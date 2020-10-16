Как избавиться от назойливой рекламы в звонках и СМС? Колонка о цифровой гигиене

Вряд ли среди нас найдется хоть один человек, кого не доставали рекламные звонки и рассылки. Но, если копнуть глубже, выясняется, что заложниками спама мы становимся по собственной невнимательности. Наш колумнист Дмитрий Ларионов в колонке о цифровой гигиене и безопасности рассказывает, что делать с надоедливыми сообщениями (и как уже перестать их получать).
Мы уже давно живём в цифровом мире. Мире, в котором массивы контактных данных, позволяющие молниеносно распространять рекламу, являются ценным товаром. Но если компания просто будет звонить или рассылать СМС всем подряд, к ней по первой же жалобе «придут»: штраф на юридическое лицо за нарушение ФЗ «О рекламе» —
Годы подобного отношения к своим контактам способны привести к тому, что вы начнёте получать и видеть рекламу каждый день. Список сообщений в телефоне станет напоминать почтовый клиент без спам-фильтра. Вас может разбудить рекламный звонок в
Что нужно делать, чтобы не обнаружить, что нежелательная реклама стала существенной и назойливой частью вашей повседневной жизни? Что нужно делать, чтобы не стать простым товаром, шестерёнкой чужого бизнеса?
Нужно ВСЕГДА ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ документы, которые вам предлагают на подпись или с которыми предлагают согласиться в форме оферты. Вообще всегда и любые! И если какой-то документ упоминается, но отсутствует в пакете, обязательно запросите и тоже прочитайте! Но в контексте данной темы я обращу ваше внимание на соглашение об использовании персональных данных. Иногда оно хорошо спрятано, но (почти) всегда есть, таковы законы в цивилизованных странах.
Если в каком-либо документе вы найдёте согласие на использование своих контактных данных в целях распространения рекламы, «продвижения товаров и услуг», «проведения маркетинговых исследований» и подобного (а иногда ещё и согласие на передачу этих данных другим лицам с теми же целями) — воздержитесь от дачи согласия. Не стесняйтесь посмотреть в сторону конкурента, голосование рублём — хороший вариант. Если же вариантов нет — поинтересуйтесь способом отзыва такого согласия. Некоторые компании намеренно усложняют процедуру отзыва, например, указанием списка из нескольких десятков адресов организаций, которым нужно направить такой отзыв. Иногда при подписании договора доступна опция — соглашаться на рекламу или отказаться от неё (встречал у сотовых операторов), но нужно обязательно акцентировать внимание сотрудника на том, что вы отказываетесь: они редко обращают на это внимание, когда вносят данные в базу. Сохраните заверенную копию документа, содержащего ваш отказ.
Подобные условия можно найти в документах достаточно часто. Если они обнаруживаются, можно или сделать выбор, или сразу же отозвать согласие. Но есть на рынке организации, образующие «группу риска»: в их документах вы почти наверняка найдёте такие условия и не сможете от них отказаться легко или без последствий:
- Российские интернет-магазины. Почти все.
- Терминалы оплаты услуг. Почти любых. Особенно те, что «из нулевых», через которые можно пополнить баланс мобильного телефона. Думаете, они живут только за счёт комиссий? Ха.
- Программы лояльности торговых сетей — практически все. Некоторые компании (привет, «ЛУКОЙЛ») даже прямо в тексте договора грозятся прекратить участие клиента в программе лояльности в случае отзыва согласия. Но тут вы хотя бы «продаёте» свои данные за какой-то значимый выхлоп в деньгах.
- Агентства и агенты, особенно кредитные. С ними вообще тяжело, обычно в общении с ними что-то нужно именно вам, и вы склонны соглашаться. Но беда в том, что даже если вам дадут выбор или вы захотите выразить отказ, информация об этом никуда не будет передана, и вы всё равно нарвётесь на рекламу.
Всё это хорошо. Но что делать, если вы уже получаете рекламу в объёмах, который вас нервирует? Некоторые люди даже меняют номер телефона. Но, во-первых, почти наверняка вы получите номер, который ранее кому-то принадлежал, и этот человек мог успеть «насобирать» лишнего. А во-вторых, без правильного подхода вы и на новом номере точно так же «насобираете».
Решений существует два. Первое, и основное: записывайте рекламные звонки. Присмотритесь к организациям, от которых вы получаете рекламные звонки и сообщения. Найдите контактный номер, позвоните по нему и заявите о несогласии с получением рекламы по основаниям, предусмотренным
Второе — если не помогло первое, или ранее вы заявляли отказ, или если вы точно раньше не имели никаких дел с этой организацией и не могли дать согласие. Пишите заявление о несанкционированной рекламе в Роспотребнадзор — именно этот орган уполномочен возбуждать дела об административных правонарушениях по
PS. В общем-то, сложного мало. И уж точно ничего сложного для человека, который ОБЯЗАТЕЛЬНО читает все документы, которые подписывает или с которыми соглашается. Зато, знаете ли, соблюдение цифровой гигиены в наше время — это почти как физически руки мыть.
Вам надоели рекламные сообщения и звонки?
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