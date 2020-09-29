Новосибирский фотограф показал Краснообск с высоты птичьего полёта. Таким красивым его не видели

По словам фотографа, понять всю красоту этого места можно только с высоты.



— Везет жителям поселка Краснообск. Иметь рядышком такой красоты лес — это очень классно! Впервые погулял там и был впечатлён, так красиво все вокруг, — делится впечатлениями Александр Антощенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и добавляет, что «полностью всю красоту можно оценить только с высоты, открываются настоящие узоры-чудеса».