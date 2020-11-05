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В Новосибирске скончался известный футболист и тренер Владимир Ивакин

Он умер на 75-м году жизни

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Владимир Ивакин —&nbsp;заслуженный работник физической культуры РФ, был защитником «Чкаловца»

Владимир Ивакин — заслуженный работник физической культуры РФ, был защитником «Чкаловца»

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В Новосибирске умер легендарный футболист, тренер и арбитр Владимир Ивакин. Он скончался после продолжительной болезни на 75-м году жизни.

Владимир Ивакин — заслуженный работник физической культуры РФ, был судьей всесоюзной категории по футболу, основателем ФК «Спартак» (Новосибирск), детским тренером СШ по футболу.

В 70-е годы он был защитником новосибирского «Чкаловца». В составе команды 16 мая 1965 года в 1/16 Кубка СССР обыграл легендарное киевское «Динамо».

Редакция приносит соболезнования близким и друзьям Владимира Ивакина.

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4 ноября стало известно, что скончалась директор Новосибирского медицинского колледжа Светлана Домахина — об этом сообщили на своих сайтах Новосибирская областная ассоциация врачей и региональное отделение партии «Единая Россия». О причинах смерти источники не сообщают.

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