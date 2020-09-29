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Новосибирский фотограф показал Краснообск с высоты птичьего полёта. Таким красивым его не видели

Главным героем фотосессии стал лесопарк имени Синягина

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Лесопарк имени&nbsp;Синягина стал героем новой фотосессии&nbsp;Александра Антощенко

Лесопарк имени Синягина стал героем новой фотосессии Александра Антощенко

Новосибирский фотограф Александр Антощенко сделал серию снимков осеннего Краснообска с высоты птичьего полёта. Главным героем фотосессии стал лесопарк имени Синягина.

— Да, я очень много мест в городе и области посетил, но вот в краснообском лесу еще гулять не доводилось, — рассказал автор фото.

Яркие краски и геометрия узора сделали лесопарк идеальным объектом для фотографирования

Яркие краски и геометрия узора сделали лесопарк идеальным объектом для фотографирования

Понять всю красоту лесопарка имени Синягина можно только с высоты

Понять всю красоту лесопарка имени Синягина можно только с высоты

По словам фотографа, понять всю красоту этого места можно только с высоты.

— Везет жителям поселка Краснообск. Иметь рядышком такой красоты лес — это очень классно! Впервые погулял там и был впечатлён, так красиво все вокруг, — делится впечатлениями Александр Антощенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и добавляет, что «полностью всю красоту можно оценить только с высоты, открываются настоящие узоры-чудеса».

Осенний лес по-особенному красив

Осенний лес по-особенному красив

Лесопарк имени Синягина в 2018 году был под угрозой

Лесопарк имени Синягина в 2018 году был под угрозой

— А осень — мое любимое время года, с самого детства эти краски меня завораживали и погружали в какое-то особое состояние, — говорит автор фото.

Осень часто вдохновляет фотографов

Осень часто вдохновляет фотографов

Фотографии сделаны в Краснообске

Фотографии сделаны в Краснообске

Рукотворный лес&nbsp;— одна из достопримечательностей Краснообска

Рукотворный лес — одна из достопримечательностей Краснообска

Лесопарк имени Синягина в 2018 году отстояли местные жители

Лесопарк имени Синягина в 2018 году отстояли местные жители

В июне Александр Антощенко показал 16 волшебных кадров закрытого из-за коронавируса Алтая. Также он — автор серии удивительных снимков посёлка на реке в 270 км от Новосибирска.

Рукотворный лесопарк имени Синягина в 2018 году отстояли местные жители. Администрация Краснообска обратилась в суд, который разорвал соглашение с компанией «Жилищная инициатива» и «Горводоканалом», подписанное в июле 2018 года. Соглашение предусматривало строительство коллектора через лесопарк имени академика Синягина.

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