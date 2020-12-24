Мэрия хочет включить в черту Новосибирска часть Медвежьего острова и запретить его застройку

Мэрия Новосибирска намерена перевести часть территории Медвежьего острова в муниципальное владение и запретить застройку для сохранения экологии Заельцовского бора.

Об этом заявила заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова во время пресс-конференции о концепции развития Заельцовского бора.



— Мы все острова по поручению мэра переводим в «зеленку» (зеленую зону. — прим. НГС), потому что город начинался с реки. И для того чтобы не было никакой нагрузки, в том числе на воду, мы убираем всё в «зеленку». Если стоит дом посередине острова, то вся грязь и канализация пойдут в воду. Наша позиция — все острова должны быть закрыты лесом именно для того, чтобы там не велась никакая деятельность. Чтобы они развивались как рекреационные зоны, — рассказала журналисту НГС Анна Терешкова.