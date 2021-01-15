На площади Труда начали продавать кофе водителям, застрявшим в пробке

В Новосибирске начали продавать кофе водителям, стоящим в пробке на площади Труда.

— Думаю, что это работает фирма, не спрашивал название. Я видел двух человек примерно часа два назад на площади Труда, — сообщил НГС водитель Зубаир Абытов, воспользовавшийся услугой сегодня, 15 января.

Покупатель прислал видео, на котором снято, как ему наливают кофе.