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Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске подскочил до критической отметки: где дышать опаснее всего

Метеоролог рассказал, с чем это связано

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Зашкаливающие показатели загрязнения воздуха в Новосибирске фиксируются регулярно

Зашкаливающие показатели загрязнения воздуха в Новосибирске фиксируются регулярно

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В Новосибирске опять загрязнился воздух

Вечером 15 января уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг критических показателей. По данным сервиса aqicn, в районе Первомайки индекс качества воздуха самый высокий — 164 — и оценивается как нездоровый.

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Аналогичная ситуация на ОбьГЭСе. Здесь уровень загрязнения достиг 155. Обстановку сервис тоже оценивает как нездоровую.

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В центре города ситуация немногим лучше. На Горького качество воздуха оценивают как плохое.

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На Сибирской этот показатель равен 94 (неподходящий для особо восприимчивых).

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Заслуженный метеоролог России Ренад Ягудин пояснил, что это может быть вызвано рядом факторов:

— На накопление вредных веществ в приземном слое атмосферы влияет ослабление ветра. Также в ночные часы зимой образуются слои инверсии, которые могут достигать 1–1,5 километра. Они мешают рассеиванию загрязнений. Это нормальная ситуация для Новосибирска в зимний период и для сибирского антициклона.

Ранее мы сравнивали качество воздуха в разных городах. У нас он оказался не самым грязным.

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загрязнение атмосферного воздуха
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