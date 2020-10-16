Как избавиться от назойливой рекламы в звонках и СМС? Колонка о цифровой гигиене

Вряд ли среди нас найдется хоть один человек, кого не доставали рекламные звонки и рассылки. Но, если копнуть глубже, выясняется, что заложниками спама мы становимся по собственной невнимательности. Наш колумнист Дмитрий Ларионов в колонке о цифровой гигиене и безопасности рассказывает, что делать с надоедливыми сообщениями (и как уже перестать их получать).

Мы уже давно живём в цифровом мире. Мире, в котором массивы контактных данных, позволяющие молниеносно распространять рекламу, являются ценным товаром. Но если компания просто будет звонить или рассылать СМС всем подряд, к ней по первой же жалобе «придут»: штраф на юридическое лицо за нарушение ФЗ «О рекламе» — от 100 до 500 тысяч рублей. За каждый звонок, каждую СМС! Поэтому особую важность представляют контакты, владельцы которых выразили согласие на получение рекламы — в большинстве случаев, по невнимательности или небрежности.