Как новосибирец съел мозг мэрии и изменил город: 10 пандусов в центре, перенос светофора и пешеходные зоны

Новосибирец заставил чиновников сделать 10 пандусов и пешеходные зоны
Новосибирец Сергей Коломенкин уверен: не нужно быть экспертом, чтобы понять — Новосибирск совсем не адаптирован под пешеходов и особенно для маломобильных жителей. Достаточно ответить себе на вопрос «Сколько в городе прогулочных улиц? А сколько их должно быть в современном миллионнике?» Он начал пытаться что-то менять в Новосибирске после возвращения из-за границы, куда уезжал на работу. На контрасте ему стало понятно, что в глобальном плане нам уже никогда не догнать современные города по удобству для жизни. Но это же не повод не попытаться сделать город хотя бы не таким опасным. Новосибирец гулял с собакой, обращал внимание, где неудобно и опасно. С рождением ребенка начал добиваться хотя бы безопасности уже на новых маршрутах. Фотографировал и пытался убедить администрацию, что следовать устаревшим ГОСТам — это то, что тянет нас еще глубже. Тем более что есть пример других городов. Сергей Коломенкин подвел итоги работы в своем посте на Facebook, а мы попросили его составить инструкцию для читателей. Читайте его колонку.
Календарный год еще не закончился, а строительный — уже давно. Можно смело подводить итоги.
Так как дачи у меня нет, пришлось причинять благоустройство в городе. Но опять же, не своими руками, чтобы никаких законов не нарушить, а через потуги мэрии. Они сами, к слову, эти законы смело нарушают, но, в отличие от меня, кара им не светит.
Главное достижение — кажется, я донес до мэрии, что не просто городской сумасшедший. А городской сумасшедший, который ссылается на ГОСТы, СНиПы и просит отвечать предметно, а не «это не в нашем ведомстве».
— Если это не в вашем ведомстве, то зачем вы мне отвечаете? Почему тогда другие отделы мне не ответили, что это не в их ведомстве?
Еще из достижений — организовал несколько выездных заседаний мэрии, чтобы они уже разобрались, кто отвечает за участок: ГИБДД, мэрия или ТСЖ. Или коммерческие структуры, а мэрия — беспомощные котятки с лапками.
Тоже предмет для гордости — думают над законопроектом о пограничных территориях. Тех самых, которые уже не мэрия, но еще не ТСЖ.
Еще плюс — нашел в администрации людей, которые готовы общаться.
Что не получилось: приходится доказывать, что
Что сделано по фактам.
Пандусы
Фрунзе, 3 — переход через Советскую.
Вокзальная магистраль, 14 — в сторону площади Ленина.
Каменская, 30 — переход через Депутатскую.
Ядринцевская, 23 — в сторону Центрального парка.
Семьи Шамшиных, 32 — в сторону Ядринцевской.
Семьи Шамшиных — Ядринцевская — все пандусы.
Дорожные знаки и светофоры
Чаплыгина — Каменская — пешеходный переход.
Орджоникидзе, 30а — расширение пешеходной зоны, запрет на парковку автомобилей.
Каменская — Орджоникидзе — перенос светофора в зону видимости.
В работе
Депутатская, 60 — закрытие грунта.
Каменская, 23 — пандус на лестницу и освещение.
Ядринцевская, 53 — разграничение пешеходной зоны и парковки.
Каждое изменение — это несколько писем с просьбами, угрозами и отсылками к ГОСТам, СНиПам и такой-то бабушке.
Да, каждые выходные начинаются с того, что я отвечаю на отписки. Но сменить город я пока не могу, а изменить город других инструментов у меня пока нет.
Инструкция
1. Фиксируешь проблему.
2. Пишешь письмо через https://novo-sibirsk.ru/contacts/feedback/. Я пишу всегда в приемную мэра, а не напрямую в департаменты, особенно повторные обращения. Подробно описываешь ситуацию и указываешь, почему это плохо и опасно.
3. Ждешь до 30 дней.
4. Если приходит ответ не по существу, то включаешь все навыки общения с троллями в интернете и вежливо, но настойчиво отвечаешь по пунктам. Снова отправляешь через интернет-приемную, добавив, что это повторное обращение на ответ
5. Ждешь ответ. Если опять не по сути, то ковыряешь ГОСТы и СНиПы. Или обращаешься за советом к Александру Егорову — он прямо сейчас меняет Челябинск.
6. Снова пишешь.
7. И так — пока не добьешься своего.
От редакции. Недавно обозреватель НГС Стас Соколов сделал подборку бессмысленных и беспощадных заборов Новосибирска и выяснил, кто застроил город бессмысленными кладбищенскими оградками и сколько на этом заработал.
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