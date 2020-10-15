«Как в 33 года чувствовать себя на 32,5». Правила жизни бизнесмена — 5 пунктов, что он делает

Новосибирец составил свой топ-5 правил по сохранению духовного здоровья
На этой неделе 36-летний Павел Дуров взорвал интернет своими правилами молодости. Их критиковали, высмеивали, обсуждали, а новосибирец Максим Юрин взял да и опубликовал в Facebook свой топ-5 советов, которые позволяют «в 33 года чувствовать себя на 32,5». С разрешения автора публикуем его пост.
В заповедях одного из создателей социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова про секреты красоты и молодости в основном говорится о физических аспектах. Я хочу остановиться на духовных. Я вывел для себя несколько правил, которые уже несколько лет позволяют мне не скатываться в депрессивные эпизоды и жить нормальной жизнью. Итак.
1. Делегируйте неприятные вам дела за деньги
Последние пару лет я вообще не убираюсь, не готовлю, не занимаюсь ремонтом. Планирую и заботы по машине передать сервису автоконсьержей, потому что разбираться с ней тоже ненавижу. Эти дела я переложил на сервисы по уборке, доставке еды и жену (шутка).
Вы скажете: «Это ж сколько денег надо тратить?» На самом деле, если прикинуть, то окажется, что ваши
2. Занимайтесь спортом, лучше командным или соревновательным
Это банально, но спорт помогает мне не только поддерживать физическую форму, но и разгружать голову, получать заслуженные дофамин с серотонином. В последний год мне наконец-то удалось, кроме обычного зала, сделать регулярной игру в баскетбол.
Командные виды спорта еще лучше влияют на ваше эмоциональное состояние. Считается, что в них прибавляется еще и окситоцин — друг таких видов спорта и групповых тренировок. Занятия в маленьких группах, в которых есть общая цель и доверительная атмосфера, стимулируют его. Во время и после игры я действительно забываю о всех проблемах с бизнесом и даже о недостаточном количестве лайков в «Фейсбуке».
Еще мы с товарищем стали часто играть в настольный теннис. Недавно играли на деньги, я выиграл у него 2 партии подряд, заработал 2000 рублей. Это был вообще один из лучших дней в моей жизни.
Добавьте в свою жизнь командные или соревновательные (один на один) виды спорта (теннис, сквош) и получите прекрасный букет из дофамина, серотонина и окситоцина в одном флаконе. Кстати, так модный сейчас бег (ну вот просто бегать) я ненавижу, он наводит меня на самые мрачные мысли. Если вы тоже не любите бегать, не заставляйте себя.
3. Иногда делайте хоть что-то творческое
Несмотря на то что я работаю в рекламном агентстве и развиваю fashion-стартап, моя повседневная деятельность уже давно далека от безудержного креатива и опьяняющего романтизма. Я скорее менеджер и администратор, который всё реже «заносит кисть над холстом».
Тренировать творческую мышцу, получать ментальное удовлетворение и тешить самолюбие мне помогает написание художественных зарисовок и рассказов (про инопланетных крыс-мутантов например). Несмотря на то что их вряд ли издадут миллионными тиражами, мне нравится это делать чисто для себя. Наверняка у вас тоже есть склонность к писательству, пению, рисованию или лепке горшков — уделяйте этому какое-то время, даже если получается так себе (как у меня).
4. Читайте художественную литературу
Прогрессивное общество сейчас всё больше топит за non-fiction книги. Я не люблю бизнес-литературу, читаю практически только художественную. Считаю, что хороший роман косвенно развивает человека лучше, чем очередной искусственно раскрученный бизнес-бестселлер. В общем, если не читали, прочитайте «Обыкновенную историю» Гончарова. Я недавно сделал это и так пожалел, что она прошла мимо меня, когда мне было 20 лет. Последние годы стабильно читаю такую классику
5. Не тратьте время на неприятных людей и глупые споры
Раньше я любил поспорить, в том числе в социальных сетях, в том числе с почти незнакомыми людьми, отстаивать свое мнение, доказывать свою правоту. Но в последнее время понял, что существует четкая положительная корреляция между плохим настроением, ментальным истощением и такими спорами. Даже если ты вроде бы выиграл спор, даже если показал, насколько ты крут, дофамина с окситоцином это тебе не принесет. В отличие от командных видов спорта или романа Гончарова. В общем, если вы напишете к этой колонке какой-нибудь гневный коммент, я вряд ли буду с вами спорить. Может, разве что делегирую это кому-нибудь.
А какие правила для поддержания своего физического и ментального здоровья есть у вас? Пишите их в комментарии, будем обсуждать (и делиться опытом друг с другом).
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