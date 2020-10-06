Сибирякам с ребёнком-инвалидом отказали в быстром расселении из аварийного дома. Они заявили о суде с мэрией

В Новосибирске мэрия отказала семье Дмитрия и Инессы Кригер, воспитывающих ребёнка-инвалида, в праве на получение жилья вне очереди. Им предложили дождаться, пока они продвинутся в едином списке нуждающихся в жилых помещениях, или же ожидать расселения их дома на Горбаня, 5. Срок расселения — до 2030 года. Семья обратилась в суд.



О том, в каких условиях живут Дмитрий, Инесса и их две дочери — Милана и Алёна, мы рассказывали полтора года назад. Их старенький барак на Расточке буквально съедает плесень, а в одной из комнат частично обрушился потолок, поэтому его подпёрли балкой. Семья, где у одной из девочек синдром Дауна и врождённый порок сердца, а у её матери — онкологическое заболевание, вынуждена была ютиться в одной комнате площадью 13 «квадратов». Спустя полгода после выхода первого текста было возбуждено уголовное дело о нарушении жилищных прав Кригеров, однако ситуация в доме осталась прежней — всепроникающая плесень, постоянная сырость, завалившийся в спальне потолок и подпорка в закрытой комнате.

