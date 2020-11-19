В Новосибирске придумали новые виды для Нарымского сквера и площади у цирка — рассматриваем проект

Новосибирцам представили проект с новыми видами Нарымского сквера
В Новосибирске подготовили проект благоустройства Нарымского сквера, площадки между цирком и Вознесенским собором, сквера на улице Челюскинцев, пространства у Нарымской, 19, и кольца на площади Лунинцев. Его подготовил архитектор Алексей Карнаухов.
Проект проходит общественные обсуждения — свой комментарий к нему можно оставить на сайте «Зеленый Новосибирск».
Показываем, что там хотят изменить.
Также до 25 ноября горожане могут обсудить изменения в сквере, который находится рядом с администрацией Кировского района. НГС показывал, как выглядит этот проект.