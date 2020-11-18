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В Новосибирске появился поющий таксист — его выступление за рулем пассажир снял на видео

Водитель рассказал, что даже устраивал баттл во время поездки

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Алексей играет на гитаре и поет, а выступает либо в такси, либо в кругу друзей

Алексей играет на гитаре и поет, а выступает либо в такси, либо в кругу друзей

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В Новосибирске поющий таксист устраивает баттлы с пассажирами

В Новосибирске появился поющий таксист — 37-летний Алексей Шкребнев работает в сервисе «Везёт».

— Мы познакомились с ним в такси. Я ехал с ним, он мне пел, а я снял его на видео. Мы обменялись номерами, теперь общаемся время от времени, — поделился пассажир новосибирец Александр Иванов.

Сам поющий водитель Алексей Шкребнев работает кладовщиком на заводе, а в свободное время подрабатывает таксистом.

— Очень люблю петь, пою лет с 12 — в этом возрасте стал учиться играть на гитаре, ну и начал петь под свой аккомпанемент. Сейчас вот пою в дороге, пассажирам. Не всем, конечно, — смотрю по их настроению, спрашиваю, любит ли музыку, что любит слушать. Если чувствую контакт, говорю: «А в таком такси вы еще не ездили», удивляются, спрашивают, в каком, и я говорю: «А хотите живую музыку, я вам спою?» Бывает, и в плохом настроении человек, а поговоришь с ним, начнешь ему петь, глядишь, и настроение у него уже получше. Кто-то подпевает, кто-то нет.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Музыкой Алексей сейчас почти не занимается, только вот так, в дороге, поет для души. Для каждой песни находит минусовки в специальной программе.

— А недавно один пассажир сел ко мне в машину и попросил включить «минус» песни, я включил. Он спел песню, а я ему говорю: «Ну что, баттл?» Он: «Ну давай!» Спел и я, и он пригласил меня в студию к своим знакомым, что-то дуэтом спеть, что-то самому.

Порой пассажиры подпевают Алексею, но он и сам отлично справляется

А совсем недавно другие талантливые новосибирцы перепели популярную песню Стинга и сняли клип — предлагаем вам сравнить их звучание с оригиналом.

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