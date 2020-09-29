Новосибирский фотограф показал Краснообск с высоты птичьего полёта. Таким красивым его не видели

Новосибирский фотограф Александр Антощенко сделал серию снимков осеннего Краснообска с высоты птичьего полёта. Главным героем фотосессии стал лесопарк имени Синягина.
— Да, я очень много мест в городе и области посетил, но вот в краснообском лесу еще гулять не доводилось, — рассказал автор фото.
По словам фотографа, понять всю красоту этого места можно только с высоты.
— Везет жителям поселка Краснообск. Иметь рядышком такой красоты лес — это очень классно! Впервые погулял там и был впечатлён, так красиво все вокруг, — делится впечатлениями Александр Антощенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и добавляет, что «полностью всю красоту можно оценить только с высоты, открываются настоящие узоры-чудеса».
— А осень — мое любимое время года, с самого детства эти краски меня завораживали и погружали в какое-то особое состояние, — говорит автор фото.
В июне Александр Антощенко показал 16 волшебных кадров закрытого из-за коронавируса Алтая. Также он — автор серии удивительных снимков посёлка на реке в 270 км от Новосибирска.
Рукотворный лесопарк имени Синягина в 2018 году отстояли местные жители. Администрация Краснообска обратилась в суд, который разорвал соглашение с компанией «Жилищная инициатива» и «Горводоканалом», подписанное в июле 2018 года. Соглашение предусматривало строительство коллектора через лесопарк имени академика Синягина.