Новосибирцы пожаловались на сбои в работе «Электронного города»

Новосибирцы пожаловались на сбои в «Электронном городе»
Вечером 22 сентября жители Новосибирска пожаловались на сбои в работе интернет-провайдера «Электронный город».
— У «Электронного города» снова авария. Никогда такого не было, и вот опять, — сообщил в редакцию читатель НГС Иван.
Не работает и сайт компании.
— Минут 20 назад прилег весь «Электронный город». Ошибки сети и сайта, и всех приложений, — написал другой читатель.
Представители провайдера подтвердили информацию на официальной странице в соцсети «ВКонтакте»:
— Внимание: у нас авария. Временно не работают все услуги: интернет, цифровое ТВ, телефония. Нет доступа к сайту, личному кабинету и приложению. Мы уже восстанавливаем сеть, — говорится в сообщении.
По информации на 17:40, в компании «Электронный город» сообщили, что восстановили работу сети.
Зимой пользователи онлайн-приложения «ВТБ-Онлайн» массово жалуются на сбои в работе сервиса. Проблемы с банковскими операциями были и у пользователей из Новосибирска.