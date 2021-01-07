7 января четверг
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 2/10
usd 73.88
eur 90.79
Тема дня17 кадров с рождественской службы

Все новости

Все новости

Лучший по услугам ЖКХ, но бедный: Новосибирск занял 22-е место в исследовании качества жизни в стране

Другие сибирские города расположились ниже в рейтинге

1 202
33Обсудить

Поделиться

Новосибирск набрал 72 балла из 100

Новосибирск набрал 72 балла из 100

Поделиться

Новосибирск занял 22-е место в рейтинге качества жизни среди других городов

Финансовый университет при Правительстве РФ провел исследование качества жизни в городах с населением более 250 тысяч человек за 2020 год. Новосибирск занял 22-е место из 75 и набрал 72 балла из 100.

Исследование проводилось на основе отзывов о городах самих россиян. В статистике учли несколько тем, которые демонстрируют уровень жизни. Среди них «деструктивное» поведение населения, конфликтность социальной среды, спрос на культурные ценности, уровень благополучия, качество дорог, медицинского обслуживания, образования и услуг ЖКХ, работа местных властей и готовность к миграции.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Итоги опросов показали, что жители Новосибирска оценили выше всего качество услуг ЖКХ — на 91 балл. Хуже всего, по мнению местных жителей, дела в городе обстоят с материальным благополучием — его оценили всего в 42 балла.

Для сравнения два самых крупных города России, которые идут перед Новосибирском — Москва и Санкт-Петербург — заняли 1 и 2 места в рейтинге соответственно. Новосибирск обогнал их лишь в показателях по качеству услуг ЖКХ.

При этом другие сибирские города расположились ниже в рейтинге. Например, Иркутск занял 32-е место, Томск — 44-е, Красноярск — 57-е, Омск — 69-е, Кемерово — 72-е, Барнаул — 73-е.

Новосибирск занял 22-е место в рейтинге

Новосибирск занял 22-е место в рейтинге

Поделиться

Поделиться

Примечательно, что еще 2019 году Новосибирск занимал 12-е место в рейтинге городов России по качеству жизни.

Ранее Новосибирск признали одним из самых криминальных городов в России по версии европейских социологов. В общем рейтинге столица Сибири заняла 4-е место.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Новосибирскрейтинг городов России
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (33)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...