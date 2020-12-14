Как новосибирец съел мозг мэрии и изменил город: 10 пандусов в центре, перенос светофора и пешеходные зоны

Календарный год еще не закончился, а строительный — уже давно. Можно смело подводить итоги.



Так как дачи у меня нет, пришлось причинять благоустройство в городе. Но опять же, не своими руками, чтобы никаких законов не нарушить, а через потуги мэрии. Они сами, к слову, эти законы смело нарушают, но, в отличие от меня, кара им не светит.



Главное достижение — кажется, я донес до мэрии, что не просто городской сумасшедший. А городской сумасшедший, который ссылается на ГОСТы, СНиПы и просит отвечать предметно, а не «это не в нашем ведомстве».



— Если это не в вашем ведомстве, то зачем вы мне отвечаете? Почему тогда другие отделы мне не ответили, что это не в их ведомстве?



Еще из достижений — организовал несколько выездных заседаний мэрии, чтобы они уже разобрались, кто отвечает за участок: ГИБДД, мэрия или ТСЖ. Или коммерческие структуры, а мэрия — беспомощные котятки с лапками.



Тоже предмет для гордости — думают над законопроектом о пограничных территориях. Тех самых, которые уже не мэрия, но еще не ТСЖ.

