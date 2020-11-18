В Новосибирске появился поющий таксист — его выступление за рулем пассажир снял на видео

В Новосибирске появился поющий таксист — 37-летний Алексей Шкребнев работает в сервисе «Везёт».



— Мы познакомились с ним в такси. Я ехал с ним, он мне пел, а я снял его на видео. Мы обменялись номерами, теперь общаемся время от времени, — поделился пассажир новосибирец Александр Иванов.

Сам поющий водитель Алексей Шкребнев работает кладовщиком на заводе, а в свободное время подрабатывает таксистом.

— Очень люблю петь, пою лет с 12 — в этом возрасте стал учиться играть на гитаре, ну и начал петь под свой аккомпанемент. Сейчас вот пою в дороге, пассажирам. Не всем, конечно, — смотрю по их настроению, спрашиваю, любит ли музыку, что любит слушать. Если чувствую контакт, говорю: «А в таком такси вы еще не ездили», удивляются, спрашивают, в каком, и я говорю: «А хотите живую музыку, я вам спою?» Бывает, и в плохом настроении человек, а поговоришь с ним, начнешь ему петь, глядишь, и настроение у него уже получше. Кто-то подпевает, кто-то нет.