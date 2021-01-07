Лучший по услугам ЖКХ, но бедный: Новосибирск занял 22-е место в исследовании качества жизни в стране

Новосибирск занял 22-е место в рейтинге качества жизни среди других городов
Финансовый университет при Правительстве РФ провел исследование качества жизни в городах с населением более 250 тысяч человек за 2020 год. Новосибирск занял
Исследование проводилось на основе отзывов о городах самих россиян. В статистике учли несколько тем, которые демонстрируют уровень жизни. Среди них «деструктивное» поведение населения, конфликтность социальной среды, спрос на культурные ценности, уровень благополучия, качество дорог, медицинского обслуживания, образования и услуг ЖКХ, работа местных властей и готовность к миграции.
Итоги опросов показали, что жители Новосибирска оценили выше всего качество услуг ЖКХ — на 91 балл. Хуже всего, по мнению местных жителей, дела в городе обстоят с материальным благополучием — его оценили всего в 42 балла.
Для сравнения два самых крупных города России, которые идут перед Новосибирском — Москва и Санкт-Петербург — заняли 1 и 2 места в рейтинге соответственно. Новосибирск обогнал их лишь в показателях по качеству услуг ЖКХ.
При этом другие сибирские города расположились ниже в рейтинге. Например, Иркутск занял
Примечательно, что еще 2019 году Новосибирск занимал 12-е место в рейтинге городов России по качеству жизни.
Ранее Новосибирск признали одним из самых криминальных городов в России по версии европейских социологов. В общем рейтинге столица Сибири заняла