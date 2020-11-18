«Закрытие убивает индустрию»: владельцы кинотеатров в торговых центрах написали письмо Андрею Травникову

— Разрешена работа кинотеатра в отдельном здании, с отдельными входами, не в составе ТРЦ. С нашей точки зрения, это несправедливо, потому что, например, наш кинотеатр имеет возможность обеспечить доступ зрителей без задействования основной галереи ТРЦ. У нас есть вход с улицы. Это первое. Второе — все-таки ограничения, которые введены на посещение кинотеатров в размере 50 процентов, фактически делают залы полупустыми. Да и кинотеатры почти все на сегодня имеют необходимые системы вентиляции, рециркуляция воздуха тут значительно сильнее и лучше, чем в том же общественном транспорте или метро. Ну и такое закрытие фактически убивает киноиндустрию на корню, которая сегодня особенно низкомаржинальная, так как все сильные фильмы перенесены на следующий год, — рассказал корреспонденту НГС заместитель директора компании «Киносити» Валерий Карпов.



По словам Карпова, аналогичные жесткие ограничения по работе кинотеатров существуют только в Бурятии и Краснодарском крае. В Краснодарском крае кинотеатры вообще не открылись с первой волны коронавируса. А вот, например, в Петербурге в кинотеатрах работает требование по 50-процентному ограничению на рассадку, в Туле — по 30-процентному .

