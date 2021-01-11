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За 2020 год новосибирцы выиграли около 61 миллиона рублей в почтовых лотереях

Самые крупные суммы получили три жителя Новосибирской области

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Еще пять человек выиграли суммы от 500 тысяч до 1 миллиона

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За 2020 год жители Новосибирской области выиграли в лотерейных билетах, купленных в почтовых отделениях, около 61 миллиона рублей.

Всего, по информации «Почты России», жители Новосибирской области купили за год 475 тысяч счастливых лотерейных билетов. Три жителя области стали обладателями крупных выигрышей от 1 до 2 миллионов рублей. Еще пять человек выиграли суммы от 500 тысяч до 1 миллиона.

Приобрести тиражные и бестиражные лотерейные билеты можно в любом отделении почтовой связи Новосибирской области. Билеты бестиражной лотереи нужно проверять сразу после покупки — если билет окажется выигрышным, получить приз размером до 1 тысячи рублей можно в почтовом отделении. Розыгрыши по тиражным лотереям проходят раз в неделю — получить выигрыши по ним до 10 тысяч рублей можно также в отделениях почты.

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Заместитель директора макрорегиона «Сибирь» Денис Хижняков рассказал, какие лотерейные билеты новосибирцы покупали чаще:

— Чаще всего в почтовых отделениях приобретают бестиражные лотерейные билеты. Тиражные лотерейные билеты приобретаются в подарок на день рождения или к празднику — так, заметный рост спроса мы наблюдаем в преддверии гендерных праздников, а также к Новому году.

В декабре мы писали о фотографе-иллюстраторе из Новосибирска, которая выиграла 10 миллионов рублей в 1364-м тираже «Русского лото». Она рассказала, куда потратит деньги.

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