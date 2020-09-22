Новосибирцы пожаловались на сбои в работе «Электронного города»

Вечером 22 сентября жители Новосибирска пожаловались на сбои в работе интернет-провайдера «Электронный город».

— У «Электронного города» снова авария. Никогда такого не было, и вот опять, — сообщил в редакцию читатель НГС Иван.



Не работает и сайт компании.

— Минут 20 назад прилег весь «Электронный город». Ошибки сети и сайта, и всех приложений, — написал другой читатель.

Представители провайдера подтвердили информацию на официальной странице в соцсети «ВКонтакте»:

— Внимание: у нас авария. Временно не работают все услуги: интернет, цифровое ТВ, телефония. Нет доступа к сайту, личному кабинету и приложению. Мы уже восстанавливаем сеть, — говорится в сообщении.