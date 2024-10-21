В Новосибирске открылось заведение с «церемониальными шотами» из матчи — разбираемся в зеленом напитке

Количество заведений Новосибирска, предлагающих напитки или блюда с истертым в порошок зеленым чаем (матча), приблизилось к 500. До сих пор этот продукт просто дополнял привычный набор блюд. Однако не так давно в городе появились первые заведения, которые решились сделать матчу основным продуктом.
Кондитерская Mona loves matcha заработала в самом конце улицы Ленина на первом этаже жилой пятиэтажки. До этого в течение как минимум 15 лет это помещение занимал продуктовый магазин. В целом заведение предлагает более или менее привычный набор современных напитков и десертов. Однако здесь они дополнены целым разделом напитков на основе японского порошкового чая матча. Активно используется матча и в здешних пирожных.
Mona loves matcha не единственный новый проект с упором на матчу. В июле в микрорайоне Европейский Берег заработало Matcha Cafe, где с использованием чайного порошка делают напитки без сахара (преимущественно навынос).
Особенностью Mona loves matcha можно считать то, что это единственное место (кроме, возможно, специализированных чайных), где можно заказать матча в чистом виде. Здесь он называется «церемониальный шот» и подается в маленькой кофейной чашке для эспрессо.
Именно таким его изначально придумали и употребляли в Японии на протяжении столетий. Чайный порошок взбивается бамбуковым венчиком с теплой водой, в результате чего получается мутная ярко-зеленая жидкость с пенкой и весьма специфическим вкусом. В Японии именно такой чай используется для чайных церемоний. Японцы считают, что его вкус помогает отрешиться от повседневной суеты.
Создательница кофейни Анастасия Быкова рассказала, что решилась открыть такое нестандартное заведение, потому что сама активный потребитель матчи.
— А вот наш город очень сильно направлен на кофе, его предлагают в самых разных вариантах: классика, альтернатива, авторские кофейные напитки. Хорошая матча — она обычно очень дорогая, и я заметила, что кофейни не особо уделяют ей внимание и часто экономят (заказывают дешевый перетертый зеленый чай — тот самый, который гостям отдает водорослями и травой). Ну вот и появилась идея в какой-то момент зайти на рынок с хорошей качественной дорогой матчей, — говорит Анастасия.
Mona Loves Matcha — второе заведение Анастасии Быковой. В начале года она открыла в ЖК «Чернышевский» небольшую кондитерскую Mona.
По словам создательницы заведения, у церемониального чая уже появились поклонники, но пока это люди, которые уже знакомы с напитком. Основной спрос приходится на напитки, где матча используется в качестве базового ингредиента, к которому добавляются более привычные элементы.
— Лет 15 назад кто-то заходил в кофейню, брал эспрессо и думал: «Как это можно пить?» А сейчас это целая культура, — говорит Анастасия.
Матча как ингредиент самых разных блюд приобрела в последние годы невероятную популярность. Началом этого мирового триумфа (или помешательства) считается 2015 год, когда добавлять этот зеленый порошок в кофейные напитки с молоком начали в Нью-Йорке. Глобальному успеху поспособствовали социальные сети, в которых быстро расходились фотографии и видео с привычными напитками и блюдами необычного зеленого цвета.
Популяризации продукта помогла также репутация чая как чего-то полезного для здоровья. Можно просто добавить зеленый порошок в тесто для бисквита или сливочный жирный крем — и вот уже готовый продукт выглядит куда более полезным.
В Новосибирске сегодня матчу можно встретить уже повсеместно. В кофейнях Skuratov с ней делают латте, в сети Kuzina на основе порошкового зеленого чая делают напиток со льдом, а в сети «Перчини» добавляют в чай масала (индийский напиток на основе чая с молоком, специями и сахаром). Всего сейчас в 2ГИС по запросу «матча» выдается информация о 474 заведениях (часть их принадлежат той или иной сети).
Цены на матчу в новой кофейне на Ленина начинаются от 90 рублей и превышают 300 рублей. В «Перчини» пол-литра чая можно купить за 380 рублей. 500 рублей за литр напитка с матчей у вас попросят в «Мепсе».
Рестораторы в последнее время чаще решаются рисковать с необычными жанрами. Так, летом на Семьи Шамшиных открылось заведение, сочетающее форматы кофейни (днем) и бара (вечером).