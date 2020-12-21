Подарки — огонь: на рождественскую ярмарку в Новосибирске привезли свечки и мыло в виде Путина

Близость Нового года накладывает свой отпечаток: у каждого второго участника есть хотя бы что-то на тему Быка — символа нового года по восточному календарю (наступит 12 февраля 2021 года). До сих пор не решен вопрос, кстати: можно ли уже освящать эти фигурки в храме божьем или время пока не пришло?