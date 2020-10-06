Сибирякам с ребёнком-инвалидом отказали в быстром расселении из аварийного дома. Они заявили о суде с мэрией

В Новосибирске семье с ребёнком-инвалидом отказали в быстром расселении
В Новосибирске мэрия отказала семье Дмитрия и Инессы Кригер, воспитывающих ребёнка-инвалида, в праве на получение жилья вне очереди. Им предложили дождаться, пока они продвинутся в едином списке нуждающихся в жилых помещениях, или же ожидать расселения их дома на Горбаня, 5. Срок расселения — до 2030 года. Семья обратилась в суд.
О том, в каких условиях живут Дмитрий, Инесса и их две дочери — Милана и Алёна, мы рассказывали полтора года назад. Их старенький барак на Расточке буквально съедает плесень, а в одной из комнат частично обрушился потолок, поэтому его подпёрли балкой. Семья, где у одной из девочек синдром Дауна и врождённый порок сердца, а у её матери — онкологическое заболевание, вынуждена была ютиться в одной комнате площадью 13 «квадратов». Спустя полгода после выхода первого текста было возбуждено уголовное дело о нарушении жилищных прав Кригеров, однако ситуация в доме осталась прежней — всепроникающая плесень, постоянная сырость, завалившийся в спальне потолок и подпорка в закрытой комнате.
Письмо в мэрию и ответ
Как сообщил корреспонденту НГС Дмитрий Кригер, 24 июля этого года их дом, наконец, был признан аварийным и подлежащим сносу.
— В связи с этим и тем, что мы стоим в очереди на улучшение жилищных условий, как нуждающиеся, у нас появляется внеочередное право на получение жилья. Помещения маневренного фонда нам предложены были, но это две комнаты с общим туалетом и душем на этаже, а это просто физически сложно с ребёнком-инвалидом. Да и зачем нам устраивать переезд, если по закону нам положено нормальное жильё? — заявил он.
В конце августа он направил письмо в мэрию с требованием реализовать право на внеочередное предоставление жилья, но там сослались на статью 17 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В ней говорится, что обеспечение жильём граждан из категории инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счёт средств федерального бюджета осуществляется в случае принятия на учёт до 1 января 2005 года.
В ответе департамента строительства и архитектуры мэрии, подписанном начальником управления по жилищным вопросам Денисом Ковалёвым, сообщается, что младшая дочь Кригеров действительно нуждается в дополнительной жилплощади, а вся семья стоит на учёте нуждающихся в жилых помещениях по договорам соцнайма (копия документа есть в распоряжении редакции).
— Учитывая, что основания для предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильём ребёнка-инвалида за счёт средств федерального бюджета отсутствуют в связи с тем, что ваша семья была принята на учёт после 1 января 2005 года, жилое помещение с учётом дополнительной жилой площади будет предоставлено при подходе очереди в установленном законом порядке, — говорится в ответе.
Номер очереди Кригеров — 9436.
Подача заявления в суд
Дмитрий Кригер считает такой ответ мэрии незаконным и вчера, 6 октября, подал в суд с требованием учесть их внеочередное право.
— В ответе они ссылаются лишь на ч. 1 ст. 57 ЖК РФ, хотя во второй части статьи говорится о внеочередности, — говорит Дмитрий Кригер. Он настаивает на том, что его семье положено жильё согласно пунктам второй части этой статьи.
ЖК РФ Статья 57. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
1. Жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет, за исключением установленных частью 2 настоящей статьи случаев.
2. Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются:
1) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;
2) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 настоящего Кодекса перечне.
— И ещё момент: департамент говорит, что мы не предоставляли документы, подтверждающие это внеочередное право при постановке на учёт в качестве нуждающихся. Только вот на учёт мы вставали в 2018 году, когда дом и не был признан аварийным, и таких документов на тот момент быть и не могло, — добавил он, пояснив, что при обращении в мэрию этим летом прикреплял все необходимые документы, в том числе документ о признании дома аварийным.
По его словам, он совместно с юристом подготовил иск, в котором потребовал мэрию соблюсти их жилищные права согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 57 ЖК РФ.
Дмитрий Кригер отмечает, что после признания дома аварийным уголовное дело, возбуждённое ранее Следственным комитетом в отношении УК, которая не ремонтировала перекрытия в комнате с частично обвалившимся потолком, было прекращено. А проверка действий мэрии привела к отказу возбуждать дело в отношении их сотрудников.
Корреспондент НГС направил запрос в мэрию города с просьбой разъяснить отказ во внеочередном праве на предоставление жилья семье Кригер. На момент публикации ответ не был получен.
В начале сентября НГС побывал в одноэтажном бараке, в котором нет горячей воды, а вместо туалетов — выгребные ямы. Недавно там произошло обрушение крыши в одной из комнат, где проживала пенсионерка. Несмотря на то, что дом вот-вот завалится, его не спешат расселять. Мы поговорили с оставшимися в этом покосившемся бараке жильцами, которым буквально некуда больше идти.