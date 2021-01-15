Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске подскочил до критической отметки: где дышать опаснее всего

В Новосибирске опять загрязнился воздух
Вечером
Аналогичная ситуация на ОбьГЭСе. Здесь уровень загрязнения достиг 155. Обстановку сервис тоже оценивает как нездоровую.
В центре города ситуация немногим лучше. На Горького качество воздуха оценивают как плохое.
На Сибирской этот показатель равен 94 (неподходящий для особо восприимчивых).
Заслуженный метеоролог России Ренад Ягудин пояснил, что это может быть вызвано рядом факторов:
— На накопление вредных веществ в приземном слое атмосферы влияет ослабление ветра. Также в ночные часы зимой образуются слои инверсии, которые могут достигать 1–1,5 километра. Они мешают рассеиванию загрязнений. Это нормальная ситуация для Новосибирска в зимний период и для сибирского антициклона.
Ранее мы сравнивали качество воздуха в разных городах. У нас он оказался не самым грязным.