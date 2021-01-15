В Новосибирске скончался бывший первый проректор НГТУ Геннадий Расторгуев

Вчера, 14 января, в Новосибирске скончался Геннадий Расторгуев. Он 15 лет проработал в должности первого проректора НГТУ НЭТИ.



— Это произошло вчера, похороны пройдут сегодня, — пояснила корреспонденту НГС руководитель управления информационной политики НГТУ НЭТИ Зоя Сергеева. — Геннадий Иванович скончался в результате болезни, которая у него была с 2016 года.



Она также отметила, что Геннадий Расторгуев был первым проректором до сентября прошлого года, когда был сформирован новый состав проректоров. После этого он продолжал работать при вузе: был назначен председателем правления, другая его должность была связана с контролем финансов.

