Дачники ОбьГЭСа разругались из-за дороги — на пути к одному из ТСН возвели забор

— Нам предлагают снять забор, убрать бетонные блоки, для того, чтобы проезжать через ТСН «Родина»— но это не наш забор! Кто его будет ломать? У того забора есть собственники! Мы в ту дорогу не вкладывали ни копейки. Мы что, начнем ездить по чужой дороге? Мы 20 лет в эту дорогу вкладывали деньги. У меня все оплаты есть. Мы у чужого общества не имеем права сносить забор, — возмущается председатель ТСН «Шафран» Светлана Польщикова.

Что говорит председатель ТСН «Тихие зори»

Председатель соседнего общества утверждает, что у ТСН «Шафран» есть альтернативная дорога.

— Есть судебная экспертиза, согласно которой у них есть два проезда. Но чтобы их сделать, нужно вложить какие-то деньги. Мы хотели мирно договориться. Но они написали жалобу губернатору Андрею Травникову, пошли в администрацию. Да, через «Родину» плохая дорога. Но вы тогда сами вкладывайтесь и стройте. Дороги там муниципальные, сервитут наложен. Никто им запрещать ездить не будет. Там есть проезд. Просто он ими же перегорожен, — прокомментировала по телефону председатель ТСН «Тихие зори» Яна Чахлова.