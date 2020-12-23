Мэрия разрешила людям помогать бюджету деньгами и имуществом. Это как? Разбираемся в поправках к уставу

В Новосибирске вводят инициативный бюджет
На публичных слушаниях, которые прошли 22 декабря, одобрили новые изменения в уставе Новосибирска. Они касаются так называемых «проектов инициативного бюджетирования». То есть, согласно поправкам, горожане теперь смогут предлагать мэрии собственные проекты и деньги, а мэрия — поддерживать или откладывать проект. Новость вызвала много вопросов и возмущений у жителей города. Что на самом деле означают поправки и как они будут работать — разбираемся вместе.
Что случилось?
В Новосибирске сейчас, как говорят в мэрии, «разрабатываются правовые основы для проектов инициативного бюджетирования».
— Самое важное здесь — инициатива и ресурсы самих новосибирцев. Первый шаг — жители предлагают реализовать проект и выражают готовность вложить собственные средства, имущество либо личное участие. Следующий шаг — определяется поддержка таких проектов со стороны бюджета, — рассказали в мэрии Новосибирска.
Поправки еще не приняли, их сначала должны рассмотреть в Совете депутатов. Но новость о них уже вызвала негодование у новосибирцев — многие решили, что мэрия просит у горожан деньги и даже личное имущество.
— Я плачу налог со своего дохода, я плачу налог за имущество, которое купила за свои деньги, я плачу транспортный налог, я платила за образование, поскольку наше государство не в состоянии обеспечить всех граждан бесплатным, хожу в платные медицинские центры по тому же поводу. И у меня возникает вопрос: а не много ли хочет наше правительство на пару с мэрией? — написал в комментариях один из читателей НГС.
Нашлись и те, кто поддержал идею властей:
— В чем проблема, если какой-то человек желает благоустроить город, то должны быть соответствующие правовые механизмы. Тем, кто привык грести только под себя, сложно понять, что можно жить по-другому, — написал другой посетитель сайта.
И что всё это значит?
Корни поправок об инициативном бюджете уходят в федеральный закон, который был принят в этом году и начнет действовать с 1 января 2021 года. Как указано в пояснительной записке, главная цель закона — «создание правовой основы для развития практики проектов инициативного бюджетирования».
— Правовое регулирование реализации проектов инициативного бюджетирования в настоящее время осуществляется на уровне субъектов Российской Федерации и характеризуется значительным разнообразием применяемых подходов, что затрудняет установление единых правовых норм на федеральном уровне, — говорится в тексте пояснительной записки.
То есть мэрия вносит изменения в устав города, потому что ее обязывает это сделать федеральный закон. Об этом же говорит председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев:
— Для того, чтобы этот закон работал у нас, нам необходимо сделать изменения в уставе Новосибирска. Этот федеральный закон говорит, что есть такое понятие как инициативные проекты от граждан. Если говорить очень простым языком: группа людей или один человек могут предложить Новосибирску проект по развитию чего-либо — строительного центра или нового парка, дороги, музея. Этот инициативный проект направляется в мэрию, там его рассматривают и, при наличии возможности в бюджете, инициативный проект включают в бюджет. Потому что он, безусловно, стоит денег. При отсутствии возможности мэрия пишет обоснованный отказ. Речь не о том, что граждане могут теперь вносить какие-то пожертвования в бюджет Новосибирска — они и раньше могли это делать, и сейчас могут, и в будущем, — объяснил Дмитрий Асанцев.
После сессии горсовета устав направят в юстицию, где его зарегистрируют.
Как это будет работать?
Если коротко — глобально вряд ли что-то изменится. Как объяснил начальник информационно-аналитического управления мэрии Новосибирска Кирилл Наконечный, инициатива подразумевает, что городской бюджет сможет софинансировать идеи горожан.
Например, если собственники дома хотят благоустроить двор и скидываются деньгами, но им не хватает на часть работ, то они смогут обратиться за помощью в мэрию.
Подобный подход применялся в Новосибирске, например, при создании сквера «Прошлое и настоящее улицы Крылова». Там использовались деньги, собранные жильцами дома на Крылова, 40, пожертвования спонсоров и ресурсы муниципалитета.
— Суть инициативных проектов не в том, чтобы переложить затраты бюджета на новосибирцев. А в том, чтобы привлечь бюджетные средства на реализацию ваших идей. Никто не заставляет включаться в этот процесс. У многих сегодня есть желание позаботиться о местах своего проживания, о районе, городе в целом. Есть и идеи, и проекты, понимание, что и как сделать. И если вы хотите предложить городу свой проект и готовы участвовать в его реализации (финансами, имуществом или трудом), у вас появится механизм, через который можно получить поддержку бюджета, — рассказал Кирилл Наконечный.
По словам депутата горсовета от партии КПРФ Александра Бурмистрова, изменения в уставе города — это формальность, а люди могут взаимодействовать с мэрией и сейчас:
— Мне сложно представить, что жители города начнут направлять деньги в городской бюджет. Те жители, которые хотят, делают это самостоятельно, у себя в микрорайонах и дворах. Я знаю людей, которые за свои деньги участвуют в благоустройстве дворов. Те, кто хотят сделать что-то хорошее для Новосибирска, они и так это делают. Поэтому я не отношусь к этой затее как к чему-то значимому. У нас десятки и сотни дворов благоустраиваются каждый год. Например, на Котовского, 11. Жители инициировали попадание этого дома в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Я все, что от меня зависит, сделал. Возникла сложность — за чей счёт сносить гаражи, которые мешают реализации проекта. Мы снесли за деньги одного инициативного жителя, потом получили федеральные деньги, сделали хорошую площадку, — объяснил депутат.
По мнению Александра Бурмистрова, на то, как быстро благоустроят дом, влияет его состояние и активность жителей.
— Какая-то история есть, она обсуждается. Но, с хозяйственной точки зрения, я не очень понимаю, что это такое и на что это влияет, — заключил депутат.
О том, что правки несут чисто формальный характер, говорит и депутат горсовета от независимой коалиции «Новосибирск-2020» Светлана Каверзина.
— Ничего интересно там нет. Просто будут приводить устав города к федеральному и областному законодательству. Я считаю, что это чисто технические поправки, чтобы наш устав города не противоречил тем поправкам, которые были приняты на федеральном уровне, — прокомментировала Светлана Каверзина.
Сейчас, по словам депутата, горожане могут взаимодействовать с мэрией через муниципальные гранты — для их осуществления минимум 30% денег должны вложить жители.
Сколько денег будет заложено на новый проект, также еще непонятно — областной бюджет будут принимать сегодня, 23 декабря, а соответствующей статьи расходов в нем нет.
В декабре 2018 года депутаты горсовета предложили изменить устав Новосибирска — они хотели ввести систему выборов в два тура. Но изменения так и не были одобрены.