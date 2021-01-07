Лучший по услугам ЖКХ, но бедный: Новосибирск занял 22-е место в исследовании качества жизни в стране

Финансовый университет при Правительстве РФ провел исследование качества жизни в городах с населением более 250 тысяч человек за 2020 год. Новосибирск занял 22-е место из 75 и набрал 72 балла из 100.

Исследование проводилось на основе отзывов о городах самих россиян. В статистике учли несколько тем, которые демонстрируют уровень жизни. Среди них «деструктивное» поведение населения, конфликтность социальной среды, спрос на культурные ценности, уровень благополучия, качество дорог, медицинского обслуживания, образования и услуг ЖКХ, работа местных властей и готовность к миграции.