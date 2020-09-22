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Новосибирцы пожаловались на сбои в работе «Электронного города»

В компании заявили об аварии

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Интернета нет уже почти час&nbsp;

Интернета нет уже почти час 

Новосибирцы пожаловались на сбои в «Электронном городе»

Вечером 22 сентября жители Новосибирска пожаловались на сбои в работе интернет-провайдера «Электронный город».

— У «Электронного города» снова авария. Никогда такого не было, и вот опять, — сообщил в редакцию читатель НГС Иван.

Не работает и сайт компании.

— Минут 20 назад прилег весь «Электронный город». Ошибки сети и сайта, и всех приложений, — написал другой читатель.

Представители провайдера подтвердили информацию на официальной странице в соцсети «ВКонтакте»:

— Внимание: у нас авария. Временно не работают все услуги: интернет, цифровое ТВ, телефония. Нет доступа к сайту, личному кабинету и приложению. Мы уже восстанавливаем сеть, — говорится в сообщении.

По информации на 17:40, в компании «Электронный город» сообщили, что восстановили работу сети.

Так сейчас выглядит главная страница сайта провайдера&nbsp;

Так сейчас выглядит главная страница сайта провайдера 

Зимой пользователи онлайн-приложения «ВТБ-Онлайн» массово жалуются на сбои в работе сервиса. Проблемы с банковскими операциями были и у пользователей из Новосибирска.

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