За 2020 год новосибирцы выиграли около 61 миллиона рублей в почтовых лотереях

За 2020 год жители Новосибирской области выиграли в лотерейных билетах, купленных в почтовых отделениях, около
Всего, по информации «Почты России», жители Новосибирской области купили за год
Приобрести тиражные и бестиражные лотерейные билеты можно в любом отделении почтовой связи Новосибирской области. Билеты бестиражной лотереи нужно проверять сразу после покупки — если билет окажется выигрышным, получить приз размером до
Заместитель директора макрорегиона «Сибирь» Денис Хижняков рассказал, какие лотерейные билеты новосибирцы покупали чаще:
— Чаще всего в почтовых отделениях приобретают бестиражные лотерейные билеты. Тиражные лотерейные билеты приобретаются в подарок на день рождения или к празднику — так, заметный рост спроса мы наблюдаем в преддверии гендерных праздников, а также к Новому году.
В декабре мы писали о фотографе-иллюстраторе из Новосибирска, которая выиграла 10 миллионов рублей в