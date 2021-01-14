У новосибирца списали деньги за чужие алименты — он смог вернуть себе 130 тысяч рублей

Новосибирцу вернули деньги после списания чужого долга по алиментам
Новосибирец Станислав Лепезин получил через суд 130 тысяч рублей за ошибочно списанный с его банковского счета долг по чужим алиментам. Деньги мужчине поступили из Министерства финансов России.
Как уточнил корреспонденту НГС сам Лепезин, в полученную сумму вошли незаконно списанная за долг по чужим алиментам 91 тысяча рублей, чуть более 30 тысяч рублей судебных расходов и 3 тысячи — компенсация морального ущерба.
Изначально Станислав Лепезин пытался добиться от ФССП по Новосибирской области возвращения ошибочно списанных денег без судебного разбирательства. Приставы должны были списать 91 тысячу рублей со взрослого сына Лепезина, у которого действительно был долг по алиментам, но забрали деньги у Станислава, несмотря на то что сына зовут иначе. После публикации новости на НГС приставы разобрались в ошибке, но деньги не вернули, а Лепезин-старший обнаружил на «Госуслугах» ещё один долг в размере 85 тысяч. Этот долг был аннулирован после очередного разбирательства.
В конце декабря 2019 года судебные приставы объяснили НГС, что списание долга с Лепезина-старшего произошло ошибочно, но вернуть деньги можно только через суд.
— В декабре 2019 года я получил от приставов ответ, что предпринимаются меры по возвращению денег. Сама пристав приехала ко мне домой и вручила бумажку, подписанную ею. А юрист мне сказала, что на ней нет ни исходящего номера, ни печати. И после этого я не мог получить уже эту бумагу с печатью и подписью начальника. Сказали, что потеряли ее. После чего я пошел в архив, и только там мне ее выдали. Потом я пошел к юристу, она отнесла все бумаги в суд, а я уже самоустранился от процесса, — рассказал Станислав Лепезин.
Из-за пандемии Советский районный суд долгое время переносил заседания, но в итоге все же разобрался в этой истории и вынес решение вернуть пострадавшему новосибирцу за счет Российской Федерации все деньги, оплатить судебные издержки и моральную компенсацию. Копия протокола судебного заседания с вынесенным решением имеется в распоряжении редакции НГС.
Семья Лепезиных попадает в финансовые передряги не первый раз. В августе 2019 года НГС рассказал историю отца Станислава Лепезина — 83-летнего заслуженного геолога России Геннадия Григорьевича Лепезина. У новосибирского ученого со сберкнижки, о которой никто не знал, похитили 700 тысяч рублей. Геннадий Лепезин провел собственное расследование и даже выяснил имена тех, на чьи счета уходили деньги, но довести до конца дело по возвращению своих денег не успел: 18 августа 2019 года он умер. Сын ученого Станислав Лепезин уточнил корреспонденту НГС, что думает продолжить дело отца после вступления в право на наследство.