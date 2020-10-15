«Как в 33 года чувствовать себя на 32,5». Правила жизни бизнесмена — 5 пунктов, что он делает

1. Делегируйте неприятные вам дела за деньги

Последние пару лет я вообще не убираюсь, не готовлю, не занимаюсь ремонтом. Планирую и заботы по машине передать сервису автоконсьержей, потому что разбираться с ней тоже ненавижу. Эти дела я переложил на сервисы по уборке, доставке еды и жену (шутка).

Вы скажете: «Это ж сколько денег надо тратить?» На самом деле, если прикинуть, то окажется, что ваши 1–2 часа (если вы проводите их с умом) стоят наверняка не меньше уборки. У меня свои бизнесы, я четко понимаю, что несколько часов, вложенных в них, принесут мне больше денег, чем я потрачу на сервис клининга. Но даже если вы работаете в найме, то можете взять фриланс, проконсультировать кого-нибудь или просто повысить свою квалификацию, посмотрев онлайн-курсы. Все это позволит вам заработать больше в освободившееся от чистки унитаза время. Не экономьте на сервисах, которые избавят вас от неприятных дел.

2. Занимайтесь спортом, лучше командным или соревновательным

Это банально, но спорт помогает мне не только поддерживать физическую форму, но и разгружать голову, получать заслуженные дофамин с серотонином. В последний год мне наконец-то удалось, кроме обычного зала, сделать регулярной игру в баскетбол.