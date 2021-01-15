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В Новосибирске скончался бывший первый проректор НГТУ Геннадий Расторгуев

Мужчина был доктором технических наук и деканом факультета летательных аппаратов

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Мужчина проработал в должности первого проректора 15 лет

Мужчина проработал в должности первого проректора 15 лет

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Вчера, 14 января, в Новосибирске скончался Геннадий Расторгуев. Он 15 лет проработал в должности первого проректора НГТУ НЭТИ.

— Это произошло вчера, похороны пройдут сегодня, — пояснила корреспонденту НГС руководитель управления информационной политики НГТУ НЭТИ Зоя Сергеева. — Геннадий Иванович скончался в результате болезни, которая у него была с 2016 года.

Она также отметила, что Геннадий Расторгуев был первым проректором до сентября прошлого года, когда был сформирован новый состав проректоров. После этого он продолжал работать при вузе: был назначен председателем правления, другая его должность была связана с контролем финансов.

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— Многие и многие поколения студентов НГТУ НЭТИ помнят Геннадия Ивановича в кресле декана ФЛА, а затем — первого проректора. Сотни и сотни называют его одним из своих любимых преподавателей. Как ему удавалось совмещать науку, преподавание, огромное количество руководящей и административной работы! И при этом сохранять спокойствие, доброжелательность, юмор. Всего через две недели ему исполнилось бы 68 лет. Сегодня мы прощаемся с ним, с нашим Геннадием Ивановичем, с целой эпохой в истории НГТУ НЭТИ, — сообщается на сайте вуза.

В конце декабря в Новосибирске скончался бывший председатель СО РАН Николай Добрецов.

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НГТУпроректорсмерть
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