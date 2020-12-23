23 декабря среда
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 8/10
usd 75.35
eur 92.07
Тема дняНадвигаются морозы до -46 градусов

Все новости

Все новости

Давка в метро и автобусах — толпы новосибирцев попали в толкучку в общественном транспорте

В подземке не сразу удавалось попасть в поезд и приходилось ждать следующего

3 546
52Обсудить

Поделиться

Вагоны метро набиты под завязку

Вагоны метро набиты под завязку

Поделиться

Жители Новосибирска попали в давку в общественном транспорте

В седьмом часу вечера новосибирцы, возвращающиеся домой на общественном транспорте, попали в давку. Толпы людей застряли в метро и автобусах. Некоторым пришлось пропускать транспорт и ждать следующий, потому что попасть в него было невозможно из-за большого количества пассажиров.

— Такое ощущение, что в метро сегодня направились все, кто мог. Мне было очень сложно зайти в вагон, потому что он оказался полностью забит людьми, меня сразу же зажала толпа, и на моей станции люди меня просто вынесли из вагона, — рассказала читательница НГС.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
При входе на самые популярные станции метро было не протолкнуться

При входе на самые популярные станции метро было не протолкнуться

Поделиться

А так сегодня выглядела поездка в автобусе <nobr class="_">№ 43</nobr>

А так сегодня выглядела поездка в автобусе № 43

Поделиться

Обстановка на дорогах города также напряженная — «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию в 9 баллов. Судя по данным сервиса, за вечер произошло около двух десятков ДТП.

— Я ехала по делам с левого берега на правый, вышла из дома с запасом времени — за два часа, и всё равно умудрилась опоздать. Это при том, что через несколько остановок я пересела с автобуса на трамвай — в надежде, что так поеду быстрее. Но многие автомобилисты ехали по трамвайным путям, поэтому я всё равно оказалась в пробке, — рассказала Виктория, читательница НГС.

Сочувствуем новосибирцам, которые сейчас находятся в пути

Сочувствуем новосибирцам, которые сейчас находятся в пути

Поделиться

Вы тоже попали сегодня в пробку или толкучку в общественном транспорте? Присылайте фото и видео в любой из мессенджеров на наш редакционный номер 8 923 157-00-00. Или скидывайте напрямую в директ в инстаграме — @ngs_news (и вообще, давайте там дружить!).

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

давкаметротолкучкатолпаобщественный транспорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (52)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...