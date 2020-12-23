Мэрия разрешила людям помогать бюджету деньгами и имуществом. Это как? Разбираемся в поправках к уставу

— Самое важное здесь — инициатива и ресурсы самих новосибирцев. Первый шаг — жители предлагают реализовать проект и выражают готовность вложить собственные средства, имущество либо личное участие. Следующий шаг — определяется поддержка таких проектов со стороны бюджета, — рассказали в мэрии Новосибирска.

Поправки еще не приняли, их сначала должны рассмотреть в Совете депутатов. Но новость о них уже вызвала негодование у новосибирцев — многие решили, что мэрия просит у горожан деньги и даже личное имущество.

— Я плачу налог со своего дохода, я плачу налог за имущество, которое купила за свои деньги, я плачу транспортный налог, я платила за образование, поскольку наше государство не в состоянии обеспечить всех граждан бесплатным, хожу в платные медицинские центры по тому же поводу. И у меня возникает вопрос: а не много ли хочет наше правительство на пару с мэрией? — написал в комментариях один из читателей НГС.

Нашлись и те, кто поддержал идею властей:

— В чем проблема, если какой-то человек желает благоустроить город, то должны быть соответствующие правовые механизмы. Тем, кто привык грести только под себя, сложно понять, что можно жить по-другому, — написал другой посетитель сайта.

