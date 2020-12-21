Подарки — огонь: на рождественскую ярмарку в Новосибирске привезли свечки и мыло в виде Путина

В Новосибирске начали продавать свечи в виде Владимира Путина
В крупных торговых центрах начали работать традиционные рождественские ярмарки. Корреспондент НГС собрал несколько наиболее оригинальных праздничных товаров новосибирских умельцев.
В ТРЦ «
Близость Нового года накладывает свой отпечаток: у каждого второго участника есть хотя бы что-то на тему Быка — символа нового года по восточному календарю (наступит 12 февраля 2021 года). До сих пор не решен вопрос, кстати: можно ли уже освящать эти фигурки в храме божьем или время пока не пришло?
Для любителей всего натурального и естественного — сувениры из некрашеной фанеры мастерской «Деревянный сундучок». Выбор велик: от простеньких медальонов до массивных скульптур и вполне утилитарных коробочек.
Самая интересная находка ждет у еще одной стойки с фигурными свечами. Здесь среди ангелочков, бычков и тому подобных фигурок притаились неожиданные персонажи — Иосиф Сталин и Владимир Путин. Последний доступен сразу в двух цветах: натуральном желтом и радикально черном. Продавец убеждает, что всё сделано из настоящего воска.
Фигурки президента и вождя — работа скульптора Татьяны Волгушевой. Кроме свечей она также делает мыло, и в торговых центрах у нее две точки — вторая в «Галерее Новосибирск». Здесь кроме свечей, к слову, Путин и Сталин доступны в виде мыла. Продавец уверяет, что оно сделано без отдушек и красителей. Подходит для самых нежных мест.
В «Галерее» рождественский рынок расположился на подходах к магазину «Магнит». Помимо повсеместных игрушек и сувениров здесь можно купить пародийные лекарства. Сахарное драже и шоколад в виде таблеток со смешными названиями. Стоят эти сладости раза в три дороже, чем обычные, но в подарке главное — не себестоимость, а впечатление.
О том, где можно купить новогоднюю елку, можно узнать из фоторепортажа Татьяны Гладких. Цены начинаются с 300 рублей, но есть варианты и за 5 тысяч.