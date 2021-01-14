У новосибирца списали деньги за чужие алименты — он смог вернуть себе 130 тысяч рублей

Новосибирец Станислав Лепезин получил через суд 130 тысяч рублей за ошибочно списанный с его банковского счета долг по чужим алиментам. Деньги мужчине поступили из Министерства финансов России.



Как уточнил корреспонденту НГС сам Лепезин, в полученную сумму вошли незаконно списанная за долг по чужим алиментам 91 тысяча рублей, чуть более 30 тысяч рублей судебных расходов и 3 тысячи — компенсация морального ущерба.

Изначально Станислав Лепезин пытался добиться от ФССП по Новосибирской области возвращения ошибочно списанных денег без судебного разбирательства. Приставы должны были списать 91 тысячу рублей со взрослого сына Лепезина, у которого действительно был долг по алиментам, но забрали деньги у Станислава, несмотря на то что сына зовут иначе. После публикации новости на НГС приставы разобрались в ошибке, но деньги не вернули, а Лепезин-старший обнаружил на «Госуслугах» ещё один долг в размере 85 тысяч. Этот долг был аннулирован после очередного разбирательства.

