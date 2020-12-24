Мэрия хочет включить в черту Новосибирска часть Медвежьего острова и запретить его застройку

Власти Новосибирска намерены забрать часть Медвежьего острова ради Заельцовского бора
Мэрия Новосибирска намерена перевести часть территории Медвежьего острова в муниципальное владение и запретить застройку для сохранения экологии Заельцовского бора.
Об этом заявила заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова во время пресс-конференции о концепции развития Заельцовского бора.
— Мы все острова по поручению мэра переводим в «зеленку» (зеленую зону. — прим. НГС), потому что город начинался с реки. И для того чтобы не было никакой нагрузки, в том числе на воду, мы убираем всё в «зеленку». Если стоит дом посередине острова, то вся грязь и канализация пойдут в воду. Наша позиция — все острова должны быть закрыты лесом именно для того, чтобы там не велась никакая деятельность. Чтобы они развивались как рекреационные зоны, — рассказала журналисту НГС Анна Терешкова.
Сейчас Медвежий остров находится в ведении правительства Новосибирской области.
— Мы обнаружили, что территория города идет по реке, а остров принадлежит Новосибирской области. Но официально остров находится на территории Новосибирска. Но, к сожалению, выделен под сельхозугодья,
В 2002 году, когда принимался закон «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области», острова вынесли из городской черты.
Как сообщало информационное агентство REGNUM в 2008 году, тогда чиновники мэрии утверждали, что в графическом приложении к областному закону допущена техническая ошибка. На одной из сессий Горсовета депутаты выразили возмущение о том, что острова выпали из законного владения Новосибирска без их согласия. В том же году, по сообщению REGNUM, прокурор Новосибирска предложил мэрии города прекратить незаконную практику распоряжения земельными участками, расположенными на территории острова Медвежий, не входящими в территорию города.
Ранее стало известно, что в Новосибирске появится свой парк на острове в Оби. И не где-нибудь далеко, а в центральной части города — возле строящегося ЛДС и станции метро «Спортивная». Журналист НГС Елена Гурьянова узнала все подробности о новом парке на острове.
В июле на Михайловской набережной на правом берегу Оби начали новый этап реконструкции. В этом году власти планируют закончить ремонт нижнего променада от зоны массового проведения мероприятий до гостиницы «Ривер Парк», а в следующем — благоустроят верхнюю часть с главной аллеей.