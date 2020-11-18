«Закрытие убивает индустрию»: владельцы кинотеатров в торговых центрах написали письмо Андрею Травникову

Две российские киносети — «Киномир» и «Киносити», работающие в Новосибирске, попросили в письме губернатора Новосибирской области Андрея Травникова объяснить, почему правительство остановило работу кинотеатров в торговых центрах. Ограничения вступили в силу
Авторы письма не понимают, из-за чего опасность заражения коронавирусом в кинозалах, разместившихся в ТРЦ, выше, чем в кинотеатрах, расположенных в отдельных зданиях (последние не попали под запрет). Также они задаются вопросом, нет ли в связи с этим здесь нарушения федерального закона «О защите конкуренции».
— Разрешена работа кинотеатра в отдельном здании, с отдельными входами, не в составе ТРЦ. С нашей точки зрения, это несправедливо, потому что, например, наш кинотеатр имеет возможность обеспечить доступ зрителей без задействования основной галереи ТРЦ. У нас есть вход с улицы. Это первое. Второе — все-таки ограничения, которые введены на посещение кинотеатров в размере 50 процентов, фактически делают залы полупустыми. Да и кинотеатры почти все на сегодня имеют необходимые системы вентиляции, рециркуляция воздуха тут значительно сильнее и лучше, чем в том же общественном транспорте или метро. Ну и такое закрытие фактически убивает киноиндустрию на корню, которая сегодня особенно низкомаржинальная, так как все сильные фильмы перенесены на следующий год, — рассказал корреспонденту НГС заместитель директора компании «Киносити» Валерий Карпов.
По словам Карпова, аналогичные жесткие ограничения по работе кинотеатров существуют только в Бурятии и Краснодарском крае. В Краснодарском крае кинотеатры вообще не открылись с первой волны коронавируса. А вот, например, в Петербурге в кинотеатрах работает требование по
Копии обращения представителей киноиндустрии направлены также главному санитарному врачу по Новосибирской области, в областной УФАС и в Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО.
НГС отправил запрос в пресс-службу губернатора и правительства НСО с просьбой прокомментировать письмо.
16 ноября с похожим письмом к губернатору Андрею Травникову обратились и новосибирские рестораторы, которым с