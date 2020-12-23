Давка в метро и автобусах — толпы новосибирцев попали в толкучку в общественном транспорте

Жители Новосибирска попали в давку в общественном транспорте
В седьмом часу вечера новосибирцы, возвращающиеся домой на общественном транспорте, попали в давку. Толпы людей застряли в метро и автобусах. Некоторым пришлось пропускать транспорт и ждать следующий, потому что попасть в него было невозможно из-за большого количества пассажиров.
— Такое ощущение, что в метро сегодня направились все, кто мог. Мне было очень сложно зайти в вагон, потому что он оказался полностью забит людьми, меня сразу же зажала толпа, и на моей станции люди меня просто вынесли из вагона, — рассказала читательница НГС.
Обстановка на дорогах города также напряженная — «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию в 9 баллов. Судя по данным сервиса, за вечер произошло около двух десятков ДТП.
— Я ехала по делам с левого берега на правый, вышла из дома с запасом времени — за два часа, и всё равно умудрилась опоздать. Это при том, что через несколько остановок я пересела с автобуса на трамвай — в надежде, что так поеду быстрее. Но многие автомобилисты ехали по трамвайным путям, поэтому я всё равно оказалась в пробке, — рассказала Виктория, читательница НГС.
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