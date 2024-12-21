Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой

Не отказывайтесь от любимых блюд в праздники, это бесполезно Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Оливье, курочка, жареная рыба, селедка под шубой, печеная картошка — традиционные угощения новогоднего стола. Большая часть диетологов рекомендует заменить их на легкие салаты или не добавлять майонез и колбасу — они считаются вредными. О том, действительно ли вышеперечисленные блюда так неполезны, рассказывает журналист VLADIVOSTOK1.RU Алиса Князева, которая работала фитнес-тренером 7 лет.

За годы, что работала тренером, Алиса изучила тонны литературы и поведение людей. Много практиковалась. Далее — от первого лица.

Самое бесполезное в Сети — видео от специалистов по питанию, которые советуют странные вещи. Например, не пить воду после еды, если хотите похудеть. Они же рекомендуют убрать с праздничного стола картошку или готовить ее в мундире, чтобы сохранить ее полезные свойства. Еще — заменить рис на булгур, а майонез — на сметану.

Но это не поможет похудеть.

Отдельно выскажусь про воду. Ее можно и нужно пить, тем более, когда хочется. Она не разбавляет желудочный сок, ей вообще всё равно, что происходит в желудке. Питье никак не влияет на переваривание и усвоение пищи. Этот уникальный продукт имеет отрицательную калорийность. Конечно, сам он без энергии, но если выпить стакан холодной воды, то организм начнет ее «подогревать» и тратить на это свои запасы.

Не надо придумывать водно-ледяную диету. Не сработает.

В любом случае какими бы диетическими ни были ваши закуски, они всё равно могут стать причиной прибавки в весе. Например, авокадо — очень жирный продукт: 160 ккал на 100 граммов, а жиров — 15 граммов. При этом авокадо без косточки и кожуры весит примерно 110 граммов. Но его советуют всем худеющим. Набор витаминов и микроэлементов ничуть не хуже, чем в свекле.

Даже свиной орех (цельный кусок свинины из тазобедренной части, мясо мягкое и не жирное. — Прим. ред.) по БЖУ (белки, жиры, углеводы в рамках суточной калорийности. — Прим. ред.) значительно лучше: жиры — 3 грамма, а калорий на 100 граммов продукта всего 96.

И всё же одни из лучших изобретений природы для желающих похудеть — макароны и картошка. Их почему-то советуют не есть после шести, а лучше вообще убрать из рациона. Никогда не понимала этого. В них микроэлементов от и до, а еще витамины и низкая калорийность. Но отмечу, что речь про твердые сорта. Благо их на полках магазинов не счесть.

Булгур, который все так пиарят и советуют, по БЖУ практически не отличается от риса. Кстати, самой калорийной крупой остается гречневая каша.

Майонез — зло? Конечно, всегда стоит обращать внимание на его состав и БЖУ. Они есть на каждой упаковке. Для тех, кому лень считать, расскажу.

В 100 граммах майонеза «Махеевъ» (с перепелиным яйцом) 118 калорий и 11 жиров. 100 граммов майонеза — это половина от его мягкой упаковки или четыре столовые ложки. Как быстро вы столько съедите?

В сметане же обычно на 100 граммов (или в четырех столовых ложках) 15–20 граммов жира и 160–210 калорий. Просто имейте в виду и не заправляйте салаты ничем. Даже если овощи посолить, они будут вкусными.

К слову, в подсолнечном и оливковом маслах на 100 граммов может содержаться до 800 граммов жира и от тысячи калорий. В столовой ложке, которой обычно заправляют два помидора и огурец, около 20 или 40 граммов жира. Живите с этим.

Отличный вариант заменить любую намазку и заправку — соус из обезжиренного творога. Его надо посолить, приправить по вкусу, можно добавить зелень, лимон, горчицу и вообще всё что душе угодно. Залить водой из расчета «одна порция воды к трем частям творога» для густого соуса или «одна к двум» для более жидкого и взбить в блендере.

Если хотите сделать вкусное, но не жирное горячее, — уберите из ингредиентов сыр и запекайте всё в духовке без масла. Если нет духовки, смело жарьте блюдо на сковороде, но тоже без масла, подливая водичку. Так продукты всё равно обрастут золотистой корочкой.

Примечание БЖУ и калорийность не меняются от термической обработки. Просто 100 граммов сухих макарон могут превратиться в 200 граммов готовых. Мясо всегда «усаживается» в процессе жарки, а крупы разбухают. Но пищевая ценность остается прежней. Простыми словами, яйца варятся, не расходуя драгоценные для человека калории.



Допустим, в 100 граммах сухой гречки 130 калорий. Ее сварили и получили 200 граммов. Но во всей этой порции так и осталось 130 калорий. Поэтому считается, что в готовых крупах БЖУ ниже, а в мясе — выше.

Помните, что овощи тоже имеют калорийность, и немаленькую. Самые «пустые» — огурцы, самый насыщенный — авокадо. В среднем сырой овощ, например, капуста, свекла, помидор и перец, имеют 80–100 калорий на 100 граммов. Жирнее всего колбаса, ее можно заменить на копченое, вяленое или сушеное мясо. Малосольная или копченая рыба тоже к месту — только не берите ту, что в масле.

Лучше всего простые закуски приготовить самому. Огурцы, например. Их посолить можно за день, а если добавить остроты и соевого соуса, получится китайский вариант блюда.

Покупные консервированные овощи опасны тем, что в составе много сахара. Но если обратить на это внимание еще до покупки, можно найти почти энергетически пустые позиции. Например, корнишоны от «Русь восточная». Пищевая ценность на 100 граммов продукта: белки — 0,37 граммов, жиры — 0 граммов, углеводы — 1,23 грамма. Энергетическая ценность — 7 ккал. Личная рекомендация.

Подсчет через приложение Fatsicret Источник: Алиса Князева / VLADIVOSTOK1.RU











Самый калорийный салат — селедка под шубой. Но и ее можно сделать не такой страшной, добавив домашний майонез. На два яйца первой категории (это примерно 140 граммов) нужно 50 граммов подсолнечного масла. На 100 граммов майонеза получится 330 калорий и 32 грамма жира. Показатели покупного майонеза в два раза больше.

С домашним майонезом такой салат на 100 граммов имеет 143 калории, 10 граммов жира. В целом достоин звания диетического.

Подсчет через приложение Fatsicret Источник: Алиса Князева / VLADIVOSTOK1.RU

Теперь давайте посчитаем калорийность салата оливье:

лук — 50 граммов;

морковь — 300 граммов;

картошка — 600 граммов;

корнишоны — 600 граммов;

яйца — 280 граммов или четыре среднего размера;

майонез — 40 граммов;

колбаса — 350 граммов;

горошек — 80 граммов.

Подсчет через приложение Fatsicret Источник: Алиса Князева / VLADIVOSTOK1.RU

Получится примерно 20 порций по 115 граммов. В них около 98 калорий, всего 5,5 грамма жира, 7 граммов углеводов и 4,8 грамма белка. Всего в сутки девушке среднего телосложения в среднем для жизни хватает 1,5–1,8 тысячи калорий. Зависит, конечно, от многих факторов, но в основном цифра такая. Если заменить майонез на домашний, будет на 13 калорий меньше.

Выходит, что за новогоднюю ночь можно съесть килограмм оливье и запить его бутылкой вина — как раз 1,5 тысячи калорий.

Вообще, самое страшное на новогоднем столе — алкоголь. Предположение о том, что толстеют не от пива, а от закусок, — просто миф. Толстеют и от того, и от того. Но закуски, в отличие от алкоголя, можно выбрать наиболее полезные. Сушеные овощи, вяленое мясо или морепродукты.

Калорийность 100 граммов алкоголя: Узнать пиво — 45–105 ккал;

вино красное — 75–80 ккал;

вино белое — 65–70 ккал;

вино игристое — 88–109 ккал;

вермут — 160–200 ккал;

виски — 220 ккал;

водка — 230–280 ккал.

Подводим итог. Чтобы обезжирить новогодний стол, много сил прикладывать не надо. Особенно если до этого дня вы не особенно соблюдали какую-то систему в питании. Откажитесь от алкоголя и пейте больше воды. Помните: вы толстеете (или не можете похудеть) не из-за определенных продуктов, а потому что много едите.

О том, почему не получается похудеть, даже если вы регулярно ходите в зал и правильно питаетесь, я рассказывала тут.

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