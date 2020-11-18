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«Закрытие убивает индустрию»: владельцы кинотеатров в торговых центрах написали письмо Андрею Травникову

Авторы послания считают, что залы в ТЦ не более опасны, чем те, что работают в отдельных зданиях

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Представители российских киносетей заявили, что запрет на работу кинотеатров в ТРЦ убьет в Новосибирске киноиндустрию&nbsp;

Представители российских киносетей заявили, что запрет на работу кинотеатров в ТРЦ убьет в Новосибирске киноиндустрию 

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Две российские киносети — «Киномир» и «Киносити», работающие в Новосибирске, попросили в письме губернатора Новосибирской области Андрея Травникова объяснить, почему правительство остановило работу кинотеатров в торговых центрах. Ограничения вступили в силу 16 ноября. У «Киномира» и «Киносити» кинозалы расположены в ТРК «Эдем» и ТЦ «Сибирский Молл» — все они попадают под ограничение в работе.

Авторы письма не понимают, из-за чего опасность заражения коронавирусом в кинозалах, разместившихся в ТРЦ, выше, чем в кинотеатрах, расположенных в отдельных зданиях (последние не попали под запрет). Также они задаются вопросом, нет ли в связи с этим здесь нарушения федерального закона «О защите конкуренции».

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— Разрешена работа кинотеатра в отдельном здании, с отдельными входами, не в составе ТРЦ. С нашей точки зрения, это несправедливо, потому что, например, наш кинотеатр имеет возможность обеспечить доступ зрителей без задействования основной галереи ТРЦ. У нас есть вход с улицы. Это первое. Второе — все-таки ограничения, которые введены на посещение кинотеатров в размере 50 процентов, фактически делают залы полупустыми. Да и кинотеатры почти все на сегодня имеют необходимые системы вентиляции, рециркуляция воздуха тут значительно сильнее и лучше, чем в том же общественном транспорте или метро. Ну и такое закрытие фактически убивает киноиндустрию на корню, которая сегодня особенно низкомаржинальная, так как все сильные фильмы перенесены на следующий год, — рассказал корреспонденту НГС заместитель директора компании «Киносити» Валерий Карпов.

По словам Карпова, аналогичные жесткие ограничения по работе кинотеатров существуют только в Бурятии и Краснодарском крае. В Краснодарском крае кинотеатры вообще не открылись с первой волны коронавируса. А вот, например, в Петербурге в кинотеатрах работает требование по 50-процентному ограничению на рассадку, в Туле — по 30-процентному.

Копии обращения представителей киноиндустрии направлены также главному санитарному врачу по Новосибирской области, в областной УФАС и в Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО.

НГС отправил запрос в пресс-службу губернатора и правительства НСО с просьбой прокомментировать письмо.

16 ноября с похожим письмом к губернатору Андрею Травникову обратились и новосибирские рестораторы, которым с 26 октября запретили работу заведений общепита с полуночи до 8 часов утра. Авторы этого обращения хотят, чтобы им разрешили работать без ограничений, но ввели, например, для посетителей систему QR-кодов. Также рестораторы просят снизить размер коммунальных платежей за период их вынужденного весенне-летнего простоя и рекомендовать пересмотреть арендодателям ставки начисления арендных плат.

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закрыли кинотеатрыкоронавирус
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