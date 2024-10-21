В Новосибирске открылось заведение с «церемониальными шотами» из матчи — разбираемся в зеленом напитке

Порошок с матча Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Количество заведений Новосибирска, предлагающих напитки или блюда с истертым в порошок зеленым чаем (матча), приблизилось к 500. До сих пор этот продукт просто дополнял привычный набор блюд. Однако не так давно в городе появились первые заведения, которые решились сделать матчу основным продуктом.

Кондитерская Mona loves matcha заработала в самом конце улицы Ленина на первом этаже жилой пятиэтажки. До этого в течение как минимум 15 лет это помещение занимал продуктовый магазин. В целом заведение предлагает более или менее привычный набор современных напитков и десертов. Однако здесь они дополнены целым разделом напитков на основе японского порошкового чая матча. Активно используется матча и в здешних пирожных.

Mona loves matcha не единственный новый проект с упором на матчу. В июле в микрорайоне Европейский Берег заработало Matcha Cafe, где с использованием чайного порошка делают напитки без сахара (преимущественно навынос).

Mona loves matcha на улице Ленина Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Особенностью Mona loves matcha можно считать то, что это единственное место (кроме, возможно, специализированных чайных), где можно заказать матча в чистом виде. Здесь он называется «церемониальный шот» и подается в маленькой кофейной чашке для эспрессо.

Церемониальный матча-шот в Mona Loves Matcha Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Именно таким его изначально придумали и употребляли в Японии на протяжении столетий. Чайный порошок взбивается бамбуковым венчиком с теплой водой, в результате чего получается мутная ярко-зеленая жидкость с пенкой и весьма специфическим вкусом. В Японии именно такой чай используется для чайных церемоний. Японцы считают, что его вкус помогает отрешиться от повседневной суеты.

Бамбуковый венчик, которым взбивается чай Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Создательница кофейни Анастасия Быкова рассказала, что решилась открыть такое нестандартное заведение, потому что сама активный потребитель матчи.

— А вот наш город очень сильно направлен на кофе, его предлагают в самых разных вариантах: классика, альтернатива, авторские кофейные напитки. Хорошая матча — она обычно очень дорогая, и я заметила, что кофейни не особо уделяют ей внимание и часто экономят (заказывают дешевый перетертый зеленый чай — тот самый, который гостям отдает водорослями и травой). Ну вот и появилась идея в какой-то момент зайти на рынок с хорошей качественной дорогой матчей, — говорит Анастасия.

Mona Loves Matcha — второе заведение Анастасии Быковой. В начале года она открыла в ЖК «Чернышевский» небольшую кондитерскую Mona.

Блюдо с матчей в заведении Источник: Стас Соколов / NGS.RU











По словам создательницы заведения, у церемониального чая уже появились поклонники, но пока это люди, которые уже знакомы с напитком. Основной спрос приходится на напитки, где матча используется в качестве базового ингредиента, к которому добавляются более привычные элементы.

— Лет 15 назад кто-то заходил в кофейню, брал эспрессо и думал: «Как это можно пить?» А сейчас это целая культура, — говорит Анастасия.

Матча-латте в сети кофеен Skuratov Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Матча как ингредиент самых разных блюд приобрела в последние годы невероятную популярность. Началом этого мирового триумфа (или помешательства) считается 2015 год, когда добавлять этот зеленый порошок в кофейные напитки с молоком начали в Нью-Йорке. Глобальному успеху поспособствовали социальные сети, в которых быстро расходились фотографии и видео с привычными напитками и блюдами необычного зеленого цвета.

Рестораторам уже мало просто использовать матчу, они добавляют ее в другие модные напитки и блюда Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Популяризации продукта помогла также репутация чая как чего-то полезного для здоровья. Можно просто добавить зеленый порошок в тесто для бисквита или сливочный жирный крем — и вот уже готовый продукт выглядит куда более полезным.

В Новосибирске сегодня матчу можно встретить уже повсеместно. В кофейнях Skuratov с ней делают латте, в сети Kuzina на основе порошкового зеленого чая делают напиток со льдом, а в сети «Перчини» добавляют в чай масала (индийский напиток на основе чая с молоком, специями и сахаром). Всего сейчас в 2ГИС по запросу «матча» выдается информация о 474 заведениях (часть их принадлежат той или иной сети).

Цены на матчу в новой кофейне на Ленина начинаются от 90 рублей и превышают 300 рублей. В «Перчини» пол-литра чая можно купить за 380 рублей. 500 рублей за литр напитка с матчей у вас попросят в «Мепсе».