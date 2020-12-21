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Подарки — огонь: на рождественскую ярмарку в Новосибирске привезли свечки и мыло в виде Путина

Умельцы также предлагают фигурки быка и пародийные лекарства (внутри конфеты и шоколад)

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Свеча в форме бюста президента в костюме стоит 350 рублей

Свеча в форме бюста президента в костюме стоит 350 рублей

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В Новосибирске начали продавать свечи в виде Владимира Путина

В крупных торговых центрах начали работать традиционные рождественские ярмарки. Корреспондент НГС собрал несколько наиболее оригинальных праздничных товаров новосибирских умельцев.

В ТРЦ «Сан Сити» ярмарка протянулась вдоль ограждений атриума. Ассортимент у большинства торговцев предсказуемый — украшения, игрушки, фигурное мыло. Что касается последнего, то ему, как правило, изготовители пытаются придать максимально не мыльный вид, щедро раскрашивая под сладости и фрукты.

На ярмарках большой выбор мыла

На ярмарках большой выбор мыла

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Близость Нового года накладывает свой отпечаток: у каждого второго участника есть хотя бы что-то на тему Быка — символа нового года по восточному календарю (наступит 12 февраля 2021 года). До сих пор не решен вопрос, кстати: можно ли уже освящать эти фигурки в храме божьем или время пока не пришло?

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Чаще всего на ярмарке встречается фигурка быка

Чаще всего на ярмарке встречается фигурка быка

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Для любителей всего натурального и естественного — сувениры из некрашеной фанеры мастерской «Деревянный сундучок». Выбор велик: от простеньких медальонов до массивных скульптур и вполне утилитарных коробочек.

Фигурки из фанеры на ярмарке в «Сан Сити»

Фигурки из фанеры на ярмарке в «Сан Сити»

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Самая интересная находка ждет у еще одной стойки с фигурными свечами. Здесь среди ангелочков, бычков и тому подобных фигурок притаились неожиданные персонажи — Иосиф Сталин и Владимир Путин. Последний доступен сразу в двух цветах: натуральном желтом и радикально черном. Продавец убеждает, что всё сделано из настоящего воска.

Фигурные свечи из натурального воска по 350 рублей

Фигурные свечи из натурального воска по 350 рублей

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Фигурки президента и вождя — работа скульптора Татьяны Волгушевой. Кроме свечей она также делает мыло, и в торговых центрах у нее две точки — вторая в «Галерее Новосибирск». Здесь кроме свечей, к слову, Путин и Сталин доступны в виде мыла. Продавец уверяет, что оно сделано без отдушек и красителей. Подходит для самых нежных мест.

Фигурное мыло в виде статуэток

Фигурное мыло в виде статуэток

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В «Галерее» рождественский рынок расположился на подходах к магазину «Магнит». Помимо повсеместных игрушек и сувениров здесь можно купить пародийные лекарства. Сахарное драже и шоколад в виде таблеток со смешными названиями. Стоят эти сладости раза в три дороже, чем обычные, но в подарке главное — не себестоимость, а впечатление.

Шоколад и конфеты небольшого предприятия Migi

Шоколад и конфеты небольшого предприятия Migi

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На ярмарке можно купить и одежду с новогодней символикой

На ярмарке можно купить и одежду с новогодней символикой

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О том, где можно купить новогоднюю елку, можно узнать из фоторепортажа Татьяны Гладких. Цены начинаются с 300 рублей, но есть варианты и за 5 тысяч.

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подаркирождественская ярмарка
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