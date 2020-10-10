«Это подло и гадко»: сибирячка написала злую колонку о тех, кто издевается над особенными людьми

⠀

Я рассказала эту историю коллегам, близким и родителям — они все ****** (очень сильно удивились), иначе не сказать. Меня эта ситуация выбила из колеи.

⠀

Что не так? Почему в свои 27 (и старше) у людей, когда они лайкали эту запись, комментировали её и вообще выгружали такое в профиль, ничего в голове не щёлкнуло? Почему извилины не сказали, что смеяться над человеком с такими особенностями в поведении — подло и гадко?



У меня две версии:



1. Наверное, взрослые люди, снимая такое и комментируя, пытаются самореализоваться. Увы, делают они это за счет таких Лер. Вот посмеялся ты над таким убогим, и, наверное, как-то легче становится от этого, потому что «я же не такой дебил, я нормальный».



2. У людей просто нет чувства принятия и понимания «других людей». И сочувствия (это ведь взращивается в человеке очень долго, с этим чувством не рождаются). Наверное, они в детстве читали какие-то другие книжки, смотрели другие фильмы, или просто они выросли в другой системе ценностей, в которой правильные и важные чувства и эмоции никто не выражал.



Да, ещё есть третий вариант — комбо из первого и второго.



Когда я только увидела этот пост, у меня возникло чувство отвращения к людям, которые в 2020 году всё ещё способны делать вот так. Сейчас, когда я начала писать этот текст, мысли структурировались, и отвращение сменилось жалостью. Они же заложники, которые живут в глупом мирке стереотипов и даже не понимают, что делают плохие вещи. Потому что для них такое поведение — норма, возведенная в абсолют.



Простите, если кому-то это показалось обидным. И если вы не хотите, чтобы ваши будущие или реальные дети вели себя вот так, помогайте им уже сейчас анализировать свои поступки (и делайте это сами). Глядишь, и мир вокруг станет лучше.