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Дмитрий Ларионов

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Дмитрий Ларионов

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Как избавиться от назойливой рекламы в звонках и СМС? Колонка о цифровой гигиене

Её соблюдение сегодня — это почти как руки мыть

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Вы начнёте получать и видеть рекламу каждый день, а список звонков быстро займут нежелательные номера

Вы начнёте получать и видеть рекламу каждый день, а список звонков быстро займут нежелательные номера

Вряд ли среди нас найдется хоть один человек, кого не доставали рекламные звонки и рассылки. Но, если копнуть глубже, выясняется, что заложниками спама мы становимся по собственной невнимательности. Наш колумнист Дмитрий Ларионов в колонке о цифровой гигиене и безопасности рассказывает, что делать с надоедливыми сообщениями (и как уже перестать их получать).

Мы уже давно живём в цифровом мире. Мире, в котором массивы контактных данных, позволяющие молниеносно распространять рекламу, являются ценным товаром. Но если компания просто будет звонить или рассылать СМС всем подряд, к ней по первой же жалобе «придут»: штраф на юридическое лицо за нарушение ФЗ «О рекламе» — от 100 до 500 тысяч рублей. За каждый звонок, каждую СМС! Поэтому особую важность представляют контакты, владельцы которых выразили согласие на получение рекламы — в большинстве случаев, по невнимательности или небрежности.

Годы подобного отношения к своим контактам способны привести к тому, что вы начнёте получать и видеть рекламу каждый день. Список сообщений в телефоне станет напоминать почтовый клиент без спам-фильтра. Вас может разбудить рекламный звонок в 6 часов утра в воскресенье — и прощай здоровый сон. Привыкнув к потоку СМС, вы можете пропустить важное сообщение от банка с напоминанием о платеже по кредиту — и прощай хорошая кредитная история. Если вы пропустите уведомление о погашении коммунальной задолженности, вы рискуете обнаружить, что вам «неожиданно» отключили коммунальные услуги. Или вы можете пропустить сообщение о встрече друзей. Заглушив уведомления от сообщений, вы можете пропустить ещё больше, например, не заметить сообщение банка о неавторизованном списании средств и упустить время на отмену транзакции — и прощай деньги. И это касается лишь СМС. Надо ли рассказывать, как много можно потерять, пропустив важный звонок, ошибочно принятый за очередную рекламу?

Что нужно делать, чтобы не обнаружить, что нежелательная реклама стала существенной и назойливой частью вашей повседневной жизни? Что нужно делать, чтобы не стать простым товаром, шестерёнкой чужого бизнеса?

Нужно ВСЕГДА ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ документы, которые вам предлагают на подпись или с которыми предлагают согласиться в форме оферты. Вообще всегда и любые! И если какой-то документ упоминается, но отсутствует в пакете, обязательно запросите и тоже прочитайте! Но в контексте данной темы я обращу ваше внимание на соглашение об использовании персональных данных. Иногда оно хорошо спрятано, но (почти) всегда есть, таковы законы в цивилизованных странах.

Если в каком-либо документе вы найдёте согласие на использование своих контактных данных в целях распространения рекламы, «продвижения товаров и услуг», «проведения маркетинговых исследований» и подобного (а иногда ещё и согласие на передачу этих данных другим лицам с теми же целями) — воздержитесь от дачи согласия. Не стесняйтесь посмотреть в сторону конкурента, голосование рублём — хороший вариант. Если же вариантов нет — поинтересуйтесь способом отзыва такого согласия. Некоторые компании намеренно усложняют процедуру отзыва, например, указанием списка из нескольких десятков адресов организаций, которым нужно направить такой отзыв. Иногда при подписании договора доступна опция — соглашаться на рекламу или отказаться от неё (встречал у сотовых операторов), но нужно обязательно акцентировать внимание сотрудника на том, что вы отказываетесь: они редко обращают на это внимание, когда вносят данные в базу. Сохраните заверенную копию документа, содержащего ваш отказ.

Подобные условия можно найти в документах достаточно часто. Если они обнаруживаются, можно или сделать выбор, или сразу же отозвать согласие. Но есть на рынке организации, образующие «группу риска»: в их документах вы почти наверняка найдёте такие условия и не сможете от них отказаться легко или без последствий:

  1. Российские интернет-магазины. Почти все.
  2. Терминалы оплаты услуг. Почти любых. Особенно те, что «из нулевых», через которые можно пополнить баланс мобильного телефона. Думаете, они живут только за счёт комиссий? Ха.
  3. Программы лояльности торговых сетей — практически все. Некоторые компании (привет, «ЛУКОЙЛ») даже прямо в тексте договора грозятся прекратить участие клиента в программе лояльности в случае отзыва согласия. Но тут вы хотя бы «продаёте» свои данные за какой-то значимый выхлоп в деньгах.
  4. Агентства и агенты, особенно кредитные. С ними вообще тяжело, обычно в общении с ними что-то нужно именно вам, и вы склонны соглашаться. Но беда в том, что даже если вам дадут выбор или вы захотите выразить отказ, информация об этом никуда не будет передана, и вы всё равно нарвётесь на рекламу.

Всё это хорошо. Но что делать, если вы уже получаете рекламу в объёмах, который вас нервирует? Некоторые люди даже меняют номер телефона. Но, во-первых, почти наверняка вы получите номер, который ранее кому-то принадлежал, и этот человек мог успеть «насобирать» лишнего. А во-вторых, без правильного подхода вы и на новом номере точно так же «насобираете».

Решений существует два. Первое, и основное: записывайте рекламные звонки. Присмотритесь к организациям, от которых вы получаете рекламные звонки и сообщения. Найдите контактный номер, позвоните по нему и заявите о несогласии с получением рекламы по основаниям, предусмотренным ст. 18 ФЗ «О рекламе», а также ст. 15 ФЗ «О персональных данных» (прочитайте их). Не лишним будет заявить и требование об удалении ваших персональных данных. Если поднявший трубку не может решить вопрос, спросите контакт того, кто может. Разговор желательно записать. На сайтах крупных компаний обычно хорошо работает обращение через форму обратной связи или электронную почту. Если номер телефона у вас недавно (менее года), заявите отказ перед переходом к п. 2.

Второе — если не помогло первое, или ранее вы заявляли отказ, или если вы точно раньше не имели никаких дел с этой организацией и не могли дать согласие. Пишите заявление о несанкционированной рекламе в Роспотребнадзор — именно этот орган уполномочен возбуждать дела об административных правонарушениях по ст. 14.3 (нарушение законодательства о рекламе). Тут вам сильно помогут документы об отказе, записи телефонных разговоров. Если вам очень нужно дать согласие на невыгодные для вас условия по использованию контактных данных, заведите для этой цели левый номер без абонентской платы и указывайте его в анкете.

PS. В общем-то, сложного мало. И уж точно ничего сложного для человека, который ОБЯЗАТЕЛЬНО читает все документы, которые подписывает или с которыми соглашается. Зато, знаете ли, соблюдение цифровой гигиены в наше время — это почти как физически руки мыть.

Вам надоели рекламные сообщения и звонки?

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