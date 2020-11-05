В Новосибирске скончался известный футболист и тренер Владимир Ивакин

В Новосибирске умер легендарный футболист, тренер и арбитр Владимир Ивакин. Он скончался после продолжительной болезни на
Владимир Ивакин — заслуженный работник физической культуры РФ, был судьей всесоюзной категории по футболу, основателем ФК «Спартак» (Новосибирск), детским тренером СШ по футболу.
В 70-е годы он был защитником новосибирского «Чкаловца». В составе команды
Редакция приносит соболезнования близким и друзьям Владимира Ивакина.
4 ноября стало известно, что скончалась директор Новосибирского медицинского колледжа Светлана Домахина — об этом сообщили на своих сайтах Новосибирская областная ассоциация врачей и региональное отделение партии «Единая Россия». О причинах смерти источники не сообщают.