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В Новосибирске придумали новые виды для Нарымского сквера и площади у цирка — рассматриваем проект

Мэрия предлагает жителям обсудить предстоящие изменения

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На территории планируется масштабное озеленение

На территории планируется масштабное озеленение

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Новосибирцам представили проект с новыми видами Нарымского сквера

В Новосибирске подготовили проект благоустройства Нарымского сквера, площадки между цирком и Вознесенским собором, сквера на улице Челюскинцев, пространства у Нарымской, 19, и кольца на площади Лунинцев. Его подготовил архитектор Алексей Карнаухов.

Проект проходит общественные обсуждения — свой комментарий к нему можно оставить на сайте «Зеленый Новосибирск».

Показываем, что там хотят изменить.

В сквере предлагают увеличить детскую зону, поставить скейт-площадку, сделать сухой ручей

В сквере предлагают увеличить детскую зону, поставить скейт-площадку, сделать сухой ручей

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Между цирком и собором появится памятник Святому Николаю высотой в 6 метров

Между цирком и собором появится памятник Святому Николаю высотой в 6 метров

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Ширина дорожек в сквере составит не менее 2 метров

Ширина дорожек в сквере составит не менее 2 метров

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Также там установят новые лавочки и светильники

Также там установят новые лавочки и светильники

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Реконструкция ждет и центральную лестницу

Реконструкция ждет и центральную лестницу

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Стену рядом со ступеньками предлагают украсить лианами

Стену рядом со ступеньками предлагают украсить лианами

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Травмоопасную канаву могут благоустроить с помощью влаголюбивых растений

Травмоопасную канаву могут благоустроить с помощью влаголюбивых растений

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В сквере на улице Челюскинцев предлагают изменить схему освещения, а также установить новые скамейки и урны

В сквере на улице Челюскинцев предлагают изменить схему освещения, а также установить новые скамейки и урны

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Такие же изменения ждут пространство на Нарымской, 19

Такие же изменения ждут пространство на Нарымской, 19

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Также до 25 ноября горожане могут обсудить изменения в сквере, который находится рядом с администрацией Кировского района. НГС показывал, как выглядит этот проект.

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благоустройствоозеленениепамятникскверцирк
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