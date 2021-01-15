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На площади Труда начали продавать кофе водителям, застрявшим в пробке

На одном из самых напряженных дорожных участков сейчас работают два продавца

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Торговлю кофе заметили на площади Труда — именно здесь из-за сужения дороги собираются большие пробки

Торговлю кофе заметили на площади Труда — именно здесь из-за сужения дороги собираются большие пробки

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В пробке на площади Труда начали продавать кофе

В Новосибирске начали продавать кофе водителям, стоящим в пробке на площади Труда.

— Думаю, что это работает фирма, не спрашивал название. Я видел двух человек примерно часа два назад на площади Труда, — сообщил НГС водитель Зубаир Абытов, воспользовавшийся услугой сегодня, 15 января.

Покупатель прислал видео, на котором снято, как ему наливают кофе.

В ролике заметно, как кофе из термобака наливает мужчина с рекламным баннером. К напитку покупателям также дают пластиковую ложку, сахар и сливки.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Такая услуга новосибирцам не в новинку — в 2016 году перед Новым годом компания «Империя вкуса» наладила продажу кофе в пробках. По городу тогда работало 8 человек, которые в утренние часы предлагали застрявшим в заторах водителям горячий напиток.

О том, что проезжую часть между площадью Труда и площадью Энергетиков сужают, стало известно еще в августе. На сайте мэрии Новосибирска говорилось, что ограничения будут установлены в срок с 14 сентября по 30 декабря в связи со строительством четвертого моста. В результате на и без того загруженном участке дороги стали собираться огромные пробки. Впрочем, ограничения на площади Труда есть до сих пор — мэр Анатолий Локоть объяснил, когда их могут снять.

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кофепробки
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