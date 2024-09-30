Утро начинает не с кофе? Из-за дефицита мы можем вернуться к ячменному напитку и цикорию

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мировой рынок кофе лихорадит: цены на кофейные зерна бьют рекорды. В августе сводный показатель цены Международной организации по кофе вырос на 55% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Хотя цены на кофе еще не достигли рекордных значений конца семидесятых годов, но всё впереди.

В Бразилии, например, свирепствуют лесные пожары и опустошающая засуха. Только за последние дни, пишет Africa News, лесные пожары перекинулись на фермы в муниципалитете Каконде, одном из крупнейших в мире регионов по производству кофе.

Испытывает огромные трудности и Вьетнам — второй по величине производитель кофе в мире. Страна также столкнулась со всеми казнями египетскими — это наводнения, жара и эпидемия болезней растений. Всё это, конечно, отражается на урожайности.

Кстати, во Вьетнаме кофейные плантации просто вырубают: вместо них высаживают дуриан. Почти неизвестный (пока) в России фрукт ажиотажно скупают в Китае. Экспорт дуриана из Вьетнама вырос почти в 7 раз в прошлом году. Вот вьетнамские фермеры и предпочитают высаживать более выгодный фрукт.

Несмотря на трудности, Международная организация по кофе прогнозирует, что общее производство кофе в этом году всё же превысит спрос. А вот что будет в следующем году, эксперты даже боятся прогнозировать.

— Суэцкий канал — основной путь для экспорта из Африки — затронут проблемами с логистикой. Перевозкам кофе препятствуют военные конфликты, — говорит MSK1.RU руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев. — Удорожание транспортировки, затрудненные поставки и нехватка судов для перевозки кофе — тоже серьезные факторы. Сюда же относится инфляция, подорожание молока, сиропов, упаковки и других сопутствующих товаров. Всё это отражается на конечной стоимости кофе. К тому же, как импортный товар, кофе чувствителен к курсу доллара.

— Как думаете, насколько подорожает чашечка?

— Думаю, минимальный ценник на кофе вырастет приблизительно на 25–35%, премиум-сегмент — на 15–25%. В целом ситуация с кофе в России непростая. Повышение цен на кофе и ограничение выбора — это реальность, с которой придется справляться. В то же время есть возможности для развития собственного кофеводства и использования альтернативных напитков.

Эксперт пищевого рынка Марина Кумарина говорит, что подорожание кофе серьезно отразится на российском рынке. Именно потому, что за последние годы потребители серьезно «подсели» на напиток. Правда, потребление кофе в России сильно уступает многим другим странам.

Больше всего кофе (на душу населения) пьют в северных странах: Финляндии, Норвегии, Исландии, Дании, Нидерландах, Швеции. Абсолютный мировой лидер — Люксембург, где каждый в течение жизни выпивает почти 120 тысяч чашек кофе. В России — менее 10 тысяч (мы уступаем даже Египту, Турции, Мексике и Индии).

— Все-таки это не наш традиционный напиток. У нас кофе не произрастает на территории. Думаю, что это маркетинг и навязывание определенных традиций в питании, которые не являются нашими традициями. Испокон веков на Руси употребляли напитки из тех злаковых культур, которые произрастают на нашей территории. Их обжаривали и в измельченном виде заваривали кипятком, — объясняет Кумарина.

— Очевидно же, что от кофе мы к ячменному напитку уже не вернемся.

— Не всё так очевидно. Если человек не хочет быть зависимым от импортного продукта, то всегда можно найти какую-то альтернативу. Обратиться к нашим традициям в питании.

Но если уж у вас есть пищевая зависимость от кофе, то вам нужно специально оставлять какой-то процент своих накоплений, как на сигареты или алкоголь. Полагаю, в дальнейшем такая же определенная статья расходов у потребителя будет и на кофе.

— Думаете, подорожание будет очень серьезным?