В Новосибирске скончался бывший первый проректор НГТУ Геннадий Расторгуев

Вчера, 14 января, в Новосибирске скончался Геннадий Расторгуев. Он 15 лет проработал в должности первого проректора НГТУ НЭТИ.
— Это произошло вчера, похороны пройдут сегодня, — пояснила корреспонденту НГС руководитель управления информационной политики НГТУ НЭТИ Зоя Сергеева. — Геннадий Иванович скончался в результате болезни, которая у него была с 2016 года.
Она также отметила, что Геннадий Расторгуев был первым проректором до сентября прошлого года, когда был сформирован новый состав проректоров. После этого он продолжал работать при вузе: был назначен председателем правления, другая его должность была связана с контролем финансов.
— Многие и многие поколения студентов НГТУ НЭТИ помнят Геннадия Ивановича в кресле декана ФЛА, а затем — первого проректора. Сотни и сотни называют его одним из своих любимых преподавателей. Как ему удавалось совмещать науку, преподавание, огромное количество руководящей и административной работы! И при этом сохранять спокойствие, доброжелательность, юмор. Всего через две недели ему исполнилось бы 68 лет. Сегодня мы прощаемся с ним, с нашим Геннадием Ивановичем, с целой эпохой в истории НГТУ НЭТИ, — сообщается на сайте вуза.
В конце декабря в Новосибирске скончался бывший председатель СО РАН Николай Добрецов.