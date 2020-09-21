Дачники ОбьГЭСа разругались из-за дороги — на пути к одному из ТСН возвели забор

На дороге к дачам на ОбьГЭСе поставили необъездной забор
В Новосибирске между владельцами дач двух соседних ТСН произошёл конфликт. На грунтовой дороге, проходящей через ТСН «Тихие зори» в Советском районе, появился забор. Таким образом, владельцы дач перекрыли проезд через свою территорию соседям из ТСН «Шафран». Жители второго ТСН заявили, что им оставили долгий и неудобный объезд. Корреспондент НГС пообщалась с обеими сторонами конфликта, чтобы разобраться, из-за чего возникло непонимание.
Что говорят жители ТСН «Шафран»
Как рассказывают жители ТСН «Шафран», на дороге, которая ведёт к их товариществу, появился забор. Жители соседнего ТСН «Тихие зори» предложили использовать альтернативную дорогу, которой, по словам дачников «Шафрана», на самом деле нет. Вместо неё на границе между ТСН «Шафран» и третьим ТСН — «Родина» — находится сплошной забор в виде вкопанных в землю бетонных столбов, соединённых друг с другом при помощи сетки-рабицы. Этот забор принадлежит ТСН «Родина».
Видео: ТСН «Шафран»
— Нам предлагают снять забор, убрать бетонные блоки, для того, чтобы проезжать через ТСН «Родина»— но это не наш забор! Кто его будет ломать? У того забора есть собственники! Мы в ту дорогу не вкладывали ни копейки. Мы что, начнем ездить по чужой дороге? Мы 20 лет в эту дорогу вкладывали деньги. У меня все оплаты есть. Мы у чужого общества не имеем права сносить забор, — возмущается председатель ТСН «Шафран» Светлана Польщикова.
Что говорит председатель ТСН «Тихие зори»
Председатель соседнего общества утверждает, что у ТСН «Шафран» есть альтернативная дорога.
— Есть судебная экспертиза, согласно которой у них есть два проезда. Но чтобы их сделать, нужно вложить какие-то деньги. Мы хотели мирно договориться. Но они написали жалобу губернатору Андрею Травникову, пошли в администрацию. Да, через «Родину» плохая дорога. Но вы тогда сами вкладывайтесь и стройте. Дороги там муниципальные, сервитут наложен. Никто им запрещать ездить не будет. Там есть проезд. Просто он ими же перегорожен, — прокомментировала по телефону председатель ТСН «Тихие зори» Яна Чахлова.
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