами, угрозами и отсылками к ГОСТам, СНиПам и такой-то бабушке.

Да, каждые выходные начинаются с того, что я отвечаю на отписки. Но сменить город я пока не могу, а изменить город других инструментов у меня пока нет.

Инструкция

1. Фиксируешь проблему.

2. Пишешь письмо через https://novo-sibirsk.ru/contacts/feedback/. Я пишу всегда в приемную мэра, а не напрямую в департаменты, особенно повторные обращения. Подробно описываешь ситуацию и указываешь, почему это плохо и опасно.

3. Ждешь до 30 дней.

4. Если приходит ответ не по существу, то включаешь все навыки общения с троллями в интернете и вежливо, но настойчиво отвечаешь по пунктам. Снова отправляешь через интернет-приемную, добавив, что это повторное обращение на ответ № такой-то от такого-то числа.

5. Ждешь ответ. Если опять не по сути, то ковыряешь ГОСТы и СНиПы. Или обращаешься за советом к Александру Егорову — он прямо сейчас меняет Челябинск.

6. Снова пишешь.

7. И так — пока не добьешься своего.

От редакции. Недавно обозреватель НГС Стас Соколов сделал подборку бессмысленных и беспощадных заборов Новосибирска и выяснил, кто застроил город бессмысленными кладбищенскими оградками и сколько на этом заработал.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

По теме (7)

Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пандуссветофорпешеходные путипешеходные переходыпешеходные дороги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (28)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...