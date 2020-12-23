Давка в метро и автобусах — толпы новосибирцев попали в толкучку в общественном транспорте

В седьмом часу вечера новосибирцы, возвращающиеся домой на общественном транспорте, попали в давку. Толпы людей застряли в метро и автобусах. Некоторым пришлось пропускать транспорт и ждать следующий, потому что попасть в него было невозможно из-за большого количества пассажиров.

— Такое ощущение, что в метро сегодня направились все, кто мог. Мне было очень сложно зайти в вагон, потому что он оказался полностью забит людьми, меня сразу же зажала толпа, и на моей станции люди меня просто вынесли из вагона, — рассказала читательница НГС.

