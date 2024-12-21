НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

ясная погода, без осадков

ощущается как -10

2 м/c,

ю-з.

 760мм 77%
Подробнее
4 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Какие продукты подорожали
Охота на подарки
Страшные аварии 2024
Маршрут для каникул по сказкам
Похудевшие упаковки
Хозяйка 14 змей
Еда инструкция Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой

Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой

Советы по правильному питанию от бывшего тренера

495
3 комментария

Не отказывайтесь от любимых блюд в праздники, это бесполезно

Источник:

Оливье, курочка, жареная рыба, селедка под шубой, печеная картошка — традиционные угощения новогоднего стола. Большая часть диетологов рекомендует заменить их на легкие салаты или не добавлять майонез и колбасу — они считаются вредными. О том, действительно ли вышеперечисленные блюда так неполезны, рассказывает журналист VLADIVOSTOK1.RU Алиса Князева, которая работала фитнес-тренером 7 лет.

За годы, что работала тренером, Алиса изучила тонны литературы и поведение людей. Много практиковалась. Далее — от первого лица.

Самое бесполезное в Сети — видео от специалистов по питанию, которые советуют странные вещи. Например, не пить воду после еды, если хотите похудеть. Они же рекомендуют убрать с праздничного стола картошку или готовить ее в мундире, чтобы сохранить ее полезные свойства. Еще — заменить рис на булгур, а майонез — на сметану.

Но это не поможет похудеть.

Отдельно выскажусь про воду. Ее можно и нужно пить, тем более, когда хочется. Она не разбавляет желудочный сок, ей вообще всё равно, что происходит в желудке. Питье никак не влияет на переваривание и усвоение пищи. Этот уникальный продукт имеет отрицательную калорийность. Конечно, сам он без энергии, но если выпить стакан холодной воды, то организм начнет ее «подогревать» и тратить на это свои запасы.

Не надо придумывать водно-ледяную диету. Не сработает.

В любом случае какими бы диетическими ни были ваши закуски, они всё равно могут стать причиной прибавки в весе. Например, авокадо — очень жирный продукт: 160 ккал на 100 граммов, а жиров — 15 граммов. При этом авокадо без косточки и кожуры весит примерно 110 граммов. Но его советуют всем худеющим. Набор витаминов и микроэлементов ничуть не хуже, чем в свекле.

Даже свиной орех (цельный кусок свинины из тазобедренной части, мясо мягкое и не жирное. — Прим. ред.) по БЖУ (белки, жиры, углеводы в рамках суточной калорийности. — Прим. ред.) значительно лучше: жиры — 3 грамма, а калорий на 100 граммов продукта всего 96.

И всё же одни из лучших изобретений природы для желающих похудеть — макароны и картошка. Их почему-то советуют не есть после шести, а лучше вообще убрать из рациона. Никогда не понимала этого. В них микроэлементов от и до, а еще витамины и низкая калорийность. Но отмечу, что речь про твердые сорта. Благо их на полках магазинов не счесть.

Булгур, который все так пиарят и советуют, по БЖУ практически не отличается от риса. Кстати, самой калорийной крупой остается гречневая каша.

Майонез — зло? Конечно, всегда стоит обращать внимание на его состав и БЖУ. Они есть на каждой упаковке. Для тех, кому лень считать, расскажу.

В 100 граммах майонеза «Махеевъ» (с перепелиным яйцом) 118 калорий и 11 жиров. 100 граммов майонеза — это половина от его мягкой упаковки или четыре столовые ложки. Как быстро вы столько съедите?

В сметане же обычно на 100 граммов (или в четырех столовых ложках) 15–20 граммов жира и 160–210 калорий. Просто имейте в виду и не заправляйте салаты ничем. Даже если овощи посолить, они будут вкусными.

К слову, в подсолнечном и оливковом маслах на 100 граммов может содержаться до 800 граммов жира и от тысячи калорий. В столовой ложке, которой обычно заправляют два помидора и огурец, около 20 или 40 граммов жира. Живите с этим.

Отличный вариант заменить любую намазку и заправку — соус из обезжиренного творога. Его надо посолить, приправить по вкусу, можно добавить зелень, лимон, горчицу и вообще всё что душе угодно. Залить водой из расчета «одна порция воды к трем частям творога» для густого соуса или «одна к двум» для более жидкого и взбить в блендере.

Если хотите сделать вкусное, но не жирное горячее, — уберите из ингредиентов сыр и запекайте всё в духовке без масла. Если нет духовки, смело жарьте блюдо на сковороде, но тоже без масла, подливая водичку. Так продукты всё равно обрастут золотистой корочкой.

Примечание

БЖУ и калорийность не меняются от термической обработки. Просто 100 граммов сухих макарон могут превратиться в 200 граммов готовых. Мясо всегда «усаживается» в процессе жарки, а крупы разбухают. Но пищевая ценность остается прежней. Простыми словами, яйца варятся, не расходуя драгоценные для человека калории.

Допустим, в 100 граммах сухой гречки 130 калорий. Ее сварили и получили 200 граммов. Но во всей этой порции так и осталось 130 калорий. Поэтому считается, что в готовых крупах БЖУ ниже, а в мясе — выше.

Помните, что овощи тоже имеют калорийность, и немаленькую. Самые «пустые» — огурцы, самый насыщенный — авокадо. В среднем сырой овощ, например, капуста, свекла, помидор и перец, имеют 80–100 калорий на 100 граммов. Жирнее всего колбаса, ее можно заменить на копченое, вяленое или сушеное мясо. Малосольная или копченая рыба тоже к месту — только не берите ту, что в масле.

Лучше всего простые закуски приготовить самому. Огурцы, например. Их посолить можно за день, а если добавить остроты и соевого соуса, получится китайский вариант блюда.

Покупные консервированные овощи опасны тем, что в составе много сахара. Но если обратить на это внимание еще до покупки, можно найти почти энергетически пустые позиции. Например, корнишоны от «Русь восточная». Пищевая ценность на 100 граммов продукта: белки — 0,37 граммов, жиры — 0 граммов, углеводы — 1,23 грамма. Энергетическая ценность — 7 ккал. Личная рекомендация.

Подсчет через приложение Fatsicret

Источник:

Самый калорийный салат — селедка под шубой. Но и ее можно сделать не такой страшной, добавив домашний майонез. На два яйца первой категории (это примерно 140 граммов) нужно 50 граммов подсолнечного масла. На 100 граммов майонеза получится 330 калорий и 32 грамма жира. Показатели покупного майонеза в два раза больше.

С домашним майонезом такой салат на 100 граммов имеет 143 калории, 10 граммов жира. В целом достоин звания диетического.

Подсчет через приложение Fatsicret

Источник:

Теперь давайте посчитаем калорийность салата оливье:

  • лук — 50 граммов;

  • морковь — 300 граммов;

  • картошка — 600 граммов;

  • корнишоны — 600 граммов;

  • яйца — 280 граммов или четыре среднего размера;

  • майонез — 40 граммов;

  • колбаса — 350 граммов;

  • горошек — 80 граммов.

Подсчет через приложение Fatsicret

Источник:

Получится примерно 20 порций по 115 граммов. В них около 98 калорий, всего 5,5 грамма жира, 7 граммов углеводов и 4,8 грамма белка. Всего в сутки девушке среднего телосложения в среднем для жизни хватает 1,5–1,8 тысячи калорий. Зависит, конечно, от многих факторов, но в основном цифра такая. Если заменить майонез на домашний, будет на 13 калорий меньше.

Выходит, что за новогоднюю ночь можно съесть килограмм оливье и запить его бутылкой вина — как раз 1,5 тысячи калорий.

Вообще, самое страшное на новогоднем столе — алкоголь. Предположение о том, что толстеют не от пива, а от закусок, — просто миф. Толстеют и от того, и от того. Но закуски, в отличие от алкоголя, можно выбрать наиболее полезные. Сушеные овощи, вяленое мясо или морепродукты.

Калорийность 100 граммов алкоголя:

  • пиво — 45–105 ккал;

  • вино красное — 75–80 ккал;

  • вино белое — 65–70 ккал;

  • вино игристое — 88–109 ккал;

  • вермут — 160–200 ккал;

  • виски — 220 ккал;

  • водка — 230–280 ккал.

Подводим итог. Чтобы обезжирить новогодний стол, много сил прикладывать не надо. Особенно если до этого дня вы не особенно соблюдали какую-то систему в питании. Откажитесь от алкоголя и пейте больше воды. Помните: вы толстеете (или не можете похудеть) не из-за определенных продуктов, а потому что много едите.

О том, почему не получается похудеть, даже если вы регулярно ходите в зал и правильно питаетесь, я рассказывала тут.

Согласны с автором?
Да
Нет

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Меню Оливье Продукты Селедка под шубой Как считать калории Похудание Диета Как похудеть
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
42 минуты
Да ! Почему у медведя короткий хвост и еще 9 вопросов, которые поставят вас в тупик: тест для гениев и нутрицитологов
Гость
50 минут
вам толи заняться нечем???
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Анонимное мнение
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Анонимное мнение
Мнение
«Я словно мигрант»: сибирячка больше месяца не могла попасть к онкологу — колонка
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Vladimir,47

nic,35

Виталий,35

MatVei,41

Саша,37

Elena,49

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление