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Скончался директор новосибирского племзавода «Ирмень»

Юрию Бугакову было 82 года

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Пресс-служба завода затруднилась назвать причину смерти Юрия Бугакова

Пресс-служба завода затруднилась назвать причину смерти Юрия Бугакова

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В среду, 30 декабря, в Новосибирске в возрасте 82 лет скончался владелец ЗАО «Племзавод Ирмень» Юрий Фёдорович Бугаков. Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе завода.

При этом в пресс-службе объяснили, что долгое время Юрий лежал в больнице, но точную причину смерти не назвали.

Юрий Бугаков родился 25 января 1938 года в городе Новосибирске. По окончании школы служил пограничником в Заполярье. Трудовую деятельность начал шофером, потом работал специальным корреспондентом районной газеты, а затем инструктором в отделе пропаганды и агитации Ордынского райкома партии.

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В 1968 году он переехал в село Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области. В 1972 году стал председателем колхоза «Большевик», впоследствии переименованного сначала в АОЗТ «Ирмень», позднее — в ЗАО «Племзавод Ирмень» и руководил им до своей кончины. Юрий Бугаков также долгое время был депутатом новосибирского Заксобрания от «Единой России», но не стал баллотироваться в созыв 2020 года.

В 2019 году выручка завода «Ирмень» составила 2,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 494 миллиона.

Редакция НГС выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Бугакова.

В начале декабря племзавод «Ирмень» признали одним из лучших молочных хозяйств страны.

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Верх-ИрменьЮрий Бугаков
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