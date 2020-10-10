«Это подло и гадко»: сибирячка написала злую колонку о тех, кто издевается над особенными людьми

В Новосибирской области видео с шутками над инвалидом выложили в Сеть
Сегодняшний мейнстрим — говорить про новую этику, институт репутации, чёрный юмор и границу между оскорблением и свободой слова. Хотя, казалось бы, человек даже с намётками интеллекта уже интуитивно понимает, что есть темы и люди, смеяться над которыми точно за гранью. Журналистка Светлана Бронникова до переезда в Новосибирск 18 лет прожила в небольшой деревушке Каргатского района. Недавно девушка наткнулась в социальной сети на пост своего знакомого — он снял и опубликовал видео, в котором грязно шутит над местной женщиной с инвалидностью. Среди жителей деревни эта видеозапись стала популярной, грязный юмор оценили и учитель местной школы, и многодетные матери — они знали о психических расстройствах героини этого поста, но всё равно ставили свой одобрительный лайк. Светлана сначала разозлилась и ужаснулась поступку своих односельчан, а потом пришла к выводу, что в этой ситуации таких людей даже жалко. Публикуем её авторскую колонку.
В деревне, где я прожила 18 лет, есть девушка Лера. Сейчас ей, наверное, лет 30. У неё с детства была задержка в развитии. Я хорошо помню Леру. Она ежедневно с утра до вечера бессистемно ходила по деревне и со всеми здоровалась. Со временем она из девочки превратилась в девушку — стала краситься и комбинировать разного вида одежду. Думаю, не стоит рассказывать, как со стороны всё это выглядело.
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В каждом городе или селе есть свои «сумасшедшие». Вот в моей деревне этим «сумасшедшим» была и остается Лера. Когда она была ребенком, дети её дразнили. Лера выросла, и эти дети тоже.
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Сегодня я наткнулась на видео в Instagram. Там Лера. За кадром уже взрослый мужчина лет 27 (учился в моей школе) открыто над ней насмехается и предлагает стать звездой Instagram.
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Под этим видео 26 лайков. Я не поленилась, почекала каждого. Видос лайкнули моя учительница, взрослые женщины, у которых уже есть внуки, девушки, которые учились в моей школе (у многих из них есть дети), и ещё несколько подростков (но с подростками ладно, там уровень сочувствия ещё в силу возраста низкий — и это нормально, я тоже не отличалась повышенной эмпатией в 15, лайкала всякую жесть, снимала какую-то ересь и говорила много гадостей). Короче — почти всех людей я знаю лично или просто видела их пару раз в деревне.
В комментариях хуже — горы ржущих смайликов, одна вообще попросила скинуть ей видео в WhatsApp (наверное, друзьям отправить, чтобы тоже поржали).
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Я рассказала эту историю коллегам, близким и родителям — они все ****** (очень сильно удивились), иначе не сказать. Меня эта ситуация выбила из колеи.
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Что не так? Почему в свои 27 (и старше) у людей, когда они лайкали эту запись, комментировали её и вообще выгружали такое в профиль, ничего в голове не щёлкнуло? Почему извилины не сказали, что смеяться над человеком с такими особенностями в поведении — подло и гадко?
У меня две версии:
1. Наверное, взрослые люди, снимая такое и комментируя, пытаются самореализоваться. Увы, делают они это за счет таких Лер. Вот посмеялся ты над таким убогим, и, наверное, как-то легче становится от этого, потому что «я же не такой дебил, я нормальный».
2. У людей просто нет чувства принятия и понимания «других людей». И сочувствия (это ведь взращивается в человеке очень долго, с этим чувством не рождаются). Наверное, они в детстве читали какие-то другие книжки, смотрели другие фильмы, или просто они выросли в другой системе ценностей, в которой правильные и важные чувства и эмоции никто не выражал.
Да, ещё есть третий вариант — комбо из первого и второго.
Когда я только увидела этот пост, у меня возникло чувство отвращения к людям, которые в 2020 году всё ещё способны делать вот так. Сейчас, когда я начала писать этот текст, мысли структурировались, и отвращение сменилось жалостью. Они же заложники, которые живут в глупом мирке стереотипов и даже не понимают, что делают плохие вещи. Потому что для них такое поведение — норма, возведенная в абсолют.
Простите, если кому-то это показалось обидным. И если вы не хотите, чтобы ваши будущие или реальные дети вели себя вот так, помогайте им уже сейчас анализировать свои поступки (и делайте это сами). Глядишь, и мир вокруг станет лучше.
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