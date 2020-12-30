Скончался директор новосибирского племзавода «Ирмень»

В среду, 30 декабря, в Новосибирске в возрасте
При этом в пресс-службе объяснили, что долгое время Юрий лежал в больнице, но точную причину смерти не назвали.
Юрий Бугаков родился
В 1968 году он переехал в село Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области. В 1972 году стал председателем колхоза «Большевик», впоследствии переименованного сначала в АОЗТ «Ирмень», позднее — в ЗАО «Племзавод Ирмень» и руководил им до своей кончины. Юрий Бугаков также долгое время был депутатом новосибирского Заксобрания от «Единой России», но не стал баллотироваться в созыв 2020 года.
В 2019 году выручка завода «Ирмень» составила
Редакция НГС выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Бугакова.
В начале декабря племзавод «Ирмень» признали одним из лучших молочных хозяйств страны.